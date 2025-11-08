Kim Nerede? 228 Xpeng, yeni nesil insansı robotunu tanıttı: İzleyenler gerçek insan sandı 181 Bakan Şimşek'ten IMEI kayıt ücreti, vergi ve harçlara indirim müjdesi! 154 Çin, toryumla çalışan dünyanın en büyük nükleer kargo gemisini tanıttı
    BYD Sealion 7 Türkiye'de! ABD'li otomotiv devi Türkiye'ye dönüyor - DH Oto Gündem

    Programımızda bu hafta BYD Sealion ve Hyundai Ioniq 9'un Türkiye fiyatları, BYD'nin Türkiye'de üreteceği ilk model, yeni Renault Twingo ve GM'nin Türkiye'ye dönüşü gibi konuları değerlendirdik.

    Programımızda bu hafta BYD Sealion ve Hyundai Ioniq 9'un Türkiye fiyatları, BYD'nin Türkiye'de üreteceği ilk model, yeni Renault Twingo ve GM'nin Türkiye'ye dönüşü gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:28 - BYD Sealion 7 Türkiye fiyatı

    07:52 - BYD'nin Türkiye'de üreteceği ilk model

    12:56 - Hyundai Ioniq 9 Türkiye fiyatı

    22:14 - Renault Duster yerli üretim motorlar

    27:21 - Yeni Renault Twingo

    34:30 - Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri

    37:30 - ABD'li otomotiv devi Türkiye'ye dönüyor

    42:43 - Kapanış

