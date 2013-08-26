Cooler Master yeni Cosmos SE mid-tower yapısındaki kasasını duyurdu





Pek çok önemli oyunun yanısıra PS4 ve Xbox One konsollarının çıkış tarihlerinin duyurulduğu Gamescom 2013 oyun fuarında, oyunculara yönelik ekipmanların da tanıtımları yapıldı.





Soğutma sistemleri ve kasa ürünleriyle tanıdığımız Cooler Master, siyah rengiyle dikkat çeken Cosmos SE adlı mid-tower yapısındaki kasasını ziyaretçilere tanıttı. Daha geniş ölçüleri ile kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarmayı amaçlayan Cosmos SE kasa serisinde modülarite ön plana çıkarılmış.





Üründe HDD yuvaları ön kısımda yer alıyor. Kullanıcılar dilerse sabit sürücü yuvalarını çıkararak yerine 360mm'lik radyatör de yerleştirebiliyor. Ek olarak kasanın üst kısına 240mm'lik bir radyatör de konabiliyor. Kasanın üstündeki taşıma kulpu ve altındaki ayaklar alüminyumdan imal edilmiş.





Kasanın ön kısmında USB 3.0, USB 2.0 ve HD ses portları yer alırken, Micro-ATX, ATX ve Mini-ITX anakartlara da yer sağlayabiliyor. Cosmos SE kasaların fiyatı henüz belli değilken, Cooler Master önümüzdeki haftalarda satışına başlayacak.

http://vr-zone.com/articles/cooler-master-unveils-cosmos-se-chassis-haf-stacker-coming-august-30th/52915.html