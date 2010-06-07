Computex 2010: Inno3D özel tasarımlı GeForce GTX 470 HAWK modelini sergiledi

Inno3D, Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarına, özel tasarımlı GeForce GTX 470 HAWK modelini de getirdi. Referans tasarımlı GeForce GTX 470 modeline kıyasla, sahip olduğu yüksek performanslı özel soğutucu ile öne çıkan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üzerinde 3.2 milyar transistör bulunan GF100 GPU'sundan güç alıyor. 260 x 114 x 53 mm boyutlarında ve 561 gram ağırlığındaki soğutucunun, sağ ve sola konumlandırılan 8mm ve orta kısımda yer alan PWM kontrollü 9mm olmak üzere toplam üç adet fanla 81 CFM hava üfleyebildiği (referans tasarımda 24 CFM) ve bu sayede kartın 22 derece daha serin ve 8dbA daha sessiz çalıştığı açıklandı.

Yüksek performanslı soğutucu kullanmasına rağmen standart saat hızlarıyla gelen Inno3D GeForce GTX 47 HAWK, 608MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 448x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için 3-Way SLI desteği de sunuyor. Önümümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Inno3D GeForce GTX 470 HAWK için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.