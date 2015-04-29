Cryorig, H5 serisine yeni bir soğutucu daha ekliyor

Arı kovanı şeklindeki tasarımı ile beğeni toplayan Cryorig firmasının H adındaki işlemci soğutucusu serisi, daha büyük fana sahip olan H5 Ultimate adındaki yeni bir üye ile genişliyor.





Cryorig'in H serisi en verimli soğutma şeklini sağlamak amacıyla tasarlanmış. Arı kovanından ilham alan seride yaprakların arkasına doğru biraz uzatılmış bir alan söz konusu ve bu sayede soğutma performansı artıyor.





Ayrıca yapraklar birbirine bal peteği şeklinde birleştirilmiş. Hava girişi için alan büyük iken çıkış için daha küçük boyutta. Böylece ısınan havanın dışarıya daha hızlı ve verimli bir şekilde çıkarılması sağlanıyor.





H serisinde ayrıca Heatpipe Convex-Align System adında bir teknoloji daha mevcut. Bu teknoloji ile belirli bir alanda daha fazla ısı borusu kullanılabiliyor ve her boru maksimum TDP değerine kadar çalışabiliyor. Bu sayede soğutmada daha fazla verimlilik hedefleniyor.





H5 Ultimate kovan yapısındaki yaprak düzeni yanında 140mm XF140 fana sahip. Titreşimi ve gürültüyü engelleyen sistemlerin yanı sıra H5 Universal modelinden yüzde 17 daha fazla hava akımı sağlıyor ve işlemcinin TDP değerinin 180watt seviyesine kadar çıkmasına olanak tanıyor.





Model patentli Multiseg yuvalama sistemi ile kolay ve hızlı bir şekilde monte edilebiliyor ve FM1, FM2+, AM2+, AM3+ gibi pek çok sokete de uyum sağlıyor. Ürün Avrupa'da 40 Avro fiyat etiketi ile yaz aylarında satışa sunulacak.

http://www.guru3d.com/news-story/cryorig-releases-the-h5-ultimate-cpu-cooler.html