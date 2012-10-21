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Creative Soundblaster SBX10 ve SBX8 Video inceleme

6 yıl
43,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Creative'in üretmiş olduğu Soundblaster serisini içinde piyasaya sunacağı hoparlörleri SBX10 ve SBX8'i inceliyoruz.

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DH Misafiri 6 yıl
sbx10 kenar başına 0,383W. 6 kenar için toplam 2,3W imiş.
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ensatech 6 yıl
Bu tarz incelemeri Lumix Fz serisi kameralarla yapın ki ses ve basları daha iyi anlayalım ;)
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Emre Demirel 6 yıl
berbat bir cihaz !
5 watt hoparlörün içine batarya koyamamışlar.
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oKsyqeN 6 yıl
yalnız incelemede kullanılan ayfonun o hali nedir ya :D Zavallıcıkta çizilcek yer kalmamış abi :(
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MxFxOx 6 yıl
donanımhaberde gördüğüm en kötü cıhaz
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MrDj 6 yıl
cep telefonu incelemesi yapsan daha güzel olur.sanada yakışan bu Sayin Kaan Arli.
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enyz 6 yıl
kablosuz ama usbd en çalışıyor ee ne anladık? kabloyu da bağla tamam
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mute2323 6 yıl
Adam akıllı bir sistem çıkaramadı creative ve logitech yazık.
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DH Misafiri 6 yıl
muzik denen sey stereo dinlenir bunun icin de enazından 2 hoparlor gerekir.
islevsellik bukadarda sallanmaz ki
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Bayense 6 yıl
sbx10'un harcadığı güç kenar başına 0,383W olmak üzere toplam 2.3W mış :p
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