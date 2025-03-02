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    Intel, 100 milyar dolarlık Ohio tesisinin açılışını 2030'a erteledi

    Intel, Ohio'daki çip üretim tesisinin açılışını erteledi. Yeni açıklanan takvime göre, ilk aşama artık 2030'da tamamlanacak ve üretim 2030 ile 2031 arasında başlayacak.
    Intel, 100 milyar dolarlık Ohio tesisini 2030'a erteledi. Tam Boyutta Gör
    Intel, Ohio'daki çip üretim tesisinin açılışını erteledi. Yeni açıklanan takvime göre, ilk aşama artık 2030'da tamamlanacak ve üretim 2030 ile 2031 arasında başlayacak. İkinci aşamanın ise 2031'de tamamlanması ve operasyonların 2032'de başlaması planlanıyor. Şirket, yatırımlarını piyasa koşullarıyla uyumlu hale getirmek için tesisin inşaatını yavaşlattığını, ancak gerekirse inşaatı hızlandırabileceğini vurguladı.

    Intel, başlangıçta Ohio tesisinin ilk aşamasını 2025'te tamamlamayı planlıyordu.  Ancak belirsiz talep ortamında yapılan büyük yatırımlar Intel'in ilk modülün tamamlanmasını 2027 veya 2028'e ertelemesine neden olmuştu. Şimdi ise tarihi daha da ileriye öteledi.

    Çip üretimi konusunda büyük sorunlar yaşayan ve uzun süredir zarar açıklayan Intel, kârlılığa dönmek için mücadele ediyor. Bu amaçla şirket, 2025-2028 arasında sermaye harcamalarını azaltacağını açıklamıştı.

    Toplam 100 milyar dolara mal olacak

    Intel'ın Ohio kampüsü yaklaşık 4 kilometrekare alanı kaplayacak ve 8 yarı iletken üretim tesisine yetecek kadar yer sağlayacak. Ayrıca, destek operasyonları ve endüstri ortakları için alanlar sunacak. Intel daha önce tesisin tamamen geliştirilmesinin yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım gerektireceğini tahmin etmişti. İlk yatırım turu yaklaşık 28 milyar dolar olarak belirlenmişti.

    Ohio tesisinde, şirketin 14A ve 14A-E sonrası üretim süreçlerinin kullanılması bekleniyor. Bu gelişmiş üretim süreçleri, birim başına 350 milyon dolara mal olan ASML'nin Twinscan EXE:5200 veya daha gelişmiş High-NA EUV araçlarını kullanacak.

    Intel, 100 milyar dolarlık Ohio tesisini 2030'a erteledi. Tam Boyutta Gör
    Intel, 2022 yılında sahada çalışmalara başladı. O zamandan beri sahadaki inşaat önemli ölçüde ilerledi. Proje yakın zamanda yeraltı temelinin tamamlanması ve yer üstü inşaatının başlamasıyla bir dönüm noktasına ulaştı. Intel'e göre, inşaatın başlangıcından bu yana sahaya 4 ekstra büyük süper yük içeren fabrika hava ayrıştırma üniteleri de dahil olmak üzere toplam 36 süper yük teslim edildi. Yer altı boruları, 200.000 metreküpten fazla beton ve alt hizmet kanalları gibi önemli kurulumları kapsayan 6,4 milyondan fazla işgücü saati harcandı. Ayrıca, ofis yapıları da şekillenmeye başladı.
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