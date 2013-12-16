Cornell Üniversitesi araştırmacıları, üç boyutlu baskıyla tam fonksiyonlu hoparlör üretti

Haber Editörü
Cornell Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir grup araştırmacı, üç boyutlu yazıcıyla tam fonksiyonlu bir hoparlör üretmeyi başardı.
Üretim için özel modifiye edilmiş iki farklı üç boyutlu yazıcı kullanan Cornell Üniversitesi mekanik mühendisliği lisans öğrencileri Apporva Kiran ve Robert MacCurdy, bobin için gümüş mürekkep, mıknatıs içinse stronsiyum ferrit viskoz karışımını kullanmışlar ve genel olarak bütün hoparlörü üç boyutlu baskı ile hazırlamışlar. Proje kapsamında mekanik ve uzay mühendisliği doçenti Hod Lipson'dan da yardım alan ekip, sonuç olarak gerçekten çalışan bir hoparlör üretmeyi başarmış durumda.
İlerlerleyen zamanlarda seri üretime geçebileceği belirtilen hoparlörün üretim süreci hakkında hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.geeky-gadgets.com/researchers-3d-print-a-fully-working-speaker-16-12-2013/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Koyun olmamak nedir biliyormusun kardeşim.?
*Amerikadan aldığın F16 nın yazılımını kendin yapmaktır amerika ya koyun olmamak için!
*Yetmedi mi? Nükleer santrali yapıp bulgaristandan bile elektrik aldırmamaktır koyun olmamak..!
*Kendi İHA nı yapıp Amerika israil sana istihbarat verecek mi diye beklememektir!
*Kendi zırhını üretip askerini güvende taşımaktır..!
Asıl koyun olmak nedir biliyormusun Leninlerin marksistlerin Rusya hayranı köpeklerin izinden gitmektir çünkü onların amacı tek ne bilim ne başka birşey kendilerinin de dediği gibi anarşi anarşi... koyun olmayın kardeşim üniversiteler bilim yeridir bilim yerinde "siyaset" yapmayın bilim yapın çok istiyorsanız uğruna ölmeyi düşündüğünüz partilere sizi milletvekili yapsında mecliste yapın oda olmaz ise meydanlardan yatın kalkın polisle taşlı sopalı oyunlar oynayın ama ÜNİVERSİTELERDEN BİLİM YUVALARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN SİZ OLMADAN DAHA İYİ OLACAK ÜNİVERSİTELERİMİZ