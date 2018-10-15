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Core i9-9900K ile 7GHz'i zorlamak l Sıvı Azot ile overclock

7 ay
15,1b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil performans işlemcisi Core i9-9900K, AMD'nin hamlelerine karşı şirketin en büyük kozu olmaya aday. Peki bu işlemcinin overclock yetenekleri ne düzeyde, işte sıvı azotlu testler.
Intel'in yüksek performans tutkunları için tanıttığı 8 çekirdekli yeni işlemcisi Core i9-9900K, overclock yani hız aşırtma profesyonelleri tarafından zorlanmaya başladı. Bu videoda 7GHz'i zorlayan Core i9-9900K ve elde ettiği skorlara yakından bakıyoruz. 

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cronus75 7 ay en beğenilen
Saçmalığın daniskası, pratik overclock üzerine çalış bana, lab ortamında ne cacık yediğinden bana ne.
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CagriErcan 7 ay
Seni sevmeyen ölsün be Erdi Bey :)
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denizbay1 7 ay
:))) O halde ne yapıyoruz? Sıvı azot alıyoruz arkadaşlar :)))
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Mukarnas 7 ay
fiyat zaten neredeyse threadripper (burda fiyatinin pahaliligina vurgu yapiyorum), test edilen program cinebench15, threadripper LN2 siz oturdugu yerden geciyor :)
(2950x 3210cb)
Oyun acsaydiniz ya bakalim 7ghz de neler oluyor, biz overclock yapinca oyun acmadan duramayik :)
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dem3rc3 7 ay
kamera çok sallıyorsun midem bulandı izlerken
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ParaMounT99229 7 ay
Tek çekirdek performansına çok iyi abanmışlar oyun konusunda gerçekten etki edecektir ama diğer manada fos olmuş % 10 multi core performansı nedir yahu bu fiyatı verdikten sonra amaç oyun değil ise threadripper almak daha mantıklı. Oyun oynayacağım diyene hitap ediyor ama multicore tabanlı oyunlarda yarı yolda bırakacak bir ürün.
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By_UguR-X 7 ay
Zaten oyun amaçlı bir işlemci bu
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ssonerb 7 ay
erdi bizde inan seni çok seviyoruz ve yerin doldurulamaz. asıl sen iyi ki varsın dostum asıl sen iyi ki varsın "yüreğin yeter"
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Brother ToLGa 7 ay
AMD bu yumruklar dan sonra daha ayağa kalkamaz
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cronus75 7 ay en beğenilen
Saçmalığın daniskası, pratik overclock üzerine çalış bana, lab ortamında ne cacık yediğinden bana ne.
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_conscript_ 7 ay
Eskiden forumda overclock sıralaması vardi, üyeler yaptıkları overclocklari ekran goruntusu yapip paylaşırdı. Sonra orada en yüksekten dusuge dogru scoreboard olurdu. Hey gidi günler hey, celeron ile oc yapardik :)
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Digital Reaction 7 ay _conscript_
Ataruz,Expander,Brandybuck'dan öğrendiğim çok olmuştur.Zamane overclockların ne tadı var nede heycanı zaten mobo'lar ne zaman tek tuş overcloğa döndü keyfini kaçırdılar işin.
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enestazekus 7 ay
Her gün takip ediyoruz abi
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