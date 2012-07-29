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Croon Audio'dan Bluetooth 3.0 destekli ses sistemi: Original

6 yıl
5,2b
1
1
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Croon Audio firması, ''Original'' olarak isimlendirdiği Bluetooth 3.0 destekli ses sistemini tanıttı. Masaüstü bilgisayarlarla, dizüstü bilgisayarlarla, Apple'ın iPod, iPhone, iPad gibi ürünleriyle, akıllı telefonlarla, tabletlerle ve MP3 çalarlarla kullanılabilen ses sistemi, iki tane 2.5-inç'lik sürücüyü, kaliteli bileşenleri ve D sınıfı amplifikatörü bünyesinde barındırıyor.
15 watt ses çıkış gücüne sahip Original'ın üzerinde 1 adet 3.5 mm'lik ses girişi, 1 adet 3.5 mm'lik ses çıkışı, 1 adet USB portu (cihazları şarj için) ve 1 adet güç girişi bulunuyor. Yaklaşık 10 metre kapsama alanı sunan ses sistemi, 199.99$ olarak fiyatlandırılmış. Original'ın eylül ayından itibaren boy göstermesi bekleniyor.

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chengfutai0509 6 yıl
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