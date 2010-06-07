Computex 2010: Inno3D özel tasarımlı GeForce GTX 470 HAWK modelini sergiledi

Inno3D, Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarına, özel tasarımlı GeForce GTX 470 HAWK modelini de getirdi. Referans tasarımlı GeForce GTX 470 modeline kıyasla, sahip olduğu yüksek performanslı özel soğutucu ile öne çıkan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve üzerinde 3.2 milyar transistör bulunan GF100 GPU'sundan güç alıyor. 260 x 114 x 53 mm boyutlarında ve 561 gram ağırlığındaki soğutucunun, sağ ve sola konumlandırılan 8mm ve orta kısımda yer alan PWM kontrollü 9mm olmak üzere toplam üç adet fanla 81 CFM hava üfleyebildiği (referans tasarımda 24 CFM) ve bu sayede kartın 22 derece daha serin ve 8dbA daha sessiz çalıştığı açıklandı.
Yüksek performanslı soğutucu kullanmasına rağmen standart saat hızlarıyla gelen Inno3D GeForce GTX 47 HAWK, 608MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 448x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için 3-Way SLI desteği de sunuyor. Önümümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Inno3D GeForce GTX 470 HAWK için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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bu 400 serisinde maşallah 95 derecelerden bahsediliyor bu seriden alacak olanların bence mutlaka iyi bir soğutucu ile alması şart.
adamlar bunu düşünmüyormu sanıyorsun acırsın resmen kartlara yapılan testlere.. adamlar oyun oynayarak test yapmıyorlarki... pc kasana 2 tane 100 cf hava üfleyen fan koy bak nasıl soğuyur kart..
benim pc de 4 tane 12 lik fan var hava akımı 100 cf den, oda sıcaklığı 28 derece kasa içi 21 derece :S korkmayın arkadaşlar o kadar sıcaklıktan.. tabi başım gözüm üstüne yine sen bilirsin bu da sadece benim düşüncem
merak etme bendede var 3 tane 12mm birtane 80mm birtnae power fanı 14mm var çok oyun oynayan birisiyim bende artık kartlar çok kuvvetli dostum zaten onun için diyorum 5850 masa üstünü sıcaklıgı 40 C yuk altında 58C fark ortada zaten
ben 8800GTS 320 modelini iki sene kullamdım 70c altına düsmüyordu 2 senede patladı neyseki asustu garantiden kurtardık 5850 veya GTX470 3 sene gider çogu üretici 2 yıl garanti veriyor ve tabiki 3 senede gider dediysek yuksek kaltide oyun oynamayı seven kişiler için
yanıyor meret resmen
yav nekadar fanatik bir insansınız böyle 95C diyoruz burda kartın zaten eşik deyeri 120C dır yazın bu kart 100C aşar kartın ömrü çok kısa olur niye 750tl verip 2 sene sonra elimde patlıcak bir karta bukadar para baglıyayım yazık hiç olmazsa 70c çalısırsa 4sene falan gider firmalar bunun için hep özel tasarımlı modellerini piyasaya 2 ay sonra sürmeye başladı biliçli bir kullanıcı böyle bir karta zaten para baglamaz inno3D bence iyi bir iş çıkarmış hiç olamzsa nividianın açıgını kapatmış yoksa GTX 400 serisi para baglanmaz ve güç tüketim deyerlerini artık geçicen yapacak birşey yok onun için D
tabiki fiyat ne olur Allah bilir ümarım 850TL geçmezse satabilir 100TL bu fana para verilir
Yani
95-22=73 derece.
Dalga mı geçiyorlar bunlar ?
İyi de daha ne kadar serin çalışmasını bekliyosun ki? Bi 22 derece daha düşük falan mı
Sıcaklık ve gürültü değerleri gayet başarılı olmuş, ayrıca Gigabyte'ın da 3 fanlı tasarımına çok benziyor. Bu çözümleri ülkemizde de görmek nasip olur inşallah