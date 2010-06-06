Computex 2010: MSI'dan oyunculara yönelik GeForce GTX 460M'li dizüstü bilgisayar

MSI, dizüstü bilgisayar pazarındaki iddiasını yüksek performans segmenti için planladığı yeni modellerle güçlendirmek isiyor. Computex 2010 fuarındaki standında çok sayıda yeni modelini sergileyen firma, GT760 isimli yeni notebook modeliyle iddialı olacak gibi görünüyor. MSI'ın oyuncular için hazırladığı ve yılın ikinci yarısında pazara sunmayı planladığı GT760 modelinin öne çıkan en dikkat çekici özelliği olarak sahip olduğu ekran kartını gösterebiliriz zira GT760, Nvidia tarafından henüz lanse edilmeyen DirectX 11 destekli GeForce GTX 460M ile güçlendirilmiş.

17.3-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED ekrana sahip olan MSI GT760, dört çekirdekli Intel Core i7-720M işlemcisinden güç alıyor. 12GB DDR3 bellekle donatılan ve çift disk ile 720GB depolama kapasitesi sunan mobil oyun istasyonunda, yüksek grafik performansı, daha gelişmiş ses deneyimi için Dynaudio ses sistemiyle harmanlanmış durumda. Daha yüksek sistem performansı için Turbo Drive Engine ve GPU Boost gibi MSI'a özel teknolojilerle donatılan GT760'ın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.