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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DH Özel: ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme11'e yakından bakıyoruz

7 yıl
8,1b
1
65
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ivy Bridge kod adını verdiği üçüncü nesil Core işlemci ailesini geçtiğimiz günlerde lanse eden Intel, güncel yol haritasına göre en yüksek performans segmenti için uzunca bir süre daha Sandy Bridge-E serisi işlemci modelleriyle devam edecek. Durum böyle olunca, Intel tabanlı anakart çözümleri için üreticiler bir yandan Z77 tabanlı yeni modellere yoğunlaşmaya başlarken diğer taraftan X79 çipsetli yeni çözümler için geliştirme çalışmalarını da sürdürüyorlar.
DH Özel: ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme11'e yakından bakıyoruz
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Anakart dünyasının son dönemde en çok konuşulan temsilcilerinden ASRock, yeni modeli X79 Extreme11 ile çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Henüz duyurusu yapılmayan yeni anakartın mühendislik örneğini Donanım Haber farkı ile masaya yatırdık ve dünyada ilk defa teknik özelliklerini paylaşma fırsatı yakaladık.
DH Özel: ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme11'e yakından bakıyoruz
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ASRock X79 Extreme11 yüksek performans tutkunu donanım meraklıları ve farklı sektörlerden profesyoneller için geliştirilen bir anakart. Sahip olduğu uzun özellik listesi ile sınıfında ayrıcalıklı bir konuma sahip olan anakart, yüksek kaliteli komponentleri ve özelleştirilmiş detayları ile aynı zamanda iş istasyonlarına yataklık edecek yetenekte bir anakart. Intel'in Sandy Bridge-E serisi Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition  işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde 8 adet DIMM slotu bulunuyor ve 2400MHz'e kadar dört kanal DDR3 bellek desteği sunuluyor.
DH Özel: ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme11'e yakından bakıyoruz
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İşlemci soketinin etrafındaki dizilime baktığımızda en fazla dikkat çeken noktanın PWM bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. İşlemci soketinin üst kısmındaki alan, donanım profesyonellerinin ilk bakışta anlayabileceğimi üzere 24 fazlı güç tasarımı ile desteklenmiş durumda. ASRock, 24 fazlı güç tasarımı ile hem ileri seviye hız aşırtma uygulamalarında saat hızları agresif oranda arttırılan işlemcilerin ihtiyaç duyduğu gücü en yüksek seviyede sağlamayı hem de iş istasyonu formundaki sistemlerin 7/24 yük altındaki çalışma koşullarında en yüksek stabiliteyi sunmak için gelişmiş güç tasarımı üzerinde çalıştıklarını ve bunu X79 Extreme11 modeline uyguladıklarını ifade ediyor.
DH Özel: ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme11'e yakından bakıyoruz
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Standart kapasitörlere göre çalışma ömrü çok daha uzun olan altın kaplı özel kapasitörlerle donatılan anakartın en güçlü yanlarından biri sahip olduğu çoklu ekran kartı desteği. Bilindiği üzere X79 çipseti ile PCIe x16 + PCIe x16 konfigürasyonunda AMD veya Nvidia tabanlı çoklu ekran kartı kurulumu yapabilmek mümkün. Buradan hareket eden ASRock, endüstride ilk defa PCIe x16 + PCIe x16 + PCIe x16 + PCIe x16 formunda dört yollu ekran kartı desteği sunan X79 anakartı hazırladığını ifade ediyor.
DH Özel: ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme11'e yakından bakıyoruz
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Bu sayede örneğin GeForce GTX 680'nin dört tanesini tam hızda çalıştırarak oyunlarda maksimum performans elde etmek veya özel amaçlı iş istasyonlarında yine bu kartın dört tanesini CUDA tabanlı uygulamalar için en yüksek bantgenişliğinde çalıştırabilmek mümkün. Çipset bazında bu destek olmadığı için ASRock, 4x PCIe x16 desteğini PLX firmasının PEX8747 yongasının çiftini kullanarak sağlıyor.
DH Özel: ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme11'e yakından bakıyoruz
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Dikkatli okuyucularımızın fark edeceği üzere X79 çipsetinin hemen altında bir başka yonga daha bulunuyor. LSI firmasına ait olan 2308-1 kodlu bu yonga ile SAS (Serial attached SCSI) bağlantısına olanak tanıyor ve iş istasyonu olarak kullanılacak sistemler için SATA arabiriminin yanında profesyonel depolama sürücülerine destek verilerek daha zengin bağlantı seçeneği sunulmuş oluyor.
DH Özel: ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme11'e yakından bakıyoruz
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Tüm bu özelliklere ek olarak ASRock X79 Extreme11'de oyun odaklı teknolojilere de yer veriliyor. Bu özelliklerin başında Creative'in en yeni ses işlemcisi olan dört çekirdekli SoundCore 3D geliyor. Ses işlemeyle ilgili yükü işlemci üzerinden alan gelişmiş ses çipi aynı zamanda daha zengin ve temiz ses deneyimi sunarken, oyunculara yönelik Scout Mode özelliği ile de FPS türü oyunlarda rakiplerin ayak seslerinin duyulmasına ve birkaç saniyelik avantaj sağlanmasına olanak tanıyor. İleri seviye iş istasyonu özellikleriyle donatılan bir anakartta ilk defa oyun odaklı bir ses işlemcisinin kullanılıyor olması, ASRock'ın üst seviye anakart tasarımlarındaki agresif tutumunun bir yansıması olarak gösteriliyor. 
DH Özel: ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme11'e yakından bakıyoruz
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ASRock X79 Extreme11'de hız aşırtmacılar için kart üstü kontrol butonlarına ve donanım uzmanları için hata analizine olanak tanıyan Debug LED özelliğine de yer veriliyor. Gelimiş BIOS tasarımı ile sunulacağı ifade edilen anakart giriş-çıkış bağlantıları açısından da oldukça zengin bir profil sergiliyor. Arka panelinde dört adet USB 3.0 portuna, sekiz adet USB 2.0 portuna, FireWire konnektörüne, eSATA portları ile çift Gigabit Ethernet ve ses portlarına yer verildiğini görüyoruz.
DH Özel: ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme11'e yakından bakıyoruz
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Depolama sürücüleri için 8 adet SAS portu ile altı adet SATA konnektörüne sahip olan anakart, tüm bu komponentleri bakır yoğunluğu arttırılmış (57 gram, 2oz) baskılı devre kartı üzerinde barındırıyor. ASRock tarafından resmi olarak açıklanmış olmasa da Mayıs ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen X79 Extreme11'in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz bilinmiyor ancak üzerinde barındırdığı özellikler dikkate alındığında şirketin güncel ürün gamındaki en pahalı X79 anakart tahminini yapmak ta açıkçası yanlış olmayacaktır.

