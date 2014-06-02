Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

DH Özel: Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ile T50,T-Fit ve 4G üzerine konuştuk

5 yıl
6,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Turkcell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği lansman ile yeni akıllı telefonu T50'yi lanse etti. Donanımhaber olarak katıldığımız lasmandan firmanın ilk giyilebilir ürünü T-Fit ve Kuze
Turkcell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği lansman ile yeni akıllı telefonu T50'yi lanse etti. Donanımhaber olarak katıldığımız lasmandan firmanın ilk giyilebilir ürünü T-Fit ve Kuzey Kıbrıs'ta Beta sürecinde kullanımda olan 4G teknolojisi de gündemdeydi. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda T50,T-Fit ve 4G konularına değindik.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ennns 5 yıl en beğenilen
Şu videolu reklamlarınızdan bıktık.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NS_85 5 yıl
TURKcell'in müdürü ama konuşmasının yarısı İNGİLİZCE
2 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
O hacı abiye söyleyin konuşma ve net tarifeleri çok pahalı. Sınırlara karşıyız diyor ama bizim internetimize yüksek fiyatla sınır koyuyor.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
sureyya cılıv ceo mk kım dedı mudur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Genuine Leather 4 yıl
Süreyya artık yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
namre3kutuk 4 yıl
Turkcell'den Turbo T50

Henüz 4G / LTE teknolojisine geçmeyen Türkiye'de hala 3G teknolojisi kullanılıyor. 3G konusunda hız sınırlarını zorlayan Turkcell'den, üç taşıyıcı özelliğine sahip Turkcell Turbo T50

Turkcell'den Turbo T50
Turkcell T serisi akıllı telefonların en yenisi Turkcell T50, artık “Turbo” hızında. Üç Taşıyıcılı (Triple Carrier) mobil internet teknolojisini destekleyecek şekilde yenilenen cihaz, Turkcell Turbo T50 ismiyle 25 Şubat’ta satışa sunuluyor.

Turkcell Turbo T50, dünyanın Üç Taşıyıcılı internet teknolojisini destekleyen ilk ve tek akıllı telefonu olma özelliğine sahip.

6 ay içerisinde 400 bine yakın cihaz satarak, 2014’te Türkiye’nin en çok satan akıllı telefonları arasına giren T50, Turbo modeli ile artık 3 kat hızlı 3G mobil internet sunuyor. Turkcell Turbo T50 kullanıcıları, Turkcell’in 81 ilde sunduğu Üç Taşıyıcılı internet teknolojisinden faydalanarak mobil internet hızlarını, tek taşıyıcı teknolojisine göre teorik olarak üçe katlayabiliyor.

Üç Taşıyıcılı internet ne işe yarıyor?
Dünyanın kullanımda olan en hızlı 3G teknolojisi olan Üç Taşıyıcılı mobil internet teknolojisi ile 63,3 Mbps’e varan veri indirme hızı yeteneği Türkiye’nin 81 ilinde Turkcell şebekesine entegre edildi. 2009’da 3G ile başlayan 21 Mbps hızlarını müşterisine deneyimleten Turkcell, 2011 yılında bu hızı ikiye katlayan Çift Taşıyıcı (Dual Carrier) teknolojisi ile Türkiye’yi ilk defa 42 Mbps hızla tanıştırmıştı. Bugün ise Turkcell Üç Taşıyıcılı mobil internet teknolojisi ile mobil internet hızını üçe katlayarak 63,3 Mbps şebekesinde desteklemeye başlayan dünyadaki ilk mobil operatör oldu. Aynı zamanda veri yükleme teknolojisinde de tek taşıyıcıdan çift taşıyıcıya yükseltme yapılarak veri yükleme hızlarında iki kat artış sağlandı ve 11,5 Mbps’a varan hızlara ulaşıldı.

Üç Taşıyıcılı mobil internet teknolojisi, şebekeye herhangi bir taşıyıcıdan erişen bir kullanıcıya diğer taşıyıcılardaki mevcut kaynakları daha verimli kullanma imkânı tanıyor. Böylece web sayfalarının açılış hızı, video dosyalarının veri indirme hızı gibi ölçütlerde önemli oranda iyileşme sağlanıyor. Turkcell şebekesinde Çift Taşıyıcılı internet teknolojisi hizmetini de aynı anda sunmaya devam edecek.

Bilgiye ulaşmakta hız sınırı kalkıyor
Qualcomm’un üç taşıyıcılı teknolojiyi destekleyen işlemcisini kullanan dünyanın ilk Üç Taşıyıcı destekli telefonu Turkcell Turbo T50, aynı zamanda 150 Mbps’yi bulan geleceğin 4G teknolojisini de destekliyor. Bu donanımıyla Turbo T50, bilgiye ve eğlenceye her an her yerden turbo internet hızında erişmeyi mümkün kılıyor.

