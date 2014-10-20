Creative GigaWorks T50 Test Masamızda

Haber Editörü
Creative'in IFA'da son kullanıcının beğenisine sunduğu, T40'ın abisi, yeni ses sistemi T50'yi inceliyoruz.
Yapısı: Kablosuz 2.0
Kanal Sayısı= 2 kanal
Sürücü Özellikleri: 2 Adet Mid-Range Speaker
1 Adet Dome Tweeter
Kabin Özelliği: Plastik/Sentetik
Bağlantı Türleri: Bluetooth, NFC, Stereo
Bluetooth Çalışma Frekansı: 2402-2480 MHz
Bluetooth Versiyon: 3.0
Desteklenen Kodekler: SBC, aptX
Desteklenen Profiller: A2DP
Ses Girişleri: 1 x 3.5mm Stereo
Boşta Tüketimi: <0.5w
Bağlıyken Boşta güç Tüketimi: <3.0w
Ebat: 91 mm(e), 186 mm(b), 316 mm(y)
Paylaş Tweetle
Peki Creative Gigaworks T50'yi Turkiye'den temin edebiliyor muyuz?
Profesyonel kart çıkışı ile kayıt yapsa ne fark edecek merak ediyorum.
İlk olarak kayıt yapılan kameranın kapasitesi, daha sonra senin dinlediğin bilgisayardaki ses kartının ve ses sisteminin kalitesi etkileyici unsur olacak. Ne yaparsan yap video üzerinden dinlemeyle tam manasıyla bir fikir edinemeyeceksin. O nedenle inceleyenin görüşlerini dikkate almaktan başka çare yok. İnanmıyorsanız da niye izliyorsunuz...
İnceleme için teşekkürler.
Parlak siyah yüzeyde görünüyor.Güzel inceleme teşekkürler.
Ama ürün pahalı geldi bana.Artık herşey pahalı nedense..
Bir elektronik parça almak için ya maaşın yarısı yada tümü yada 2-3 maaşı gözden çıkarmak lazım oluyor,yeme içme yaşamayı saymassak tabi..
Bu tür şeylerin zenginler için yapıldığını düşünmeye başladım artık.