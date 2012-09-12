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DH Özel: Windows 8 RT ön inceleme "ARM Tabanlı Windows 8, tablette yeni bir dönem başlatacak!" video

6 yıl
57,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Windows 8'in belki de en büyük yeniliği artık ARM mimarili cihazlarda da çalışan bir sürüme sahip olacak olması. Windows 8 RT olarak adlandırılan sürüm uygun fiyatlı tabletlerde Windows deneyimi sunacak. Bu videomuzda QUalcomm'un Berlin'de gerçekleştirdiği iQ2012 etkinliğinde deneme fırsatı bulduğumuz Qualcomm Snapdragon S4 işlemcili tablet üzerinde Windows 8 RT'i değerlendiriyoruz.
 

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axesis 6 yıl en beğenilen
Çok yaratıcı bir arayüz .. özelikle hem telefonlarda hem tabletlerde hemde masaüstünde geliştirilirken bir yazılım hepsine çevirebilmesi aynı kodlama sistemini kulanması inanılmaz hoş şeyler çıkartacak görecez bunları .. çok agresif bir iş çıkarmış bu sefer microsoft .. 2013 açıkca microsoft hakmiyetinde geçicek bu besbeli ortada .. her platformda microsoft un bize masaüstü notebook larda alıştırdığı keyfi ve uyumluluğu yakalayacaz gibi .. bunun bu kadar hızlı gelişmesindeki payda android ve ios a borcluyuz microsofta atıkları tokata resmen microsoft sopayla karşılık vermiş durumda
Çok yaratıcı bir arayüz .. özelikle hem telefonlarda hem tabletlerde hemde masaüstünde geliştirilirken bir yazılım hepsine çevirebilmesi aynı kodlama sistemini ...
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Speed-Step 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz


sertacarslan

artcraft35

achmasterFlash flash diye iOSa yüklenenler buna ne diyecekler acaba :)
masaüstüne gelip internet expoloreyi ordan çalıştırdınmı istediğin flash içeriği görüntüleyebilirsin


Bu doğru mu? Denediniz mi?

Dogru tabi masaustu explorer suan kullandigimizla ayni

Merhaba,

Burada bilgi eksikliği var sanırım. Windows 8 RT sürümünde ne masa üstünde ne de yeni arayüz üzerinde Flash desteği bulunmuyor.

Sizin dediğiniz X86 yani Pro sürümü için geçerli.

Sevgiler,
Mesut Çevik
oktayakgozsertacarslanartcraft35achmasterFlash flash diye iOSa...
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TeFuDa 6 yıl
bende sony xperia tablet s i mi alsam yoksa hp envy 2 mi alsam yoksa samsung galaxy tab 10.1 note mu alsam karar veremedim hangisi iyidir acaba ?
3g wifi olmalı bide bunda flash yoksa internetten video nasıl izlenicek
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egelidost 6 yıl
fthkn
Eğer ticari rekabet içinde olmayan, tümüyle teknoloji ve insan yararı gözeten bir dünyada yaşıyor olsaydık, hiçbir firma İOS tabletler üzerine farklı bir sistem düşünmez ve onu daha da geliştirmeye uğraşırdı. Ama öyle bir dünyada değil kutuplaşma, rekabet ve çekişme ve düşmanlığın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Herkes kendi etki alanını yaratmaya çalışıyor. Bu hem zaman kaybı, hem enerji kaybı , hem hammadde kaybına neden oluyor. Herşey iktidarın paylaşılması ve en büyüğüne sahip olmakla ilgili. İnsanlık adına hiçbir çaba görmüyorum bu gelişmelerde. Ticari pazarlama ve yayılma stratejisi dışında bir özelliği yok.

Bu mantıkla bakarsak aplle'ın da işletim sistemi üretmek yerine windows'a katkı yapması beklenirdi. Hem rekabet olmasa şu an bir iphone araba fiyatına satılırdı.
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fthkn 6 yıl egelidost
egelidost

fthkn

Eğer ticari rekabet içinde olmayan, tümüyle teknoloji ve insan yararı gözeten bir dünyada yaşıyor olsaydık, hiçbir firma İOS tabletler üzerine farklı bir sistem düşünmez ve onu daha da geliştirmeye uğraşırdı. Ama öyle bir dünyada değil kutuplaşma, rekabet ve çekişme ve düşmanlığın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Herkes kendi etki alanını yaratmaya çalışıyor. Bu hem zaman kaybı, hem enerji kaybı , hem hammadde kaybına neden oluyor. Herşey iktidarın paylaşılması ve en büyüğüne sahip olmakla ilgili. İnsanlık adına hiçbir çaba görmüyorum bu gelişmelerde. Ticari pazarlama ve yayılma stratejisi dışında bir özelliği yok.


