DH Özel: ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme11'e yakından bakıyoruz

Ivy Bridge kod adını verdiği üçüncü nesil Core işlemci ailesini geçtiğimiz günlerde lanse eden Intel, güncel yol haritasına göre en yüksek performans segmenti için uzunca bir süre daha Sandy Bridge-E serisi işlemci modelleriyle devam edecek. Durum böyle olunca, Intel tabanlı anakart çözümleri için üreticiler bir yandan Z77 tabanlı yeni modellere yoğunlaşmaya başlarken diğer taraftan X79 çipsetli yeni çözümler için geliştirme çalışmalarını da sürdürüyorlar.

Anakart dünyasının son dönemde en çok konuşulan temsilcilerinden ASRock, yeni modeli X79 Extreme11 ile çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Henüz duyurusu yapılmayan yeni anakartın mühendislik örneğini Donanım Haber farkı ile masaya yatırdık ve dünyada ilk defa teknik özelliklerini paylaşma fırsatı yakaladık.

ASRock X79 Extreme11 yüksek performans tutkunu donanım meraklıları ve farklı sektörlerden profesyoneller için geliştirilen bir anakart. Sahip olduğu uzun özellik listesi ile sınıfında ayrıcalıklı bir konuma sahip olan anakart, yüksek kaliteli komponentleri ve özelleştirilmiş detayları ile aynı zamanda iş istasyonlarına yataklık edecek yetenekte bir anakart. Intel'in Sandy Bridge-E serisi Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde 8 adet DIMM slotu bulunuyor ve 2400MHz'e kadar dört kanal DDR3 bellek desteği sunuluyor.

İşlemci soketinin etrafındaki dizilime baktığımızda en fazla dikkat çeken noktanın PWM bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. İşlemci soketinin üst kısmındaki alan, donanım profesyonellerinin ilk bakışta anlayabileceğimi üzere 24 fazlı güç tasarımı ile desteklenmiş durumda. ASRock, 24 fazlı güç tasarımı ile hem ileri seviye hız aşırtma uygulamalarında saat hızları agresif oranda arttırılan işlemcilerin ihtiyaç duyduğu gücü en yüksek seviyede sağlamayı hem de iş istasyonu formundaki sistemlerin 7/24 yük altındaki çalışma koşullarında en yüksek stabiliteyi sunmak için gelişmiş güç tasarımı üzerinde çalıştıklarını ve bunu X79 Extreme11 modeline uyguladıklarını ifade ediyor.

Standart kapasitörlere göre çalışma ömrü çok daha uzun olan altın kaplı özel kapasitörlerle donatılan anakartın en güçlü yanlarından biri sahip olduğu çoklu ekran kartı desteği. Bilindiği üzere X79 çipseti ile PCIe x16 + PCIe x16 konfigürasyonunda AMD veya Nvidia tabanlı çoklu ekran kartı kurulumu yapabilmek mümkün. Buradan hareket eden ASRock, endüstride ilk defa PCIe x16 + PCIe x16 + PCIe x16 + PCIe x16 formunda dört yollu ekran kartı desteği sunan X79 anakartı hazırladığını ifade ediyor.

Bu sayede örneğin GeForce GTX 680'nin dört tanesini tam hızda çalıştırarak oyunlarda maksimum performans elde etmek veya özel amaçlı iş istasyonlarında yine bu kartın dört tanesini CUDA tabanlı uygulamalar için en yüksek bantgenişliğinde çalıştırabilmek mümkün. Çipset bazında bu destek olmadığı için ASRock, 4x PCIe x16 desteğini PLX firmasının PEX8747 yongasının çiftini kullanarak sağlıyor.

Dikkatli okuyucularımızın fark edeceği üzere X79 çipsetinin hemen altında bir başka yonga daha bulunuyor. LSI firmasına ait olan 2308-1 kodlu bu yonga ile SAS (Serial attached SCSI) bağlantısına olanak tanıyor ve iş istasyonu olarak kullanılacak sistemler için SATA arabiriminin yanında profesyonel depolama sürücülerine destek verilerek daha zengin bağlantı seçeneği sunulmuş oluyor.

Tüm bu özelliklere ek olarak ASRock X79 Extreme11'de oyun odaklı teknolojilere de yer veriliyor. Bu özelliklerin başında Creative'in en yeni ses işlemcisi olan dört çekirdekli SoundCore 3D geliyor. Ses işlemeyle ilgili yükü işlemci üzerinden alan gelişmiş ses çipi aynı zamanda daha zengin ve temiz ses deneyimi sunarken, oyunculara yönelik Scout Mode özelliği ile de FPS türü oyunlarda rakiplerin ayak seslerinin duyulmasına ve birkaç saniyelik avantaj sağlanmasına olanak tanıyor. İleri seviye iş istasyonu özellikleriyle donatılan bir anakartta ilk defa oyun odaklı bir ses işlemcisinin kullanılıyor olması, ASRock'ın üst seviye anakart tasarımlarındaki agresif tutumunun bir yansıması olarak gösteriliyor.

ASRock X79 Extreme11'de hız aşırtmacılar için kart üstü kontrol butonlarına ve donanım uzmanları için hata analizine olanak tanıyan Debug LED özelliğine de yer veriliyor. Gelimiş BIOS tasarımı ile sunulacağı ifade edilen anakart giriş-çıkış bağlantıları açısından da oldukça zengin bir profil sergiliyor. Arka panelinde dört adet USB 3.0 portuna, sekiz adet USB 2.0 portuna, FireWire konnektörüne, eSATA portları ile çift Gigabit Ethernet ve ses portlarına yer verildiğini görüyoruz.

Depolama sürücüleri için 8 adet SAS portu ile altı adet SATA konnektörüne sahip olan anakart, tüm bu komponentleri bakır yoğunluğu arttırılmış (57 gram, 2oz) baskılı devre kartı üzerinde barındırıyor. ASRock tarafından resmi olarak açıklanmış olmasa da Mayıs ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen X79 Extreme11'in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz bilinmiyor ancak üzerinde barındırdığı özellikler dikkate alındığında şirketin güncel ürün gamındaki en pahalı X79 anakart tahminini yapmak ta açıkçası yanlış olmayacaktır.