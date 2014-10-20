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Creative GigaWorks T50 Test Masamızda

5 yıl
25,3b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Creative'in IFA'da son kullanıcının beğenisine sunduğu, T40'ın abisi, yeni ses sistemi T50'yi inceliyoruz.



Yapısı: Kablosuz 2.0

Kanal Sayısı=  2 kanal  

Sürücü Özellikleri: 2 Adet Mid-Range Speaker

                             1 Adet Dome Tweeter 

Kabin Özelliği: Plastik/Sentetik

Bağlantı Türleri: Bluetooth, NFC, Stereo

Bluetooth Çalışma Frekansı: 2402-2480 MHz

Bluetooth Versiyon: 3.0

Desteklenen Kodekler: SBC, aptX

Desteklenen Profiller: A2DP

Ses Girişleri: 1 x 3.5mm Stereo

Boşta Tüketimi: <0.5w

Bağlıyken Boşta güç Tüketimi: <3.0w

Ebat: 91 mm(e), 186 mm(b), 316 mm(y)


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mtayfur83 4 yıl
Emek veren ellerinize sağlık ama Ürün Türkiyede yok sadece incelemesi var :D . Şu an almak istiyorum ama hiçbir yerde yok yok yok... Buradan distribütörlere duyrulur...
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DH Misafiri 4 yıl
Merhabalar,
Peki Creative Gigaworks T50'yi Turkiye'den temin edebiliyor muyuz?
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DH Misafiri 4 yıl
Bence cok basarılı bi ürün olmuş Creative bu üründe yeniden rakiplerinin üstüne bir teknolojiyi bizlere sunmuş ,Ayrıca inceleme videosuda çok süper olmuş bu iyi ürün ançak bu kadar güzel anlatılabilirdi elinize saglık.
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DH Misafiri 4 yıl
Ürünün ön yüzünün parlak olması çok iyi olmuş. Bu sayede videoda dans ederkenki yansımanızı videoda görebildik..:)
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Roark 5 yıl
Allahınızı severseniz şu detay çekimlerini lütfen tilt ile vermeyin. Sürekli aşağı kayıyor kamera, diğer detaya geçiyo yine aşağı kaymaya başlıyo. videonun yarısında başım döndü. bu çekimi kim yaptıysa rica ediyorum yakın çek görüntü atla ama yukarı aşağı video boyunca yapmayın gözünüzü seveyim ya.
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Gece772 5 yıl
Güzel ürün ama fiyatı yüksek
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ahmetcalisan 5 yıl
Casper nedir ya her türlü ürünü berbat! Ama gelin görün ki incelemede kullanmışsınız.
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ardicli2000 5 yıl
Casper, onboard vs çıkışı yapanları anlamıyorum.
Profesyonel kart çıkışı ile kayıt yapsa ne fark edecek merak ediyorum.
İlk olarak kayıt yapılan kameranın kapasitesi, daha sonra senin dinlediğin bilgisayardaki ses kartının ve ses sisteminin kalitesi etkileyici unsur olacak. Ne yaparsan yap video üzerinden dinlemeyle tam manasıyla bir fikir edinemeyeceksin. O nedenle inceleyenin görüşlerini dikkate almaktan başka çare yok. İnanmıyorsanız da niye izliyorsunuz...
İnceleme için teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla
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DH Sezer 5 yıl ardicli2000
Tben de aynı fikirdeyim bu arada isteyen her kes yanıma gelebilir oturur laflar bir de çay içeriz : )
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Salvation27 5 yıl
Açıkça söylemeliyim ki öncelikle güzel dans ediyorsunuz :)
Parlak siyah yüzeyde görünüyor.Güzel inceleme teşekkürler.
Ama ürün pahalı geldi bana.Artık herşey pahalı nedense..
Bir elektronik parça almak için ya maaşın yarısı yada tümü yada 2-3 maaşı gözden çıkarmak lazım oluyor,yeme içme yaşamayı saymassak tabi..
Bu tür şeylerin zenginler için yapıldığını düşünmeye başladım artık.
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astralll 5 yıl
Yüksek bir ses kartı için 2+1 sistemin gereksiz oldugunu düşünüyorum eger ses kartına çok para vericekseniz 2+1 degil en az 5+1 sistem almanızı öneririm...
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