DH Özel Röportaj: Avea, Nokia Networks işbirliğiyle Türkiye’de 4G hız rekorunu kırdı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Avea, Nokia Networks ile birlikte Avea Teknoloji Merkezi’nde Nokia ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği 4G hız testinde saniyede 3,6 Gigabit hıza ulaşmayı başardı. Türkiye’de 4X4 MIMO özelliği yardımıyla t
Avea, Nokia Networks ile birlikte Avea Teknoloji Merkezi’nde Nokia ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği 4G hız testinde saniyede 3,6 Gigabit hıza ulaşmayı başardı. Türkiye’de 4X4 MIMO özelliği yardımıyla tek taşıyıcı kullanarak 300 Mbps hıza ulaşan Avea'nınbu denemesine geliştirdikleri altyapı ile destek veren Nokia Networks'ün Türkiye Satış Direktörü Özlem Öztürk Sağlıkova'dan konu hakkındaki fikirlerini alıyoruz.
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Kayseri forumun 200 metre yanında ping 300 400 e çıkıyor hala hızlıyız
Vodafone da 150 yi geçmiyordu be
Daha 1 ay once bulunduğum ilçede hız 10 kb ı gormuyordu yeni hızlandırdılar bide hızlılar mış
Yani adamlar ulasilamamayi farkli bir boyuta tasimislar artik, telefonun cekse bile o duyguyu hergun illa yasatacam diyor