Bu mantıkla bakarsak aplle'ın da işletim sistemi üretmek yerine windows'a katkı yapması beklenirdi. Hem rekabet olmasa şu an bir iphone araba fiyatına satılırdı.



Yanlış düşünüyorsun. Zaten rekabet yoksa satın almak nasıl olabilir ki?
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fthkn 6 yıl
Eğer ticari rekabet içinde olmayan, tümüyle teknoloji ve insan yararı gözeten bir dünyada yaşıyor olsaydık, hiçbir firma İOS tabletler üzerine farklı bir sistem düşünmez ve onu daha da geliştirmeye uğraşırdı. Ama öyle bir dünyada değil kutuplaşma, rekabet ve çekişme ve düşmanlığın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Herkes kendi etki alanını yaratmaya çalışıyor. Bu hem zaman kaybı, hem enerji kaybı , hem hammadde kaybına neden oluyor. Herşey iktidarın paylaşılması ve en büyüğüne sahip olmakla ilgili. İnsanlık adına hiçbir çaba görmüyorum bu gelişmelerde. Ticari pazarlama ve yayılma stratejisi dışında bir özelliği yok.
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landmoon 6 yıl
Bence en büyük sıçrama windowsun mevcut android cihazlara port edilmesiyle olacak,

iş için windows ,oyun vs için android kullanacağız
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ulashcan 6 yıl
Biz sirkette .Net tabanli ozel bir yazilim kullaniyoruz. Touchscreen ekranli 1-2 yil oncesinde aldigimiz tablet pc ler (notebook yapisinda) uzerinde calistiriyoruz. Tabletlerin yayginlasmasiyla win calistirabilen dokunmatik ekranli notebooklar ya kalmadi yada seckin, cok pahali modeller kaldi. Ben HP 2710p kullaniyorum , bazi arkadaslarda da Asus Mt101 var. Ama simdi yenisini bulmak cok zor. Win8 in gelisi nedeniyle herkes beklemede kaldi, yeni model cikmadi, eski modeller de stokta yok...

Umarim bir an once .net framework kurabilecegimiz, uygun fiyatli / performansli tabletlere kavusuruz.
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alp0007 6 yıl
Windows 8 tabletlerin daha çok ıpad'e rakip olacağını, android tabletlerin kendi kulvarında ilerleyeceğini düşünüyorum.
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basok 6 yıl
Acer tap500 var Windows 8 Art kurma ihtimali nedir acaba?
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oktayakgoz 6 yıl
Tamamını okudum. Kesinlikle katilmiyorum
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Virtual Reality 6 yıl
DH Misafiri
microsoft un başarısı güzel Fakat microsoftr un geçmişine baksınlar bilmeyen arkadaşlar Bill gates steaven jobs dan çalmıştır. windows un başlangıcını ve komut satırlarını bilen bilir.

