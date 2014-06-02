DH Özel: Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ile T50,T-Fit ve 4G üzerine konuştuk

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Turkcell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği lansman ile yeni akıllı telefonu T50'yi lanse etti. Donanımhaber olarak katıldığımız lasmandan firmanın ilk giyilebilir ürünü T-Fit ve Kuze
Turkcell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği lansman ile yeni akıllı telefonu T50'yi lanse etti. Donanımhaber olarak katıldığımız lasmandan firmanın ilk giyilebilir ürünü T-Fit ve Kuzey Kıbrıs'ta Beta sürecinde kullanımda olan 4G teknolojisi de gündemdeydi. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda T50,T-Fit ve 4G konularına değindik.
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Henüz 4G / LTE teknolojisine geçmeyen Türkiye'de hala 3G teknolojisi kullanılıyor. 3G konusunda hız sınırlarını zorlayan Turkcell'den, üç taşıyıcı özelliğine sahip Turkcell Turbo T50
Turkcell'den Turbo T50
Turkcell T serisi akıllı telefonların en yenisi Turkcell T50, artık “Turbo” hızında. Üç Taşıyıcılı (Triple Carrier) mobil internet teknolojisini destekleyecek şekilde yenilenen cihaz, Turkcell Turbo T50 ismiyle 25 Şubat’ta satışa sunuluyor.
Turkcell Turbo T50, dünyanın Üç Taşıyıcılı internet teknolojisini destekleyen ilk ve tek akıllı telefonu olma özelliğine sahip.
6 ay içerisinde 400 bine yakın cihaz satarak, 2014’te Türkiye’nin en çok satan akıllı telefonları arasına giren T50, Turbo modeli ile artık 3 kat hızlı 3G mobil internet sunuyor. Turkcell Turbo T50 kullanıcıları, Turkcell’in 81 ilde sunduğu Üç Taşıyıcılı internet teknolojisinden faydalanarak mobil internet hızlarını, tek taşıyıcı teknolojisine göre teorik olarak üçe katlayabiliyor.
Üç Taşıyıcılı internet ne işe yarıyor?
Dünyanın kullanımda olan en hızlı 3G teknolojisi olan Üç Taşıyıcılı mobil internet teknolojisi ile 63,3 Mbps’e varan veri indirme hızı yeteneği Türkiye’nin 81 ilinde Turkcell şebekesine entegre edildi. 2009’da 3G ile başlayan 21 Mbps hızlarını müşterisine deneyimleten Turkcell, 2011 yılında bu hızı ikiye katlayan Çift Taşıyıcı (Dual Carrier) teknolojisi ile Türkiye’yi ilk defa 42 Mbps hızla tanıştırmıştı. Bugün ise Turkcell Üç Taşıyıcılı mobil internet teknolojisi ile mobil internet hızını üçe katlayarak 63,3 Mbps şebekesinde desteklemeye başlayan dünyadaki ilk mobil operatör oldu. Aynı zamanda veri yükleme teknolojisinde de tek taşıyıcıdan çift taşıyıcıya yükseltme yapılarak veri yükleme hızlarında iki kat artış sağlandı ve 11,5 Mbps’a varan hızlara ulaşıldı.
Üç Taşıyıcılı mobil internet teknolojisi, şebekeye herhangi bir taşıyıcıdan erişen bir kullanıcıya diğer taşıyıcılardaki mevcut kaynakları daha verimli kullanma imkânı tanıyor. Böylece web sayfalarının açılış hızı, video dosyalarının veri indirme hızı gibi ölçütlerde önemli oranda iyileşme sağlanıyor. Turkcell şebekesinde Çift Taşıyıcılı internet teknolojisi hizmetini de aynı anda sunmaya devam edecek.
Bilgiye ulaşmakta hız sınırı kalkıyor
Qualcomm’un üç taşıyıcılı teknolojiyi destekleyen işlemcisini kullanan dünyanın ilk Üç Taşıyıcı destekli telefonu Turkcell Turbo T50, aynı zamanda 150 Mbps’yi bulan geleceğin 4G teknolojisini de destekliyor. Bu donanımıyla Turbo T50, bilgiye ve eğlenceye her an her yerden turbo internet hızında erişmeyi mümkün kılıyor.
Turkcell T50'deki çift taşıyıcılı sistem yerine üç taşıyıcı sistemine geçen Turbo T50, internet hızında fark yaratacak. Diğer noktalarda ise T50 ile benzerliği devam ediyor.
shiftdelete.net/...
Tabi sen orjinali zte star 1 olan telefonun özelliklerini kırpıp t50 bizim diye sunarsanız fiyatıda 2 ye katlarsanız zor tabi...
bız ne anlatmaya calıyoruz hıc okuuyormusunuz surda yazılanları havayamı yazıyoruz...telefon turkcelın deyıl zte nın vestelde uretse ztenın foxconda uretse zte nın (pardon montajını yapsa :d ) ınamayın yerlı laflarına turkcell zaten cogunlugu yabancıda oda yerlı deyıl...
onu yapmıs bunu yapmıs sole basarılı boyle ıyı seyler yaptı falan gecınız efendım.acerın ceo su becerıksızmıydi microsoftun becerıksızmıydı yaptıkları hatalar sonucunda kovuldular.bana turkcell aldıgı parayı hakedıyor dıyen bırısı gosterebılırmısın t40 tanıtımında arayuz okadar kasıntıydıkı demoda coktu ustune gecen surede arayuzu temızlemek ıcın ugrastılar.benim ilk android telefonum samsung i7500 dü ıcınde turkcell rom vardı 1 hafta boyunca 5 farklı rom denedım en ıyısı ıcın yıl oldu 2014 hala turkcell rom sorunlu sımdı bu basarımıdır.odul alması ise senı benı sattıkları cıhaz ve yuksek kontratlarla kazıklamasından elde ettıklerı kazancdan dolayı bide unutmadan okadar basarılı bı ceo kı sirketın genel kurulu 4 yıldır toplanamıyor kac yıldır temettu dagıtamıyor ama delı gıbı para basıyor sebebıde bunun gıbı 160$ a aldıgını 330 a satması.tukcell 2007 oncesı pazar payı neydı sımdı ne oldu pazarın tamamı neydı sımdı nerde onlarada ayrıca bakılmalı eger bı ceo yu degerlendırıceksek.