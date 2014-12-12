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DH Özel Röportaj: Logitech ile yeni nesil oyuncu ekipmanları hakkında konuştuk

4 yıl
14b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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G serisi altında piyasaya sunduğu yeni nesil oyuncu fareleri ve klavyesini tanıttı. Detayları Logitech Ülke Müdürü Mustafa Uyar'dan alıyoruz.
G serisi altında piyasaya sunduğu yeni nesil oyuncu fareleri ve klavyesini tanıttı. Detayları Logitech Ülke Müdürü Mustafa Uyar'dan alıyoruz.
 

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marcus83 4 yıl
Elin conisi 500 tlye de almıyor ama
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ogzkrs 4 yıl
Mekanik klavyelerinde fiyat düşürmesi şart firmaların TR için.
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SingleShot 4 yıl
Z-5500 den sonra Z-906 çıkararak kalbimi kırmış bir firmadır kendileri,esefle kınıyorum.
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adam olun 4 yıl
G910 180 dolar yurt dışında yine ucuz değilki :) amazondan almaya kalksan vergi+kargo derken 500 atlyı alamazsın
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Evivva 4 yıl
ne olursa olsun klavye sonuçta bu alet 550tl nedir. Bunları sadece Logitech'in sponsor olduğu oyuncu yada yayıncılar kullanır yani.
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bluees 4 yıl
Elin conisi 70 dolara alamıyor qnq sakin ol.
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marcus83 4 yıl
Elin conysi 70 dolara alırken biz niye 600 700 tlye alıyoruz asıl bunu sorsaydını sn. Kaan ARLI
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XQS 4 yıl
Tr fiyatlari yine ucuk seviyelerde
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cybernoid 4 yıl
G910'u pahalı bulduk... Yeni bir ürünün biraz daha agresif bir fiyattan girmesi lazımdı. Rakiplerinin yerine geçip tercih edilmesi için onlardan daha ucuz olması lazım; en azından ilk giriş yaptığında. Denemediğimiz, bilmediğimiz bir şeye bu kadar para öder miyiz, zor...

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