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Cooler Master yeni Cosmos SE mid-tower yapısındaki kasasını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Cooler Master yeni Cosmos SE mid-tower yapısındaki kasasını duyurdu

Pek çok önemli oyunun yanısıra PS4 ve Xbox One konsollarının çıkış tarihlerinin duyurulduğu Gamescom 2013 oyun fuarında, oyunculara yönelik ekipmanların da tanıtımları yapıldı.

Soğutma sistemleri ve kasa ürünleriyle tanıdığımız Cooler Master, siyah rengiyle dikkat çeken Cosmos SE adlı mid-tower yapısındaki kasasını ziyaretçilere tanıttı. Daha geniş ölçüleri ile kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarmayı amaçlayan Cosmos SE kasa serisinde modülarite ön plana çıkarılmış.

Üründe HDD yuvaları ön kısımda yer alıyor. Kullanıcılar dilerse sabit sürücü yuvalarını çıkararak yerine 360mm'lik radyatör de yerleştirebiliyor. Ek olarak kasanın üst kısına 240mm'lik bir radyatör de konabiliyor. Kasanın üstündeki taşıma kulpu ve altındaki ayaklar alüminyumdan imal edilmiş.

Kasanın ön kısmında USB 3.0, USB 2.0 ve HD ses portları yer alırken, Micro-ATX, ATX ve Mini-ITX anakartlara da yer sağlayabiliyor. Cosmos SE kasaların fiyatı henüz belli değilken, Cooler Master önümüzdeki haftalarda satışına başlayacak. 

http://vr-zone.com/articles/cooler-master-unveils-cosmos-se-chassis-haf-stacker-coming-august-30th/52915.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kral-18 6 yıl
Cooler Master işini iyi yapıyor.
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Glorfindel1907 6 yıl
çok güzel duruyor gerçekten
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Maxthon 6 yıl
CMOS'a benzeten sadece ben miyim?
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draconist 6 yıl
snomask

eski kasalardaki usb 2.0 portlarını 3.0a değiştirmek mümkün olabiliyor mu acaba?


Olmaz, ama böyle bir şey satın alıp takabilirsin. Bu sistemde PC kasasının hem arka hem de önüne 2şer usb 3.0 eklemiş olursunuz.

aliexpress.com/...

Sadece kasa arkası isterseniz bu da iş görür.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu linki de fiyatlara örnek olarak veriyorum, satıcıyı tanımam etmem, bilginize. Hatta daha ucuz olanları da gördüm.
urun.gittigidiyor.com/...
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snomask 6 yıl
eski kasalardaki usb 2.0 portlarını 3.0'a değiştirmek mümkün olabiliyor mu acaba?
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CnZ 6 yıl
verildi
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