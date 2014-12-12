DH Özel Röportaj: Logitech ile yeni nesil oyuncu ekipmanları hakkında konuştuk

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Elin conisi 500 tlye de almıyor ama
|Mekanik klavyelerinde fiyat düşürmesi şart firmaların TR için.
|Z-5500 den sonra Z-906 çıkararak kalbimi kırmış bir firmadır kendileri,esefle kınıyorum.
|G910 180 dolar yurt dışında yine ucuz değilki :) amazondan almaya kalksan vergi+kargo derken 500 atlyı alamazsın
|ne olursa olsun klavye sonuçta bu alet 550tl nedir. Bunları sadece Logitech'in sponsor olduğu oyuncu yada yayıncılar kullanır yani.
|Elin conisi 70 dolara alamıyor qnq sakin ol.
|Elin conysi 70 dolara alırken biz niye 600 700 tlye alıyoruz asıl bunu sorsaydını sn. Kaan ARLI
|Tr fiyatlari yine ucuk seviyelerde
| G910'u pahalı bulduk... Yeni bir ürünün biraz daha agresif bir fiyattan girmesi lazımdı. Rakiplerinin yerine geçip tercih edilmesi için onlardan daha ucuz olması lazım; en azından ilk giriş yaptığında. Denemediğimiz, bilmediğimiz bir şeye bu kadar para öder miyiz, zor...