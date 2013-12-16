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Cornell Üniversitesi araştırmacıları, üç boyutlu baskıyla tam fonksiyonlu hoparlör üretti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cornell Üniversitesi araştırmacıları, üç boyutlu baskıyla tam fonksiyonlu hoparlör üretti
Cornell Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir grup araştırmacı, üç boyutlu yazıcıyla tam fonksiyonlu bir hoparlör üretmeyi başardı.
Üretim için özel modifiye edilmiş iki farklı üç boyutlu yazıcı kullanan Cornell Üniversitesi mekanik mühendisliği lisans öğrencileri Apporva Kiran ve Robert MacCurdy, bobin için gümüş mürekkep, mıknatıs içinse stronsiyum ferrit viskoz karışımını kullanmışlar ve genel olarak bütün hoparlörü üç boyutlu baskı ile hazırlamışlar. Proje kapsamında mekanik ve uzay mühendisliği doçenti Hod Lipson'dan da yardım alan ekip, sonuç olarak gerçekten çalışan bir hoparlör üretmeyi başarmış durumda.
İlerlerleyen zamanlarda seri üretime geçebileceği belirtilen hoparlörün üretim süreci hakkında hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
(DB) / (GG) 
 
Cornell Üniversitesi araştırmacıları, üç boyutlu baskıyla tam fonksiyonlu hoparlör üretti

http://www.geeky-gadgets.com/researchers-3d-print-a-fully-working-speaker-16-12-2013/ Yorum Yaz
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl en beğenilen
Ben dahil ülkemizin üniversite gençliği siyaset peşinde koşmaya devam edersek bu seviyelere gelmemiz çok zor olur
4 Yanıt Yanıtla +31
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kallesnikof 5 yıl
Bir arkadaş hemen demiş siyaset yapan öğrenciler koyun değil! Ben Yıldız Teknik Üniversitesinde Makine Müh. okumaktayım burada bildiğin kadrolu eylemci diyebileceğimiz tarzda öğrenciler var, ne derse girip birşeyler öğrenirler ne başka bir bilimsel çalışma yaparlar bir ellerinde afişleri diğer ellerinde taşları hazırdır hep..! tıpkı 75+ lardan kalan abileri gibi kargaşa hakim olsun vurulsun kırılsın kan dökülsün diye çaba sarfederler...
Koyun olmamak nedir biliyormusun kardeşim.?
*Amerikadan aldığın F16 nın yazılımını kendin yapmaktır amerika ya koyun olmamak için!
*Yetmedi mi? Nükleer santrali yapıp bulgaristandan bile elektrik aldırmamaktır koyun olmamak..!
*Kendi İHA nı yapıp Amerika israil sana istihbarat verecek mi diye beklememektir!
*Kendi zırhını üretip askerini güvende taşımaktır..!
Asıl koyun olmak nedir biliyormusun Leninlerin marksistlerin Rusya hayranı köpeklerin izinden gitmektir çünkü onların amacı tek ne bilim ne başka birşey kendilerinin de dediği gibi anarşi anarşi... koyun olmayın kardeşim üniversiteler bilim yeridir bilim yerinde "siyaset" yapmayın bilim yapın çok istiyorsanız uğruna ölmeyi düşündüğünüz partilere sizi milletvekili yapsında mecliste yapın oda olmaz ise meydanlardan yatın kalkın polisle taşlı sopalı oyunlar oynayın ama ÜNİVERSİTELERDEN BİLİM YUVALARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN SİZ OLMADAN DAHA İYİ OLACAK ÜNİVERSİTELERİMİZ
Bir arkadaş hemen demiş siyaset yapan öğrenciler koyun değil! Ben Yıldız Teknik Üniversitesinde Makine Müh. okumaktayım burada bildiğin kadrolu eylemci diyebile...
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tenghis 5 yıl
Öğrenciler neden mi siyaset yapıyor. Siyasette malzeme bu olunca boşluğu birilerinin doldurması lazım. Yazık bu ülkeye.

