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Computex 2010: MSI'dan oyunculara yönelik GeForce GTX 460M'li dizüstü bilgisayar

8 yıl
15,8b
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10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, dizüstü bilgisayar pazarındaki iddiasını yüksek performans segmenti için planladığı yeni modellerle güçlendirmek isiyor. Computex 2010 fuarındaki standında çok sayıda yeni modelini sergileyen firma, GT760 isimli yeni notebook modeliyle iddialı olacak gibi görünüyor. MSI'ın oyuncular için hazırladığı ve yılın ikinci yarısında pazara sunmayı planladığı GT760 modelinin öne çıkan en dikkat çekici özelliği olarak sahip olduğu ekran kartını gösterebiliriz zira GT760, Nvidia tarafından henüz lanse edilmeyen DirectX 11 destekli GeForce GTX 460M ile güçlendirilmiş.

17.3-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED ekrana sahip olan MSI GT760, dört çekirdekli Intel Core i7-720M işlemcisinden güç alıyor. 12GB DDR3 bellekle donatılan ve çift disk ile 720GB depolama kapasitesi sunan mobil oyun istasyonunda, yüksek grafik performansı, daha gelişmiş ses deneyimi için Dynaudio ses sistemiyle harmanlanmış durumda. Daha yüksek sistem performansı için Turbo Drive Engine ve GPU Boost gibi MSI'a özel teknolojilerle donatılan GT760'ın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Themat34 8 yıl
o kral 3 oyun pc sini de ordan oraya, ordan oraya götürürsün ihtiyardeliğanlu
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IhtiyarDelikanli 8 yıl
buna verilen parayla 3tane kral oyun pc si alınır kesn
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tuzunoglu 8 yıl

IhtiyarDelikanli

buna verilen parayla 3tane kral oyun pc si alınır kesn


efsane geri dönmüş


hatta o 3 pc satılıp bir kaç tane ps3 ile kafe bile açılabilir
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acbold 8 yıl
ürün çok iyi.ama fiyatıda bi o kadar iyi olacaktır.
masaüstü dizüstü tartışmasını herkes yanlış yerlerden bakıyor.leptop da oyun oynanmaz vs vs. @snnsmrts dediğigi ilk önce bi adet zalman soğutucun olacak.hdd içindeki harddiskler 7200 rpm olacak.takıcaksın fişe oyununu oynayacaksın.lzaım olduğunda çıkarıp peşine gezdiriceksin.bu kadar basit. masüstünün portatif hali gibi düşünün.oyun oynanan dizüstüleri. netbook pil ömrü kadar beklemek bana saçma geliyor.
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almila1299 8 yıl
Laptop oyun oynatır ama altına 100-150 liralık Zalman saoğutucu alırsan. Ama yinede masa üstü kdar iyi oynayamazssın. Ben de bu laptop masaüstü farkı kalmadı yargıları ile laptop aldım ama umduğumu tam olarak bulamadım. MSI ın bu ürünü gerçekten masaüstü laptop kavgasını biterecek kadar güzel, tabi zalaman soğutucu yeter mi bu makinayı soğutmaya o tartışılır. ve mobil çözümler çok az ısıda da çok performans kaybı yapıyor.yani oyun oynarken laptopla internette gezdiğimiz gibi soğuk olursa o zaman masaüstü vs. laptop kavgası biter. Laptop kazanır.
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parka 8 yıl
Batarya yettiği sürece krallar gibi oyun oynanır.
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u.f.u.k_XVI 8 yıl
Yanlış okumuşum :)
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u.f.u.k_XVI 8 yıl
Başlıkta gtx460m diyor haberde gt760 diyor
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Mr. Decent 8 yıl
Klasik ön yargı : 'Laptopta oyun oynanmaz'
kalıplaşmış artık ülkemizde :)
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