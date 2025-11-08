BYD Sealion 7 Türkiye'de! ABD'li otomotiv devi Türkiye'ye dönüyor - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızda bu hafta BYD Sealion ve Hyundai Ioniq 9'un Türkiye fiyatları, BYD'nin Türkiye'de üreteceği ilk model, yeni Renault Twingo ve GM'nin Türkiye'ye dönüşü gibi konuları değerlendirdik.

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:28 - BYD Sealion 7 Türkiye fiyatı

07:52 - BYD'nin Türkiye'de üreteceği ilk model

12:56 - Hyundai Ioniq 9 Türkiye fiyatı

22:14 - Renault Duster yerli üretim motorlar

27:21 - Yeni Renault Twingo

34:30 - Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri

37:30 - ABD'li otomotiv devi Türkiye'ye dönüyor

42:43 - Kapanış

