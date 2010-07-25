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Cooler Master'ın sadece iki adet ürettiği HAF X Gold gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21b
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master, popüler kasa modeli HAF X'in özel bir versiyonu olan HAF X Gold'u resmi internet sitesi üzerinden gösterdi. Özel bir çalışmayla hazırlanan HAF X Gold, Altın sarısı tasarımı dışında mevcut HAF X modeliyle aynı teknik özellikleri paylaşırken, Cooler Master'ın sadece iki adet hazırladığı bu kasa, satışa sunulmayacak.

Eğer Cooler Master'ın sınırlı sayıda üretilen (2 adet) HAF X Gold kasalarından birine sahip olmak istiyorsanız, firmanın Gold yarışmasında şansınızı deneyebilirsiniz.


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Guest-BE7EF0688 9 yıl
Eve hırsız girse kasanın içini boşaltır galiba ;)
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Exxcrea 9 yıl
kazanan eritip külçe olarak satar artık.
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waltran 9 yıl
aynı kasayı alıp altın rengine boyasak oldu bitti işte çok özel birşey gibi göstermemeleri gerekirdi sırf reklam
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sakiri 9 yıl
caseking.de/...
Bu kasanin altin sarisi degilmi?
Reklam yapiyor kendi aklinca
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mehmetgirgin 9 yıl
ben altın rengini pek sevmiyorum.yaşlı işi gibi
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RorshacK 9 yıl
cok hos
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Iron Mask 9 yıl
Petrol zengini Araplar bundan bol miktarda sipariş eder.Dubai deki Burj Al Arab oteli için de lazım.
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WinteR 9 yıl
Evet, Arap petrolcülerin yeğenleri, torunları için alacağı hediye olmuş(gerçek altın olsa idi).Brushed aluminium favorim.
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eneshatipoglu 9 yıl
haf-x zaten abd da 200 dolar bu kaç para eder Allah bilir:)
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ThE LoSt 9 yıl
walla.. ii para eder satsan..:D
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Tolgá 9 yıl
Kasa harika görünüyor
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M1A2Abrams 9 yıl
çok feci duruyor :)
haber için teşekkürler.
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