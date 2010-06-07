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Computex 2010: Inno3D özel tasarımlı GeForce GTX 470 HAWK modelini sergiledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
1
30
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D, Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarına, özel tasarımlı GeForce GTX 470 HAWK modelini de getirdi. Referans tasarımlı GeForce GTX 470 modeline kıyasla, sahip olduğu yüksek performanslı özel soğutucu ile öne çıkan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üzerinde 3.2 milyar transistör bulunan GF100 GPU'sundan güç alıyor. 260 x 114 x 53 mm boyutlarında ve 561 gram ağırlığındaki soğutucunun, sağ ve sola konumlandırılan 8mm ve orta kısımda yer alan PWM kontrollü 9mm olmak üzere toplam üç adet fanla 81 CFM hava üfleyebildiği (referans tasarımda 24 CFM) ve bu sayede kartın 22 derece daha serin ve 8dbA daha sessiz çalıştığı açıklandı.

Yüksek performanslı soğutucu kullanmasına rağmen standart saat hızlarıyla gelen Inno3D GeForce GTX 47 HAWK, 608MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 448x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için 3-Way SLI desteği de sunuyor. Önümümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Inno3D GeForce GTX 470 HAWK için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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siLahsz 9 yıl
Nvidia yük altında 90 derece üstü olunca adamlar mecbur bir fanla yetinemez oldular.3 fan standart olacak bu kartlarda :D
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ZEPHYR 9 yıl
bu aşırı sıcaklık fan üreten firmaların işine yaramış görünüyor bendeki 9800gtx 73 derecelere çıkınca artifact yapıyor
bu 400 serisinde maşallah 95 derecelerden bahsediliyor bu seriden alacak olanların bence mutlaka iyi bir soğutucu ile alması şart.
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tarkancek 9 yıl
adamlar fazla güç harcamasın diye overclock yapmıyorlarr bnce böyle bi karta kesin overcloklu gelmeliydii...
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arcalper0658 9 yıl
ya 70 derece olsa dört sene kullanırız diyen arkadaşım.. sen hangi kartı 4 sene kullandınki eğer oyun oynayan biri isen?? oyun oynamayan biri isen bir ekran kartına bu kadar para vermye değmez ki zaten :S
adamlar bunu düşünmüyormu sanıyorsun acırsın resmen kartlara yapılan testlere.. adamlar oyun oynayarak test yapmıyorlarki... pc kasana 2 tane 100 cf hava üfleyen fan koy bak nasıl soğuyur kart..
benim pc de 4 tane 12 lik fan var hava akımı 100 cf den, oda sıcaklığı 28 derece kasa içi 21 derece :S korkmayın arkadaşlar o kadar sıcaklıktan.. tabi başım gözüm üstüne yine sen bilirsin bu da sadece benim düşüncem
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UzmaN345 9 yıl

arcalper0658

ya 70 derece olsa dört sene kullanırız diyen arkadaşım.. sen hangi kartı 4 sene kullandınki eğer oyun oynayan biri isen?? oyun oynamayan biri isen bir ekran kartına bu kadar para vermye değmez ki zaten :S
adamlar bunu düşünmüyormu sanıyorsun acırsın resmen kartlara yapılan testlere.. adamlar oyun oynayarak test yapmıyorlarki... pc kasana 2 tane 100 cf hava üfleyen fan koy bak nasıl soğuyur kart..
benim pc de 4 tane 12 lik fan var hava akımı 100 cf den, oda sıcaklığı 28 derece kasa içi 21 derece :S korkmayın arkadaşlar o kadar sıcaklıktan.. tabi başım gözüm üstüne yine sen bilirsin bu da sadece benim düşüncem

