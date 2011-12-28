CyanogenMod 9 versiyonunun ana ekran uygulaması Trebuchet erken alfa sürümde ortaya çıktı





Bağımsız Android ROM geliştiricilerinin en başarılılarından olan CyanogenMod ekibi bunun yanında ana ekran uygulamalarında da önemli çalışmalara imza atıyor. Ocak ayından sonra Android işletim sisteminin son versiyonu 4.0 Ice Cream Sandwich için hazırlanacak yeni ROM serisi CyanogenMod 9, Nexus S modelinde alfa olarak kullanılabiliyor.



Alfa sürümlerde ortaya çıkan yeni ana ekran uygulaması internette takipçilerle paylaşıldı. Sadece Android 4.0.3 sürümü ve üzerinde çalışan yeni ana ekran uygulaması Trebuchet yani Mancınık adını almış.

Hali hazırda kullanılan ana ekran uygulamalarından daha fazla özellik sunan Trebuchet henüz geliştirme aşamasında. Andorid 4.0.3 sürümünü bir şekilde yüklemiş kullanıcıların bazı komut satırı işlemleriyle yeni arayüzü yükleyebileceği belirtiliyor.

Trebuchet üzerinde göze çarpan yenilikler farklı sayıda ev ekranı, arama çubuğunu açma/kapama, uygulama menüsünde ayrı uygulama ve widget'lar, widget'ları ölçekleme, başlık veya zamana göre uygulamaları sıralama, sınırsız kaydırma, ana ekran ve uygulama menüsünde geçiş efektleri, yedekleme ve geri yükleme şeklinde sayılabilir. Tam Boyutta Gör