Cooler Master'ın sadece iki adet ürettiği HAF X Gold gün ışığına çıktı

Cooler Master, popüler kasa modeli HAF X'in özel bir versiyonu olan HAF X Gold'u resmi internet sitesi üzerinden gösterdi. Özel bir çalışmayla hazırlanan HAF X Gold, Altın sarısı tasarımı dışında mevcut HAF X modeliyle aynı teknik özellikleri paylaşırken, Cooler Master'ın sadece iki adet hazırladığı bu kasa, satışa sunulmayacak.

Eğer Cooler Master'ın sınırlı sayıda üretilen (2 adet) HAF X Gold kasalarından birine sahip olmak istiyorsanız, firmanın Gold yarışmasında şansınızı deneyebilirsiniz.