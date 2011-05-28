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Corsair iddialı kasa modellerinden 600T'nin beyaz renkli özel versiyonunu satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,4b
1
27
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair iddialı kasa modellerinden 600T'nin beyaz renkli özel versiyonunu satışa sundu
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Corsair oyuncular ve donanım tutkunları için hazırladığı 600T isimli kasa modelinin yeni versiyonunu duyurdu. Graphite Serisi altında sunulan yeni modelin en büyük özelliği beyaz renkli tasarıma sahip olması. Dışı beyaz olmasına karşın iç tasarımında siyahın egemen olduğu kasa, akrilik plastik pencereye sahip yan panel ile geliyor.

Özel versiyon olarak tanımlanan yeni kasa, 5.25-inç büyüklüğünde beş adet ve 2.5-inç ya da 3.5-inç büyüklüğünde altı adet sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısma konumlandırılan giriş çıkış panelinde iki adet ses, bir adet FireWire, bir adet USB 3.0 ve dört adet USB 2.0 konnektörüne yer verilen kasada entegre fan kontrolcüsü de bulunuyor.

Özel mandalları sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde açılabilen yan kapakla donatılan kasa, önde ve üstte 200mm, arkada ise 120mm çapında olmak üzere toplamda üç adet fan ile geliyor. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı kasa, modern ekran kartlarının tamamı için gerekli olan iç hacmi de fazlasıyla karşılayabiliyor.

Corsair'in beyaz renkli 600T kasa modeli, yurt dışında 179 dolar olarak açıklanan son kullanıcı satış fiyatı ile raflardaki yerini almaya başlamış durumda. 

Corsair iddialı kasa modellerinden 600T'nin beyaz renkli özel versiyonunu satışa sundu
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Corsair iddialı kasa modellerinden 600T'nin beyaz renkli özel versiyonunu satışa sundu
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OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: zotti52
Hızlıalda 420 lira; 12 taksit ve ilk taksit eylülde başlıyor. Eksende de benzer fiyat. Bakalım, belki vatan bilgisayar satmaya başlar

Sen bırak onu bunu. Ben sana bu kasayı daha ucuza ayarlamaya çalışayım. Büyük ihtimalle de ayarlarım. Dur bakayım. Birisiyle görüşeyim de sana cevap yazarım...
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zotti52 8 yıl
Valla çok sevinirim
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vdtkc 8 yıl
Teknoloji deki tüm yenilikler ve uygun fıyatlar yabancılara. Bizim gibi geri kalmış ülkelerde hem eski teknoloji hem de kazık marka.Sanki biz yabancılardan daha zenginiz!!!!!
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zotti52 8 yıl

vdtkc

Teknoloji deki tüm yenilikler ve uygun fıyatlar yabancılara. Bizim gibi geri kalmış ülkelerde hem eski teknoloji hem de kazık marka.Sanki biz yabancılardan daha zenginiz!!!!!


Teknolojiyi biz üretmiyoruz ya, güya cari açığın artmasını önlemek için ek gümrük vergileriyle tedbir almaya çalışıyorlar. Fakat; biz de teknolojiye yatırım yapalım, firmaları teşvik edici düzenlemeler yapalım, bizim de uluslararası markalarımız olsun, bizim insanlarımız da yüksek teknolojiyi ucuza kullanabilsinler diye düşünen yok. Bilmiyorum bu zihniyetle nereye gidecez bu teknoloji çağında? Çoğumuz bu zor koşullardan dolayı garip garip kasalar kullanıyoruz.
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ay61n 8 yıl
1- beyaz modelin trye gelmesi ayları bulur
2- beyaz model yurtdısında 10 euro daha pahalı trde bu 50-100tl demek
3- cam kapak almak için ekstra 20 euro vermek lazımki trdeki uçuk fiyat farkını geçtim öle bi seçenek bile gelmicek bize kabloları bukadar düzenli tutabilceğimiz kasada cam kapak olmazsa ne anlarım ben o işten.
sonuc istemeye istemeye saçma sapan bi kasa alıp oturcaz aşa
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zotti52 8 yıl

ay61n


2- beyaz model yurtdısında 10 euro daha pahalı trde bu 50-100tl demek


sonuc istemeye istemeye saçma sapan bi kasa alıp oturcaz aşa



Doğru valla
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OverClocK1ng 8 yıl
zotti52
317 lira değil 317 dolar. Ben Dijital Trendi de İventusu da yakından takip ediyorum. 317 lira olsaydı çoktan almış ve şu an kurcalıyor olurdum

