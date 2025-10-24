Leica M EV1 optik vizöre elveda diyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Leica dijital kamera serisinde köklü bir değişikliğe imza attı. Markanın efsanevi M-System serisi, yıllardır kullandığı optik vizörü bir kenara bırakarak yeni tanıtılan Leica M EV1 ile birlikte ilk kez sadece elektronik vizör tercihi yaptı.

Leica M EV1 özellikleri ve fiyatı

Almanya’da el yapımı olarak üretilen Leica M EV1, klasik yuvarlak hatlı gövdesi ve elmas desenli yeni deri kaplamasıyla dikkat çekiyor. ISO kadranı kaldırılarak gövde M11-P modeline göre 46 gram hafifletilmiş. 5.76 milyon nokta çözünürlüklü EVF, 2.32 milyon noktalı sabit bir arka ekranla destekleniyor.

Leica'nın yeni hazinesi: M11-P Safari ile 60MP tam kare deneyimi 5 ay önce eklendi

60MP çözünürlüğünde tam kare sensör, Leica’nın renk işleme teknolojisiyle 14 bit RAW formatında fotoğraflar çekebiliyor. 1/16.000 saniyeye kadar sessiz çekim, manuel odaklama, büyütme ve odak zirvesi desteği sunuluyor. Ancak video desteği bulunmuyor.

Bağlantı tarafında kamera, Leica Fotos uygulamasına Bluetooth, Wi-Fi veya kablo ile bağlanabiliyor. Ayrıca 64 GB dahili depolama, UHS-II SD kart desteği de mevcut. Batarya 237 karelik pil ömrü sunuyor. Leica’nın Content Credentials sistemi sayesinde çekilen fotoğrafların kaynağı ve düzenleme geçmişi de doğrulanabiliyor.

Leica’nın bu adımı, markanın tutkulu hayranlarını şaşırtsa da satış açısından mantıklı bir hamle olarak görülüyor. Şirketin film döneminden beri kullandığı M yuvası, kompakt tasarıma olanak tanıyordu ancak optik telemetre sistemi sahnenin birebir görüntüsünü sunmuyordu. Buna rağmen Leica, dijital M modellerinde de bu sistemi korumuştu. Leica M EV1, siyah renk seçeneğiyle yalnızca gövde olarak 8.995 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Teslimatların yıl sonuna doğru başlaması planlanıyor.