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ugur_kaptan 7 yıl en beğenilen
Parasının her kuruşunu hak eden bir anakart olduğu kesin, gerçekten bir mühendislik harikası. Bilindik firmalardan önce atağa geçmesi ve çok iyi bir çıkış yapmasından dolayı firmayı da ayrıca kutluyorum.
Parasının her kuruşunu hak eden bir anakart olduğu kesin, gerçekten bir mühendislik harikası. Bilindik firmalardan önce atağa geçmesi ve çok iyi bir çıkış yapma...
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OverClocK1ng 7 yıl söylediklerisallanmayan
intel1111

Arkadaşlar bende İntel Pentium D işlemci var, acaba işlemcimi bu yeni anakartta kullanabilir miyim?

Evet. Kullanabilirsin. Al bunu sen tak üzerine.

Yalnız bir de AGP ekran kartı ve SD Ram de lazım sana şimdi.
intel1111Arkadaşlar bende İntel Pentium D işlemci var, acaba işlemcimi bu yeni anakartta kullanabilir miyim?Evet. Kulla...
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OverClocK1ng 7 yıl BlackRange
BlackRange

Asus'u geçemez.

Bilip bilmeden şöyle yorum yapıyorsunuz ya. Hakikaten enteresan.

"Kimse Asus'u geçemez...."

Niye. Bak EVGA çıktı, anasını ağlattı ortalığın.

Üstelik geçemez dediğin iki firma zaten kardeş firmalar.

Asus'ta , ASRock ta ikisi de ASMedia'nın ortağı olan firmalar. Asus'un ortağı olduğu ASMedia zaten ASRock'un sahibi.

