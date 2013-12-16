Cornell Üniversitesi araştırmacıları, üç boyutlu baskıyla tam fonksiyonlu hoparlör üretti

Cornell Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir grup araştırmacı, üç boyutlu yazıcıyla tam fonksiyonlu bir hoparlör üretmeyi başardı.

Üretim için özel modifiye edilmiş iki farklı üç boyutlu yazıcı kullanan Cornell Üniversitesi mekanik mühendisliği lisans öğrencileri Apporva Kiran ve Robert MacCurdy, bobin için gümüş mürekkep, mıknatıs içinse stronsiyum ferrit viskoz karışımını kullanmışlar ve genel olarak bütün hoparlörü üç boyutlu baskı ile hazırlamışlar. Proje kapsamında mekanik ve uzay mühendisliği doçenti Hod Lipson'dan da yardım alan ekip, sonuç olarak gerçekten çalışan bir hoparlör üretmeyi başarmış durumda.

İlerlerleyen zamanlarda seri üretime geçebileceği belirtilen hoparlörün üretim süreci hakkında hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/researchers-3d-print-a-fully-working-speaker-16-12-2013/