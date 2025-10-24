Giriş
    iPhone 18 serisi Elon Musk’ın hayalini gerçekleştirebilir

    iPhone 14 serisinde ilk kez uydu iletişimi kullanıcılara sunan Apple’ın kapısını Elon Musk çalmış ancak Starlink teklifi Tim Cook tarafından kabul görmemişti. Bugün ibre Elon Musk’a dönmüş durumda.

    iPhone 18 Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 18 ile birlikte uydu bağlantısı alanında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Apple, yeni nesil iPhone modellerinde donanımsal değişiklikler yaparak uydu tabanlı 5G bağlantısını destekleyecek. Bu gelişme, Apple’ın gelecekte SpaceX’in Starlink ağıyla internet bağlantısı konusunda iş birliği yapmasının da önünü açabilir.

    iPhone 18 büyük geliyor

    Apple, iPhone 14 serisinden bu yana acil durumlarda kullanılabilen Uydu Üzerinden Acil SOS özelliğini sunuyordu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, cep sinyali olmayan bölgelerde bile acil servislerle iletişim kurabiliyor ve konum paylaşabiliyordu. Ancak yeni iPhone 18 serisinde bu bağlantı teknolojisi çok daha ileri bir seviyeye taşınacak.

    The Information tarafından paylaşılan rapora göre, Apple önümüzdeki yıldan itibaren yeryüzüne bağlı olmayan 5G ağlarını destekleyecek iPhone modelleri geliştirmeyi planlıyor. Bu da, iPhone 18 serisinin yalnızca acil durumlar için değil, uydu üzerinden yüksek hızlı veri iletişimi sağlayabilecek ilk modellerden biri olabileceği anlamına geliyor.

    Şu anda Apple, uydu bağlantısı için Globalstar ile iş birliği yapıyor. Ancak yeni raporlara göre Globalstar’ın başkanı James Monroe, şirketi 10 milyar dolar karşılığında satmayı planlıyor. Bu hamle, Globalstar ve Apple’ın birbirinden daha bağımsız hareket etmeye hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor. 

    Öte yandan, SpaceX’in yeni Starlink uydularının Apple’ın mevcut uydu bağlantısı için kullandığı aynı frekans spektrumunu desteklemesi, iki şirket arasında potansiyel bir ortaklık olasılığını daha da güçlendiriyor. Elon Musk aslında 2022 yılında 5 milyar dolar karşılığında iş birliği teklifinde bulunmuş ancak Tim Cook bu teklifi reddetmişti. 
     

