Leica M EV1 optik vizöre elveda diyor

Leica M EV1 özellikleri ve fiyatı
Almanya’da el yapımı olarak üretilen Leica M EV1, klasik yuvarlak hatlı gövdesi ve elmas desenli yeni deri kaplamasıyla dikkat çekiyor. ISO kadranı kaldırılarak gövde M11-P modeline göre 46 gram hafifletilmiş. 5.76 milyon nokta çözünürlüklü EVF, 2.32 milyon noktalı sabit bir arka ekranla destekleniyor.
60MP çözünürlüğünde tam kare sensör, Leica’nın renk işleme teknolojisiyle 14 bit RAW formatında fotoğraflar çekebiliyor. 1/16.000 saniyeye kadar sessiz çekim, manuel odaklama, büyütme ve odak zirvesi desteği sunuluyor. Ancak video desteği bulunmuyor.
Bağlantı tarafında kamera, Leica Fotos uygulamasına Bluetooth, Wi-Fi veya kablo ile bağlanabiliyor. Ayrıca 64 GB dahili depolama, UHS-II SD kart desteği de mevcut. Batarya 237 karelik pil ömrü sunuyor. Leica’nın Content Credentials sistemi sayesinde çekilen fotoğrafların kaynağı ve düzenleme geçmişi de doğrulanabiliyor.
Leica’nın bu adımı, markanın tutkulu hayranlarını şaşırtsa da satış açısından mantıklı bir hamle olarak görülüyor. Şirketin film döneminden beri kullandığı M yuvası, kompakt tasarıma olanak tanıyordu ancak optik telemetre sistemi sahnenin birebir görüntüsünü sunmuyordu. Buna rağmen Leica, dijital M modellerinde de bu sistemi korumuştu. Leica M EV1, siyah renk seçeneğiyle yalnızca gövde olarak 8.995 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Teslimatların yıl sonuna doğru başlaması planlanıyor.