merak etme bendede var 3 tane 12mm birtane 80mm birtnae power fanı 14mm var çok oyun oynayan birisiyim bende artık kartlar çok kuvvetli dostum zaten onun için diyorum 5850 masa üstünü sıcaklıgı 40 C yuk altında 58C fark ortada zaten
ben 8800GTS 320 modelini iki sene kullamdım 70c altına düsmüyordu 2 senede patladı neyseki asustu garantiden kurtardık 5850 veya GTX470 3 sene gider çogu üretici 2 yıl garanti veriyor ve tabiki 3 senede gider dediysek yuksek kaltide oyun oynamayı seven kişiler için
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fukarakoala 9 yıl
Öncelikle kart tasarım ve sıcaklık sorununa çözümüyle bence güzel olmuş 3 fanın sesi genede full hızda sevimli olmaz. 95-22=73 deniyor ancak 95dereceye ulaştığında kışdı zaman geçenlerde 30 dereceler ve biraz üstlerine çıktığında ekran kartımın başlangıçdaki ısısı +5 ile +8 yükseldiki kartım gtx275(ısı sorunu olmayan bi kart) yükte cpu ve gpu dereceleri yükseldi çünkü kasa içi havanın derecesi yükseldi bu durumda fermiler için alınan önlemleri çok normal kabul edip referans tasarımdakilere allah kolaylık versin diyorum.
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Zero Limit 9 yıl
gtx480 e özel soğutucu üretseler de alsak mesela şu zotacın ki gibi

yanıyor meret resmen
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acbold 9 yıl
aylardır fermi nin sıcaklığına taktı herkes. yok 90 derece çok fazla vs. o kadar o derecelerde stabil çalışmasa piyasa sürülme gibi bi durum olurmu. herşey normal düzeydei adamlar sürüyorlar işte. 60 olsa nolcak 90 olsa nolcak düzgün çalıştıktan sonra. soğutma işlemini de kendi yapyor. adamlar buna fan takıcaksınız 90 derece kartımız soğutun bunu demıyorkı. alın takın yerine girin oyunununuzu oynayın.
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UzmaN345 9 yıl

acbold

aylardır fermi nin sıcaklığına taktı herkes. yok 90 derece çok fazla vs. o kadar o derecelerde stabil çalışmasa piyasa sürülme gibi bi durum olurmu. herşey normal düzeydei adamlar sürüyorlar işte. 60 olsa nolcak 90 olsa nolcak düzgün çalıştıktan sonra. soğutma işlemini de kendi yapyor. adamlar buna fan takıcaksınız 90 derece kartımız soğutun bunu demıyorkı. alın takın yerine girin oyunununuzu oynayın.

yav nekadar fanatik bir insansınız böyle 95C diyoruz burda kartın zaten eşik deyeri 120C dır yazın bu kart 100C aşar kartın ömrü çok kısa olur niye 750tl verip 2 sene sonra elimde patlıcak bir karta bukadar para baglıyayım yazık hiç olmazsa 70c çalısırsa 4sene falan gider firmalar bunun için hep özel tasarımlı modellerini piyasaya 2 ay sonra sürmeye başladı biliçli bir kullanıcı böyle bir karta zaten para baglamaz inno3D bence iyi bir iş çıkarmış hiç olamzsa nividianın açıgını kapatmış yoksa GTX 400 serisi para baglanmaz ve güç tüketim deyerlerini artık geçicen yapacak birşey yok onun için D
tabiki fiyat ne olur Allah bilir ümarım 850TL geçmezse satabilir 100TL bu fana para verilir
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Mr. Decent 9 yıl
'22 derece daha serin'
Yani
95-22=73 derece.
Dalga mı geçiyorlar bunlar ?
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Melih Vayvalak 9 yıl

rert

'22 derece daha serin'
Yani
95-22=73 derece.
Dalga mı geçiyorlar bunlar ?


İyi de daha ne kadar serin çalışmasını bekliyosun ki? Bi 22 derece daha düşük falan mı

Sıcaklık ve gürültü değerleri gayet başarılı olmuş, ayrıca Gigabyte'ın da 3 fanlı tasarımına çok benziyor. Bu çözümleri ülkemizde de görmek nasip olur inşallah
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phobia 9 yıl
"22 derece daha serin ve 8dbA daha sessiz ", daha ne denir ki ;)
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captanico 9 yıl
onceden daha kucuk alana daha performanslı ve daha cok is gerceklestirecek ebatta kartlar yapıp ovunurken simdi kartları buyutmek icin neler yaparızda bunlar kasaya sıgmaz diye ugras veriyorlar.tamam iyi guzel hos duruyor belki performansıda beklenilenden iyi olacak ama nereye kadar.
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huseyincarnege 9 yıl
jet yapmışlar yaw:)
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maliahmet 9 yıl
bakın fiyatlarıda cok pahalı bu kartların neden o kadar para verelim bi karta dimi yani yazık bi gtx 480 1150tl yuh artık bi gtx 670 900tl yeter be yaptığı iş sanki cok iyi
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