Turkcell T50'deki çift taşıyıcılı sistem yerine üç taşıyıcı sistemine geçen Turbo T50, internet hızında fark yaratacak. Diğer noktalarda ise T50 ile benzerliği devam ediyor.

shiftdelete.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tricore 4 yıl
Bu sermayeye hayatta katkıda bulunmam 699 tl fiyat var ama yahu kimse de durup demiyor sizin hatların kullanım ücretleri neden bu kadar fahiş diye !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 5 yıl
Süreyya ciliv umarım türkcelli bir teknoloji şirketi yapmayı başarır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
radyosu yok maçları nereden dinliyeceğiz kardeşim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HumWE 5 yıl
Neden lansman kuzey kıbrıs Türkiyede ciddiye alınmayacakalrındanmı korktular :)
Tabi sen orjinali zte star 1 olan telefonun özelliklerini kırpıp t50 bizim diye sunarsanız fiyatıda 2 ye katlarsanız zor tabi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraymon 5 yıl
Eğer telefon kullanımda teknik özelliklerini gösterirse yani iyi performans sağlarsa ciddi şekilde almayı düşünüyorum. Ayrıca telefona çöp diyen/diyecek olanlar ; siz gidin o para kadarını çöpe atıp böyle bi telefon alın maksat hava olsun, şekil olsun paranın %90'ı da yurtdışına gitsin ,değil mi...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cryzboy43 5 yıl kraymon
kraymon

Eğer telefon kullanımda teknik özelliklerini gösterirse yani iyi performans sağlarsa ciddi şekilde almayı düşünüyorum. Ayrıca telefona çöp diyen/diyecek olanlar ; siz gidin o para kadarını çöpe atıp böyle bi telefon alın maksat hava olsun, şekil olsun paranın %90'ı da yurtdışına gitsin ,değil mi...

bız ne anlatmaya calıyoruz hıc okuuyormusunuz surda yazılanları havayamı yazıyoruz...telefon turkcelın deyıl zte nın vestelde uretse ztenın foxconda uretse zte nın (pardon montajını yapsa :d ) ınamayın yerlı laflarına turkcell zaten cogunlugu yabancıda oda yerlı deyıl...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReCoMaX 5 yıl
Biri t50 nin özelliklerini yszsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 5 yıl
Yanlışlıkla i-fit dediğin yer çok iyiydi ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alican09turk 5 yıl
Pardon ama adam Amerika'da burslu olarak 3 senede hem endüstri hem de bilgisayar mühendisliğini bitirmiş, üzerine Harvard'da MBA yapmış. Steve Ballmer'den, Bill Gates'den isimleriyle bahsediyor anılarını anlatırken. Süreyya Ciliv'in CV'sine bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ki 2007 yılında Turkcell'in başına böyle vizyoner biri geçmeseydi Turkcell şu an kara günler geçiriyor olabilirdi. 2008 yılında fiber interneti kaç kişi duymuştu ki. Bu adam o zaman Superonline'ı satın alıp fiber yatırım yapmanın önemini keşfetmiş. Ayrıca kendisi 2009 yılında yanılmıyorsam GSMA'de en iyi CEO seçilmişti ki rakipleri güçlü markaların CEO'larıydı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cryzboy43 5 yıl alican09turk
alican09turk

Pardon ama adam Amerika'da burslu olarak 3 senede hem endüstri hem de bilgisayar mühendisliğini bitirmiş, üzerine Harvard'da MBA yapmış. Steve Ballmer'den, Bill Gates'den isimleriyle bahsediyor anılarını anlatırken. Süreyya Ciliv'in CV'sine bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ki 2007 yılında Turkcell'in başına böyle vizyoner biri geçmeseydi Turkcell şu an kara günler geçiriyor olabilirdi. 2008 yılında fiber interneti kaç kişi duymuştu ki. Bu adam o zaman Superonline'ı satın alıp fiber yatırım yapmanın önemini keşfetmiş. Ayrıca kendisi 2009 yılında yanılmıyorsam GSMA'de en iyi CEO seçilmişti ki rakipleri güçlü markaların CEO'larıydı.

onu yapmıs bunu yapmıs sole basarılı boyle ıyı seyler yaptı falan gecınız efendım.acerın ceo su becerıksızmıydi microsoftun becerıksızmıydı yaptıkları hatalar sonucunda kovuldular.bana turkcell aldıgı parayı hakedıyor dıyen bırısı gosterebılırmısın t40 tanıtımında arayuz okadar kasıntıydıkı demoda coktu ustune gecen surede arayuzu temızlemek ıcın ugrastılar.benim ilk android telefonum samsung i7500 dü ıcınde turkcell rom vardı 1 hafta boyunca 5 farklı rom denedım en ıyısı ıcın yıl oldu 2014 hala turkcell rom sorunlu sımdı bu basarımıdır.odul alması ise senı benı sattıkları cıhaz ve yuksek kontratlarla kazıklamasından elde ettıklerı kazancdan dolayı bide unutmadan okadar basarılı bı ceo kı sirketın genel kurulu 4 yıldır toplanamıyor kac yıldır temettu dagıtamıyor ama delı gıbı para basıyor sebebıde bunun gıbı 160$ a aldıgını 330 a satması.tukcell 2007 oncesı pazar payı neydı sımdı ne oldu pazarın tamamı neydı sımdı nerde onlarada ayrıca bakılmalı eger bı ceo yu degerlendırıceksek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,8b izlenme · 4 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
1,2b izlenme · 6 sa. yeni video
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,5b izlenme · 9 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,7b izlenme · 1 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,8b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,7b izlenme · 3 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,5b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,3b izlenme · 15 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim