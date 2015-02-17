DH Özel Röportaj: HTC ile Türkiye'nin Selfie'si projesinin sürecini konuştuk

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
HTC, yaklaşık 3 aylık bir süreç içinde instagram üzerinden binlerce fotoğrafı inceleyerek Türkiye'nin Selfie haritasını çıkardı. Farklı sonuçların ortaya çıktığı bu araştırma projesinin işleyişini ve
HTC, yaklaşık 3 aylık bir süreç içinde instagram üzerinden binlerce fotoğrafı inceleyerek Türkiye'nin Selfie haritasını çıkardı. Farklı sonuçların ortaya çıktığı bu araştırma projesinin işleyişini ve değerlendirmesini HTC Ülke Müdürü Canan Taşar ile yapıyoruz
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htc yi türkiye piyasasına sokan zihniyet yürügit , 5 para etmez malınız 5110 kullanırım
daha iyi
"sony fanboy"um diyebilirim
Bu arada özçekim kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir sözüğün türkçe karşılığı varken yabancı teriminin kullanılması Türkçeyi katletmektir. Canan hanımın Türkçesi kıt. Buraya kadar tamam ancak, sizin gibi Türkiyenin en büyük teknoloji portallarından birinin editörünün "selfie" değil, "özçekim" kelimesini kullanması daha doğru olurdu. Zira sizi yüzbinlerce kişi seyrediyor ve hitap ettiğiniz kesim, daha çok genç kesim. Bu anlamda röportajlarınızda Türkçemize biraz daha dikkat ederseniz güzel olur kanaatindeyim.
Bir kelimenin Türkçe karşılığı varken, inadına yabancı terimini kullanan ve röportajı ellerini cebinden çıkarmadan gerçekleştirerek saygısızca davranan bu hanımefendiyi de kınıyorum.
Anasayfada yukarıdaki yorumu görmedim şimdi bana da misilleme gelecek fakat ben milyar dolarlık bir şirketin yerel temsilcisi değilim o yüzden no problem
Bu arada: Mikrofonunuz Reno Toros vites topuzunun birebir aynısı.
Edit: İmla
Açtığınız bir ilanda "Satılık iPhone 5S Space Gray" yazmışsınız.. neden "uzay grisi" yazmadınız?
Projenin adlandırması o yönde ise değişiklik yapmamız doğru değil ayrıca
Kaan