Çaldıysa çaldı. Bizim insanımızın veya bizim ülkemizin bir firması mı? Bana ne, yıl olmuş 2012 ben bana en uygun fiyata en optimum çözümü sunan firmayı bağrıma basarım.
Apple Microsoft çalıntı vs. bu olayların nasıl geliştiğine meraklıysan Silikon Vadisi Korsanları adlı filmi izlemeni tavsiye ederim. Tam senlik.
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Menow 6 yıl
ANDROID, telefonlara geldiği anda fitil ateşlendi! APPLE'in tabletleri bu denli gün yüzüne çıkartması ise olayı bal ve kaymak misali destekledi!
Bu gelişmeler sonucunda ANDROID tablet pazarında da ciddi söz sahibi olmaya başladı. Microsoft bunun zaten farkındaydı. ANDROID'in telefonlara geldiği andan sonra TABLET'lerin pırıldamasıyla ANDROID'in tabletleri de ciddi hedef alacağını biliyordu. MICROSOFT daha da tehlikeli bir gelişmeden korkuyordu.
ÇÜNKÜ ANDROID'IN TABLETLERDEN SONRA SIÇRAYACAĞI YER PC'LERDİ!!!
Bu nedenle kullanıcıların küçük ve orta büyüklükteki mobil cihaz alışkanlıklarında da windows söz sahibi olmalıydı ama buna pek de hazır değildi. Ancak 2013 de bunu başarabilecek... Google Windows’un bu eksikliğinin farkındaydı ve bu sebeple cep telefonuyla işletim sistemi sektörüne giriş yaptı. Adeta Google Windows’u ters köşeye yatırdı!
Ama bu gelişmeler sadece işletim sistemi tarafını etkilemedi. Mesut Bey tablet pazarının dönüm noktası olacağından bahsediyor, oysa ben tabletlerde ciddi bir sıçrama beklemiyorum. Çünkü günümüzde ANDROID işletim sistemi ve marketindeki uygulamalarıyla herkez oldukça memnun! Yani tablete ihtiyacı olan Windows değil diye tableti almamazlık etmiyor! Gidiyor güzelmi güzel ANDROID tabletini alıyor ve keyfine bakıyor.
Benim devrim niteliğinde ön gördüğüm değişim WİNDOWS’un AMR mimarisinde çıktıktan 1-2 sene sonraki olacaklar.
BU DEVRİM ÖNCELİKLE İŞLEMCİ PAZARINDA YAŞANACAK!!!
ARM platformu watt başına X86 platformuna göre çok çok daha verimli çalıştığı açık bir gerçek. Elbette performans olarak X86'dan daha güçsüzler. Buna karşın ARM'ın daha verimi çalışması ve mimari yapısının güzelliği yanı sıra artık 1.6 GHz sınırlarını zorluyorlar. Yani ARM performans anlamında da öyle azımsanacak bir işlemci değil ki WINDOWS 8 ARM örneğinde işletim sisteminin hızı açık ve net görülüyor.
Peki kim 12 saat pili giden bir LAPTOP istemez??? Sanıyorum kimse hayır demiyecektir!
2013'de ARM mimarisinde resmen çalışmaya başlayacak olan Windows'umuza bu gün X86 da kullandığımız programlarımızın %75'i 2015 yılında kullanılabilir olacaktır. Bu noktadan sonra performans ve oyun canavarları dışında acaba kim X86 laptop almak isteyecektir??? Söylermisiniz bana laptop kullanıcıların kaçı oyun ve performans canavarı laptop kullanıyor???
İŞTE BU NOKTADA ARM İŞLEMCİ DEVRİMİ CİDDİ ANLAMDA HİSSEDİLİR OLACAK!
Kullanılan laptopların %75'i ARM işlemcili olacak. Bu ARM işlemci üreticilerini felaket seviyede kamçılayacak ve ciddi karlar elde edilecek! Bu karlar ARM platformunu ciddi şekilde güçlendirecek. ARM platformu için çalışan mühendis sayısı ciddi anlamda artacak. ARM platformuna yapılan ARGE ciddi seviyelere ulaşacak.
INTEL ve AMD ciddi darbeler alacak. Hemde çok ciddi. ARM işlemcileri 2015'den sonra masaüstü platformuna da sıçramaya başlayacak.
2020’ye doğru ARM işlemcileri INTEL ve AMD işlemciler ile performans anlamında boy ölçüşüyor olacak!!!
İşte asıl heyecan burdan sonra başlıyor!!!
2.DEVRIM İŞLETİM SİSTEMİ PAZARINDA YAŞANACAK!
Her yerde ARM mimarili PC ler olduğunda ANDROID PC’lerde de kullanılmaya başlanacak… Artık GOOGLE ve WINDOWS çok ciddi bir rekabet içersine girecek!
GOOGLE işletim sistemini ücretsiz satmaya devam edecek! WINDOWS bunun karşısında çok ciddi yıpranacak. Çünkü tüm işletmeler bedava olan ANDROID’i tercih edecek. Ayrıca cep telefonunda ve tabletinde ANDROID kullanan kesim masaüstünde de ANDROID’den oldukça memnun kalacaktır. ANDROID 2020 yılına kadar da program desteğini çok daha iyi sağlayacaktır. ANDROID’in arkasında GOOGLE olduğu için LINUX çözümleri gibi program desteği de az olmayacaktır.
Yani anlayacağınız ANDROID’in telefonlara gelişi hem işletim sistemi pazarını hem de işlemci pazarını ciddi anlamda kızıştıracaktır!
Bu noktada tabletlerin tutulması v.s. gölgede kalacaktır..
Gerçekten buraya kadar okudunuzmu??? Helal olsun :D
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Rubisco 6 yıl Menow
Menow

Gerçekten buraya kadar okudunuzmu??? Helal olsun :D

Çok abartı temelsiz varsayımlar var kusura bakma. Ms'nin geç kaldığı Google 'ın bazı şeyleri kendi avantajına kullandığı doğru. Ama Android'in PC'deki hakim ekosisteme atlaması, ancak büyük uygulamalar ile desteklenme ihtimali olsaydı olurdu. Onun dışında Linux ne kadar yer kaplıyorsa ondan çok çok daha ileri gidemezdi. Her ne kadar ekosistem olarak var olsa bile hepsi mobil alan hedef alınarak tasarlanmış şeyler. Android altında PC nin gücünü kullanacak oyunların, Windows altındakilerle karşılaştırılacak seviyede olması gibi bişeyler lazımdı mesela. Üstüne x86 Android hiç de öyle yeterince hızlı ve sorunsuz bi şekilde ilerlemedi. Sonuç olarak Android'in PC'ye Linux'den daha ciddi bi tehdit olma ihtimali olmadı, uzun bi süre de olamaz.

