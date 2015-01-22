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DH Özel Röportaj: Avea, Nokia Networks işbirliğiyle Türkiye’de 4G hız rekorunu kırdı

4 yıl
9,5b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Avea, Nokia Networks ile birlikte Avea Teknoloji Merkezi’nde Nokia ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği 4G hız testinde saniyede 3,6 Gigabit hıza ulaşmayı başardı. Türkiye’de 4X4 MIMO özelliği yardımıyla t
Avea, Nokia Networks ile birlikte Avea Teknoloji Merkezi’nde Nokia ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği 4G hız testinde saniyede 3,6 Gigabit hıza ulaşmayı başardı. Türkiye’de 4X4 MIMO özelliği yardımıyla tek taşıyıcı kullanarak 300 Mbps hıza ulaşan Avea'nınbu denemesine geliştirdikleri altyapı ile destek veren  Nokia Networks'ün Türkiye Satış Direktörü Özlem Öztürk Sağlıkova'dan konu hakkındaki fikirlerini alıyoruz.
 

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Her isi ters giden adam 4 yıl
Yav he avea he
Kayseri forumun 200 metre yanında ping 300 400 e çıkıyor hala hızlıyız

Vodafone da 150 yi geçmiyordu be


Daha 1 ay once bulunduğum ilçede hız 10 kb ı gormuyordu yeni hızlandırdılar bide hızlılar mış
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yokbeolumbe 4 yıl
Turkcell uygun fiyat yapana kadar öğrenciler avea'ya mahkum
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cevo_61 4 yıl
Avea önce 3g altyapısını geliştirsin sonra 4g'ye bulaşsın.Şehir merkezinin göbeğinde bile 3g çekmediği oluyor, şehir merkezini terk edince, özellikle kırsal kesimde 3g hak getire.Turkcell neredeyse karadenizin yaylalarına kadar 3g veriyor.
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Eufloria 4 yıl
4gb kotalı 4g internet 69 lira olsun
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scoopi 4 yıl
Telefon cekmemeyi anladik da, telefon full cektigi halde arayanlarin ulasamamasi nasil acayipliktir anlayabilmis degilim. Avea kullanirken hergun basima gelirdi
allahtan kim aramisa aboneydim de kimin aradagini hemen ogrenebiliyordum

Yani adamlar ulasilamamayi farkli bir boyuta tasimislar artik, telefonun cekse bile o duyguyu hergun illa yasatacam diyor
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TEKİN 1881 4 yıl
Türkiye de sadece 1 kaç mahalle nin görebileceği hız a reklam yapmaya ne gerek var ki?
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SDLGranada 4 yıl LesEnfantsTerribles
Gerçek Nokia ile ilgili haberler okudukça bile mutlu oluyorum :D bir de bunlar cihaz çıkartacaklar ilerde Androidli olarak.
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ouzqan 4 yıl
Avea ile olacak iş değil bu
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evwt 4 yıl
İzmir'İn göbeğinde 1 MBit hıza ulaşamayan avea boyundan büyük işlere kalkışıyon dandik baz istasyonların patır patır patlar benden söylemesi
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effect68 4 yıl
Türkiyeye 4G 800 mhzle gelirse eğer 4G uyumlu telefonlarla Avea ile kapalı mekanlarda çekme sorunu ortadan kalkabilir.
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kaan0101 4 yıl
Avea ve 4g güldürmeyin şehrin en lüküs yerinde çekim sıkıntısı yaşayan bir şirketten bahsediyoruz
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Samura ii 4 yıl
3g çoğu yerde çekmez, çektiği yerlerde verdiği hız eskiden evimizdeki çevirmeli hat gb siteye girsemi, girmese mi kendisi ile çelişiyo
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