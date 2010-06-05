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Computex 2010: Thermaltake'in sessizlik odaklı yeni soğutucusu Jing

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,6b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake Jing: Sessizlik odaklı yeni işlemci soğutucusu
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siLahsz 9 yıl
Benim bildiğim spor arabaydı yat kattı lüks ürünlerde manken kullanılır alt tarafı işlemci soğutucusu adamlar buna bile manken kullanmışlar ne iş :D (orada olmak lazım ).Soğutucuya gelince biraz hyvan 920 gr bu ağırlıktaki soğutucuların anakartta zararı yok mu acaba
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saintroyo 9 yıl
ilginç ama hoş bir görüntüsü var soğutucunun.
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djduke 9 yıl
sogutucu renkli ancak mankenin grafik kalitesi düşük neyini begendiniz anlamadım... görmüyormusunuz ekran kartı agp 256 mb :D çözünürlük yerlerde :D
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the_alien89 9 yıl
sogutucunun şekli şemali güzel.. testlerle görürüz yakında nekadar iyi olduğunu..

o sogutucuyu alana o hatunu veriyolarmı
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ahmetkep 9 yıl
çok ilginç bir tasarım olmuş.janjanlı .thermaltake görselliğe en fazla önem veren firma diyebilirim.tasarımları çok hoşuma gidiyor.
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