Doğru söylüyorsun sonradan farkettim ama dediğim gibi kasanın yurtdışı fiyatı hadi Newegg de bile 150$ ama Türkiye'ye kargo 180$ tutuyor.
İnan bana şu an Inventus'taki 450 lira (daha ucuzunu göremedim) dan daha ucuza da bulabileceğini sanmıyorum.
Haa birisi gider yurtdışından alır ve gelirken yanında getirirse onu bilemem ama kasanın kutusu o kadar büyükmüş ki neredeyse Corsair'in 800 modeli ile aynı boyuttaymış. O kadar büyük bir kutuyu da kimsenin yanında kolay kolay getirebileceğini sanmıyorum.
180$ kargo + 150$ da kasa 330$ yapıyor. 1$ = 1.6 dan hesaplasan bile 528 lira yapar.
Sanıyorum Inventus'taki 450 lira fiyat daha mantıklı duruyor...
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zotti52 8 yıl
Hızlıal'da 420 lira; 12 taksit ve ilk taksit eylül'de başlıyor. Eksen'de de benzer fiyat. Bakalım, belki vatan bilgisayar satmaya başlar
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artenis 8 yıl
Minimalist tasarım minimalist renk kullanımı-
Modifiye Bölümünde hep dile getiririm ancak sonuc alamadığım bir eleştiri için pozitif bir örnek (stikerci ve renk renk boyamacı arkadaşlara )
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OverClocK1ng 8 yıl
zotti52
Çok yüksek kaliteli bir kasa bu. Siyah olanına hastayım. Her yerinde toz filtreleri var ve kasayı açmadan tek hareketle çıkarılıp temizlenebiliyor. Fakat ülkemizde çok pahalı. Siyah olanı yurt dışında 150 dolar iken Türkiye distribütöründe 450 lira. Tamam boyutlarından dolayı ürünün kargosu fazla tutuyor diyeceğim ama bu kadar da fark olmaz ki be kardeşim. Büyük birşey olduğu için yurtdışından gelen tanıdıklara da aldırmak zor. Türkiye fiyatı makul seviyelere gelirse mutlaka alacağım.

Hayır canım olur mu. Distribütörde KDV dahil 317 lira.
digitaltrend.com.tr/...
Üstelik kasanın yurtdışı fiyatı 153$. Bizde 317 lira olduğuna göre 167$+KDV den satılıyor demektir. Kaldı ki yurtdışında 153$ olan bir kasa burada 167$ ise bu iyi fiyattır. Kasalar hem büyük hem de ağır olduğu için taşıma masrafları çok yüksek oluyor. Ebay'de bile kasa Türkiye'ye en ucuz 183$ a gönderiliyor.
Dediğim gibi 317 lira çok çok iyi fiyat bence...
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zotti52 8 yıl
317 lira değil 317 dolar. Ben Dijital Trend'i de İventus'u da yakından takip ediyorum. 317 lira olsaydı çoktan almış ve şu an kurcalıyor olurdum
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ogkasa 8 yıl
kabloları müthiş saklamış adamlar
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vdtkc 8 yıl
Corsair h70 Türkiye de satılıyor mu?
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zotti52 8 yıl
Bimeks'te var
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zotti52 8 yıl
Çok yüksek kaliteli bir kasa bu. Siyah olanına hastayım. Her yerinde toz filtreleri var ve kasayı açmadan tek hareketle çıkarılıp temizlenebiliyor. Fakat ülkemizde çok pahalı. Siyah olanı yurt dışında 150 dolar iken Türkiye distribütöründe 450 lira. Tamam boyutlarından dolayı ürünün kargosu fazla tutuyor diyeceğim ama bu kadar da fark olmaz ki be kardeşim. Büyük birşey olduğu için yurtdışından gelen tanıdıklara da aldırmak zor. Türkiye fiyatı makul seviyelere gelirse mutlaka alacağım.
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RM36CB 8 yıl
herkese teşekkürler.
ilk defa böyle bişey gördüm.
performansı nasıldır? kullanan var mı acaba?
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kımyasal 8 yıl
benmı korlesme noktasına gelıyorum sankı hafıf alımınyum gıbı gorunuyor resımden bakınca :D guzel bır sey yapmıslar bıde faarklı farklı renk seceneklerı yaparlarsa ıyı olur dıye dusunuyorum.
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