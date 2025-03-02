Intel, 100 milyar dolarlık Ohio tesisinin açılışını 2030'a erteledi

Intel, başlangıçta Ohio tesisinin ilk aşamasını 2025'te tamamlamayı planlıyordu. Ancak belirsiz talep ortamında yapılan büyük yatırımlar Intel'in ilk modülün tamamlanmasını 2027 veya 2028'e ertelemesine neden olmuştu. Şimdi ise tarihi daha da ileriye öteledi.
Çip üretimi konusunda büyük sorunlar yaşayan ve uzun süredir zarar açıklayan Intel, kârlılığa dönmek için mücadele ediyor. Bu amaçla şirket, 2025-2028 arasında sermaye harcamalarını azaltacağını açıklamıştı.
Toplam 100 milyar dolara mal olacak
Intel'ın Ohio kampüsü yaklaşık 4 kilometrekare alanı kaplayacak ve 8 yarı iletken üretim tesisine yetecek kadar yer sağlayacak. Ayrıca, destek operasyonları ve endüstri ortakları için alanlar sunacak. Intel daha önce tesisin tamamen geliştirilmesinin yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım gerektireceğini tahmin etmişti. İlk yatırım turu yaklaşık 28 milyar dolar olarak belirlenmişti.
Ohio tesisinde, şirketin 14A ve 14A-E sonrası üretim süreçlerinin kullanılması bekleniyor. Bu gelişmiş üretim süreçleri, birim başına 350 milyon dolara mal olan ASML'nin Twinscan EXE:5200 veya daha gelişmiş High-NA EUV araçlarını kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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