İyi bak:

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Tanıdık geldi mi? Dikkat ettiyseniz A ve S harflerinin yazılışları bile aynı

Soldaki vatandaş Asus Grup'un VP'si yani Vise President'ı Chewei Lin (VP of ASUS group and CEO of ASMedia Technology Inc.)
Aynı zamanda ASMedia'nın da CEO su.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Düzenleme: Forumda kirlilik olmasın diye yukarıdaki bilgi amaçlı yazılar hariç mesajın önemsiz yerlerini sildim...
BlackRangeAsus'u geçemez.Bilip bilmeden şöyle yorum yapıyorsunuz ya. Hakikaten enteresan."Kimse Asus'u geçeme...
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Gestapo SS 6 yıl
alet lanet
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firaz 6 yıl
hortlatayım konuyu :) ben çizgiyi ve delta ydı sanırım ikisinide aradım yakın ve uzak tarihte bu kartın türkiyeye gelme durumu yok dediler...

:(
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Satisfaction45 7 yıl
4xusb 3.0 iyide 8xusb 2.0 ne alaka
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Executor Arhentir 7 yıl
Bundan sonraki sistem güncellemesinde anakartım
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olacak































ama olmayabilir de...
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Satisfaction45 7 yıl
4xusb 3.0 iyide 8xusb 3.0 ne alaka
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lazer__ 7 yıl
gereksiz bi kart..normal kullanıcı için..yok 8 bellek slotu yok 4 tane 16x pci-e falan..sunucu pazarına hitap ediyor.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl lazer__
lazer__

gereksiz bi kart..normal kullanıcı için..yok 8 bellek slotu yok 4 tane 16x pci-e falan..sunucu pazarına hitap ediyor.

İyi de X79'da 4 Bellek slotlu kart da var 8 slotlu da var, ne alakası var şimdi sunucu pazarıyla :S
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milyondabir 7 yıl
kendi adima yazıyım. ASRock varken asus almam asla suan bana göre ASRock anakartları daha kaliteli ve daha güzel geliyor bana.
asusu zorlayacak. tek marka suan bence ASRock
böyle devam ettigi sürece.
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spleenish 7 yıl
güzel kart
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DH Misafiri 7 yıl
bence süper oldu ama çok pahalı ya biraz ucuzlasa güzel
olur anakartta fazladan pcı-e yuvası var sata'dada öyle
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thunderwatcher 7 yıl
Pahalıysa iyidir mantığını aşamadığınız sürece düşük ya da normal kaliteye daha fazla para vermeye devam edersiniz. Sizin bileceğiniz iş. Ben Gigabyte kullanıyorum gayet de memnunum yeni anakartım da gigabyte olacak. Asus'a burdan selamlarımı iletiyorum koyun kırpma girişimlerinde hayırlı işler diliyorum...
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sdbz 7 yıl
Kart gayet güzel de, ibr anakarta 400 dolar bayılacak babayiğit kaç tane var, o önemli...
Birde ekran kartı ve işlemci taraftarlığından sonra anakart taraftarlığı mı çıkıyor ne!!!
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OverClocK1ng 7 yıl sdbz
sdbz

Kart gayet güzel de, ibr anakarta 400 dolar bayılacak babayiğit kaç tane var, o önemli...
Birde ekran kartı ve işlemci taraftarlığından sonra anakart taraftarlığı mı çıkıyor ne!!!

Anakartların Efendisi, Anakart taraftarlığı..


Güç sizinle olsun.
Star Wars Revenge of the Mobo

Allah Anakartınıza zeval vermesin.


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thunderwatcher 7 yıl
Tebrik: Özellikle profesyoneller ve OC delileri için 10 numara kart. Özelliklerinin hepsi de gerçekten fark yaratabilecek türden. Asus gibi aynı ürünü biraz makyajlayıp daha pahalıya satmıyor gerçekten kaliteli ürünler üretiyor Asrock. Keşke bulunması daha kolay olsa da biz de alsak.
Eleştiri: Altın kaplama kapasitör ne yahu kapasitörün dışını altın kaplasan nolur kaplamasan nolur? Bakır yapsa kartı daha ucuza satsa +1 verirdim. Klozetini altın kaplatan kro arap şeyhleri gibi mi yapıcaz :D
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söylediklerisallanmayan 7 yıl
Arkadaşlar bende İntel Pentium D işlemci var, acaba işlemcimi bu yeni anakartta kullanabilir miyim?
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OverClocK1ng 7 yıl söylediklerisallanmayan
intel1111

Arkadaşlar bende İntel Pentium D işlemci var, acaba işlemcimi bu yeni anakartta kullanabilir miyim?

Evet. Kullanabilirsin. Al bunu sen tak üzerine.

Yalnız bir de AGP ekran kartı ve SD Ram de lazım sana şimdi.
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