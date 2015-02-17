DH Özel Röportaj: HTC ile Türkiye'nin Selfie'si projesinin sürecini konuştuk

HTC, yaklaşık 3 aylık bir süreç içinde instagram üzerinden binlerce fotoğrafı inceleyerek Türkiye'nin Selfie haritasını çıkardı. Farklı sonuçların ortaya çıktığı bu araştırma projesinin işleyişini ve

HTC, yaklaşık 3 aylık bir süreç içinde instagram üzerinden binlerce fotoğrafı inceleyerek Türkiye'nin Selfie haritasını çıkardı. Farklı sonuçların ortaya çıktığı bu araştırma projesinin işleyişini ve değerlendirmesini HTC Ülke Müdürü Canan Taşar ile yapıyoruz