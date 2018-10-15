Core i9-9900K ile 7GHz'i zorlamak l Sıvı Azot ile overclock

Intel'in yeni nesil performans işlemcisi Core i9-9900K, AMD'nin hamlelerine karşı şirketin en büyük kozu olmaya aday. Peki bu işlemcinin overclock yetenekleri ne düzeyde, işte sıvı azotlu testler.

Intel'in yüksek performans tutkunları için tanıttığı 8 çekirdekli yeni işlemcisi Core i9-9900K, overclock yani hız aşırtma profesyonelleri tarafından zorlanmaya başladı. Bu videoda 7GHz'i zorlayan Core i9-9900K ve elde ettiği skorlara yakından bakıyoruz.