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ardarda45 5 yıl
biri demiş üniv siyaset yapıo biri demiş yıldızta taşlı sopalı takılıolar yaw he he diyorum size hocam. Başımızdaki vasıfsızları görmezden gelerek koyun gibi takılırsanız memlekette bu işimiz zor sizlee.
Not : Yıldızda taşlı sopalı eleman meleman yok meydanda her atılana inanmayın millet acık araştırın görün...
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furkant1 5 yıl
Gelecekte elektronik aletler böyle basit, hızlı ve ucuz bir şekilde üretilecek. Bir an önce bizim de el atmamız lazım.
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kmlnc 5 yıl
Acaba diafram olarak kullandıkları malzeme ney? ya da titreşimi kaliteli olarak sağladıkları yöntem nasıl?
bu arada alttaki insanlar siz bilim yapmayın araştırmayın. mümkün olduğunca uzak durun.
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lzerk 5 yıl
3 buyutlu yazıcılarla üretince ne fark oluşturmuş onu anlamadım? Diğer yöntemlerle yapılmış hoparlörden farkı ne? Bunu haber değeri yapan özelliği ne?
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kimi_raikonen 5 yıl
ya aslında bu gelişmelerin temeli ta 17 yy ın sonlarında atıldı.batı medeniyetleri bilime teknolojiye bizden cok daha fazla değer veriyor zaten bilimle iç içeler.bizim ülkede anne babalar miras olarak ev araba bırakırken onlar bilimi miras olarak bırakıyor hergün üstüne biraz katarak işte bu hale geldi batı medeniyetleri.1900 lü yılların başlarında bilim adamları atomu parçalrken bizim ninelermz dedelerimiz okuma yazma dahi bilmiyordu.bu kadar açık ve net.batıda insanlar milyarlarca km öteye gönderdikleri uyduyu kontrol ederken doğuda mısırda insanlar ölü bir bayanla öldükten kaç saate kadar birlikte olunabilir diye kanun çıkarmaya çalışıyorlar.daha ne diyeyim.
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tenghis 5 yıl
Öğrenciler neden mi siyaset yapıyor. Siyasette malzeme bu olunca boşluğu birilerinin doldurması lazım. Yazık bu ülkeye.

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boostibo 5 yıl
youtube.com/...
sonra ülke niye böyle öğrenciler niye böyle videoyu izleyin
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
üniversite okurken vizeler finaller bitsede rahatlasak ya da üniversite bitsede kurtulsak dedik şimdi kendime soruyorum üniversite bitti sonuç ? = :(
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mementopolis 5 yıl
su forumda siyaset´i sacma bulan isnanlar da gördüm ya gurur duyuyorum
yemisim siyasetini laaaaa politikacini da baskaninida partinisi de.....
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kallesnikof 5 yıl
Bir arkadaş hemen demiş siyaset yapan öğrenciler koyun değil! Ben Yıldız Teknik Üniversitesinde Makine Müh. okumaktayım burada bildiğin kadrolu eylemci diyebileceğimiz tarzda öğrenciler var, ne derse girip birşeyler öğrenirler ne başka bir bilimsel çalışma yaparlar bir ellerinde afişleri diğer ellerinde taşları hazırdır hep..! tıpkı 75+ lardan kalan abileri gibi kargaşa hakim olsun vurulsun kırılsın kan dökülsün diye çaba sarfederler...
Koyun olmamak nedir biliyormusun kardeşim.?
*Amerikadan aldığın F16 nın yazılımını kendin yapmaktır amerika ya koyun olmamak için!
*Yetmedi mi? Nükleer santrali yapıp bulgaristandan bile elektrik aldırmamaktır koyun olmamak..!
*Kendi İHA nı yapıp Amerika israil sana istihbarat verecek mi diye beklememektir!
*Kendi zırhını üretip askerini güvende taşımaktır..!
Asıl koyun olmak nedir biliyormusun Leninlerin marksistlerin Rusya hayranı köpeklerin izinden gitmektir çünkü onların amacı tek ne bilim ne başka birşey kendilerinin de dediği gibi anarşi anarşi... koyun olmayın kardeşim üniversiteler bilim yeridir bilim yerinde "siyaset" yapmayın bilim yapın çok istiyorsanız uğruna ölmeyi düşündüğünüz partilere sizi milletvekili yapsında mecliste yapın oda olmaz ise meydanlardan yatın kalkın polisle taşlı sopalı oyunlar oynayın ama ÜNİVERSİTELERDEN BİLİM YUVALARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN SİZ OLMADAN DAHA İYİ OLACAK ÜNİVERSİTELERİMİZ
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