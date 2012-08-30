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Creative'den iki yeni web kamera: Cam Sync HD ve Cam Connect HD 1080

6 yıl
7,7b
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7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Creative'den iki yeni web kamera: Cam Sync HD ve Cam Connect HD 1080
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İnternet ağı üzerinden insanların hem sesli hem görüntülü iletişimlerine imkan tanıyan web kameralara, Creative tarafından yenileri ekleniyor. Creative, kısa süre önce iki yeni web kamerasının duyurusunu gerçekleştirdi: Live! Cam Sync HD ile Live! Cam Connect HD 1080.
Creative'in üst seviye web kamerası Live! Cam Connect HD 1080, 5 megapiksel görüntü sensörü, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı, f/2.6 diyafram açıklığı, 18 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilme, otomatik odaklama, çift stereo mikrofon ve CystalVoice teknolojisi ile donatılmış. Creative'in Ürün Pazarlama Müdürü Low Long Chye, CrytalVoice teknolojisi sayesinde karşı tarafın, bizim sesimizi gerçeğe en yakın ve en berrak şekilde duyacağını dile getirmiş. CrystalVoice, aynı zamanda tarafların iletişimini olumsuz yönde etkileyen arka plandaki seslerin de önüne geçebiliyor. Ayrıca otomatik odaklama özelliği ile web kameranın karşısındaki kişinin mümkün olduğunca net görünmesi amaçlanmış.
Creative'den iki yeni web kamera: Cam Sync HD ve Cam Connect HD 1080
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Live! Cam Sync HD ise, 1280 x 720 piksel görüntü sensörüne, 1280 x 720 piksel (HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydına, f/2.4 diyafram açıklığına, 3.7 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekim özelliğine, gürültü önleme teknolojili mikrofona ve 1.5 metre uzunluğunda USB kablosuna ev sahipliği yapıyor. Creative'in her iki web kamerasının da görüntü sensörleri göz önünde bulundurulduğunda, nasıl yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebildiğini merak edenler olacaktır. ''İnterpolasyon'' adı verilen yazılımsal bir teknikle çözünürlük arttırılıyor. 
Live! Cam Connect HD 1080'nin 89.99$ fiyat seviyesinde ekim ayından itibaren satışa sunulması planlanırken; Cam Sync HD, 29.99$ gibi daha bütçe dostu bir fiyatla, eylül ayında boy gösterecek. Web kameralarla beraber Creative Live! Cental 3 yazılımının geldiğini belirtelim.

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Muhibbi- 6 yıl
bahadrcakar
480p si karşı tarafa gidiyorsa namerdim !

"TTnet Süper İnternet" ile 25kb upload hızıyla 1080P video aktarımı mükemmel
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JohnRambo55 6 yıl
Hayır böyle bir kamera alınmaz değil, alınır. Pahalı da olsa normal de olsa almak isteyen bir şekilde alır fakat türkiyede kullanımı konusunda şüphelerim var. Ben daha hazır a4 cam ile zor görüntülü görüşüyorum. Full HD video nasıl gidicek, nasıl gelicek ?
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Public_Enemy 6 yıl
birde bu kameraların motorlu ve kumandalı versiyonunu yapsalar hemen alacam .
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-Pisagor- 6 yıl
Özelliklerine göre fiyatı alına bilir düzeyde ancak çektiği video ve resimleri de görmek gerekir ki daha olumlu yorumlarda bulunabilelim.
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Barbaroscakir 6 yıl
480p si karşı tarafa gidiyorsa namerdim !
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Recharged 6 yıl
Kameranın özelliklerine göre fiyatı bence şimdilik iyi.İleride düşeceğini düşünüyorum.Türkiye'de bu fiyatın biraz daha üstünde satışa sunulacağınada eminim.
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memoseler 6 yıl
720p'lik model alınabilir bir fiyatla gelmiş. 1080p olan ise rakiplerine göre çok iyi bir fiyatla gelsede halen çok yüksek. 50$ gibi bir fiyattan çok daha fazla alıcı bulabilir diye düşünüyorum
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