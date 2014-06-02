DH Özel: Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ile T50,T-Fit ve 4G üzerine konuştuk

Turkcell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği lansman ile yeni akıllı telefonu T50'yi lanse etti. Donanımhaber olarak katıldığımız lasmandan firmanın ilk giyilebilir ürünü T-Fit ve Kuze

Turkcell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği lansman ile yeni akıllı telefonu T50'yi lanse etti. Donanımhaber olarak katıldığımız lasmandan firmanın ilk giyilebilir ürünü T-Fit ve Kuzey Kıbrıs'ta Beta sürecinde kullanımda olan 4G teknolojisi de gündemdeydi. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda T50,T-Fit ve 4G konularına değindik.