BYD Sealion 7 Türkiye'de! ABD'li otomotiv devi Türkiye'ye dönüyor - DH Oto Gündem

Programımızda bu hafta BYD Sealion ve Hyundai Ioniq 9'un Türkiye fiyatları, BYD'nin Türkiye'de üreteceği ilk model, yeni Renault Twingo ve GM'nin Türkiye'ye dönüşü gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:28 - BYD Sealion 7 Türkiye fiyatı
07:52 - BYD'nin Türkiye'de üreteceği ilk model
12:56 - Hyundai Ioniq 9 Türkiye fiyatı
22:14 - Renault Duster yerli üretim motorlar
27:21 - Yeni Renault Twingo
34:30 - Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri
37:30 - ABD'li otomotiv devi Türkiye'ye dönüyor
42:43 - Kapanış