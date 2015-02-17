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DH Özel Röportaj: HTC ile Türkiye'nin Selfie'si projesinin sürecini konuştuk

4 yıl
30,8b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC, yaklaşık 3 aylık bir süreç içinde instagram üzerinden binlerce fotoğrafı inceleyerek Türkiye'nin Selfie haritasını çıkardı. Farklı sonuçların ortaya çıktığı bu araştırma projesinin işleyişini ve
HTC, yaklaşık 3 aylık bir süreç içinde instagram üzerinden binlerce fotoğrafı inceleyerek Türkiye'nin Selfie haritasını çıkardı. Farklı sonuçların ortaya çıktığı bu araştırma projesinin işleyişini ve değerlendirmesini HTC Ülke Müdürü Canan Taşar ile yapıyoruz
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Bağyanı gereksiz yere eleştiri yağmuruna tutacağınıza verilen bilgileri dinleyip çekip gitmeniz daha iyi olurdu kanımca, sonuçta 'selfie'nin 'özçekim' demek olduğunu biliyorsunuz değil mi?
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dehaxtor 4 yıl
soğuktur belki . tatlım üşümüştür ne bağırıyonuz koskoca temsilci o .....
htc yi türkiye piyasasına sokan zihniyet yürügit , 5 para etmez malınız 5110 kullanırım
daha iyi
"sony fanboy"um diyebilirim
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aeser 4 yıl
Selfie den önce çıkardıkları telefonlara güncelleme yayınlasınlar. İlgisiz bir firma. Nokia WindowsPhone ürünlerine 2.güncelleme geldi ama Htc WindowsPhone cihazlara güncelleme gelmedi. Müşteri hizmetleri bile bilmiyor ney olduğunu. HTC den şahsen bundan sonra uzağım.
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nightsoldier 4 yıl
pozitif feedback,data,trend,selfie,trend,mobil,online,fan. 5 dklık videoda Canan hanımın kullandığı yabancı kelimeler. Şimdi bu hanımefendi Türkçe mi konuşmuş oldu?

Bu arada özçekim kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir sözüğün türkçe karşılığı varken yabancı teriminin kullanılması Türkçeyi katletmektir. Canan hanımın Türkçesi kıt. Buraya kadar tamam ancak, sizin gibi Türkiyenin en büyük teknoloji portallarından birinin editörünün "selfie" değil, "özçekim" kelimesini kullanması daha doğru olurdu. Zira sizi yüzbinlerce kişi seyrediyor ve hitap ettiğiniz kesim, daha çok genç kesim. Bu anlamda röportajlarınızda Türkçemize biraz daha dikkat ederseniz güzel olur kanaatindeyim.

Bir kelimenin Türkçe karşılığı varken, inadına yabancı terimini kullanan ve röportajı ellerini cebinden çıkarmadan gerçekleştirerek saygısızca davranan bu hanımefendiyi de kınıyorum.
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Gece772 4 yıl
Selfie hastalara bak
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herakles24 4 yıl
bizim m7 güncelemesi ne alemde htc türkiye bundan bi haber verin 90 günü aşalı çok oldu bırakın reklamıda şu güncelemeyi verin bir an önce
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1BilimAdamı 4 yıl
Güzel sohbet
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WarSaw 4 yıl
Canan hanımın ceplerinde tutkal var sanırım
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waltran 4 yıl
HTC "Türkiye" neden Türkçe konuşmuyor ?

Anasayfada yukarıdaki yorumu görmedim şimdi bana da misilleme gelecek fakat ben milyar dolarlık bir şirketin yerel temsilcisi değilim o yüzden no problem
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samtual 4 yıl
Özçekim denseydi keşke..
Bu arada: Mikrofonunuz Reno Toros vites topuzunun birebir aynısı.


Edit: İmla
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LesEnfantsTerribles 4 yıl samtual
Merhaba

Açtığınız bir ilanda "Satılık iPhone 5S Space Gray" yazmışsınız.. neden "uzay grisi" yazmadınız?


Projenin adlandırması o yönde ise değişiklik yapmamız doğru değil ayrıca

Kaan
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