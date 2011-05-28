Corsair iddialı kasa modellerinden 600T'nin beyaz renkli özel versiyonunu satışa sundu

Corsair oyuncular ve donanım tutkunları için hazırladığı 600T isimli kasa modelinin yeni versiyonunu duyurdu. Graphite Serisi altında sunulan yeni modelin en büyük özelliği beyaz renkli tasarıma sahip olması. Dışı beyaz olmasına karşın iç tasarımında siyahın egemen olduğu kasa, akrilik plastik pencereye sahip yan panel ile geliyor.

Özel versiyon olarak tanımlanan yeni kasa, 5.25-inç büyüklüğünde beş adet ve 2.5-inç ya da 3.5-inç büyüklüğünde altı adet sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısma konumlandırılan giriş çıkış panelinde iki adet ses, bir adet FireWire, bir adet USB 3.0 ve dört adet USB 2.0 konnektörüne yer verilen kasada entegre fan kontrolcüsü de bulunuyor.

Özel mandalları sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde açılabilen yan kapakla donatılan kasa, önde ve üstte 200mm, arkada ise 120mm çapında olmak üzere toplamda üç adet fan ile geliyor. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı kasa, modern ekran kartlarının tamamı için gerekli olan iç hacmi de fazlasıyla karşılayabiliyor.

Corsair'in beyaz renkli 600T kasa modeli, yurt dışında 179 dolar olarak açıklanan son kullanıcı satış fiyatı ile raflardaki yerini almaya başlamış durumda.