ARM'ın şu anki x86 karşısındaki tek avantajlı yanı sadece fiyatı. x86 olarak tek çözüm Medfield var.Karşılaştırılarbilir en hızlı ARM çözümleri de A9lar. Medfieldın hiçbi yanı da A9 temelli çözümlerden geri kalır değil. Ne hesap gücü açısından ne de pil tüketimi açısından kötü. Inan şimdiye kadar performance optimized 3ghz+ hızında modüler yapısı olan (tek parça entegre parçalardan oluşmayan, development board un ötesine geçebilrn) sistemleri, teknoloji demonstrasyonu dışında seri/ekonomik/rekabet edebilir şekilde yapabilselerdi birileriyle annaşıp böyle bi anakart/board üretmeyi göze alabilen olsaydı çoktan yaparlardı. Bu yüzden de hep performans/ güç tüketimini dengede tutup mobil alan hedefli SOC peşinde herkez (dengede derken hepsi ARM'dan Performance Optimized Hard Macro kullanıyor).

Şimdi nasıl PC amaçlı kullanmak için A9 temelli ciddi bi çözüm yoksa ilerde A15 ile de olmayacak. A9'un lanse edilme tarihine bakın(2007), A9 içeren çözümlerin yaygınlaşma zmanına piyasada bulunabilme imkanına, ucuz çözüm üretenlerin de üretip bunların da yaygınlaşma zamanına bakın (günümüz).

A15 2010'da lanse edildi, daha ortalıkta 1 tane canlı örnek yok. Ilk olan büyük ihtimalle Samsung Exynos 5 olacak(hala 2012-2013 arsında bi zmandayız). A9 cihazlara benzer şekilde A15 kullanan cihazların yaygınlaşması çokca bulunabilmesi vs. ne kadar zaman alacak?

Intel Medfieldan önce Moorestown'u 2010'da lanse etti. İlk fiziksel üretimi ne zman oldu tam bilmiyorum, ama Medfield 1.5 sene sonra lanse edildi. Şu anki hali ile bile birçok A9 çözümden daha iyi ve iyi bi pil kullanım süresine sahip.

A15 cihazların çoğalmaya başlamaları 2013'ün anca ortalarına doğru olur en erken. Şimdiki A9larınki kadar yaygın olması ise çok daha uzun zaman alacaktır bana göre. A15'in performansı Krait'in çok çok üstünde olmaması lazım. Yani 4 çekirdekli de olsa uçan kaçan olmayacak şeklinde bakmak çok yannış.

28nm konusunda çok sorun var, herkez birbirinin malından çalmak istiyor. Glofo 28nm FD-SOI'yi anca 2013'ün 2. yarısından sonra üretebileceğini açıkladı. Anca o zmandan sonra yaygın 28nm FD-SOI A15 görebiliriz (eğer o şekilde üretmek isteyenler varsa elbet.

Intel Medfield sonrasında Valleyview diye bi platforma geçecek. Ve Atom şimdiye kadar görülen en büyük değişikliklere uğrayacak (out of order execution a kavuşması gibi). Ivy Bridge de kullanılan GPU kullanılacak, 4 EU içerecek ( Gen7, 4 çekirdek GPU yani. HD2500 de 6 EU var). Yani GPU gücü olarak şimdiki HD2000 den daha fazla olacak. Üstüne bi de 22nm ile üretilecek. A15 yanında hiç de yabana atılır konumu olmayacak gibi görünüyor.

Mips'in proAptiv serisi A15 ile hemen hemen aynı pefromansı, onun yarısı kadar ile yapabiliyor iddiasnda. Az buz bişey mi bu?

Bunlar 1.5 sene zaman içerisinde ARM'nin hiç de 1 sene öncesi kadar rakipsiz olmayacağını gösterecek bize.

Bunlara ilave olarak herhangi bi ARM çözümü hala masaüstü bir x86 işlemcinin çok gerisinde performansa sahip. Bana biri çıkıp, Core2 seviyesinde ve yeterli bi ekosistem var olsa , PC alanında da baya bi ARM çözümü görecez dese anlarım. Ama ne ARM ların performansı yeterli, nede bi ekosistem var. ARM tabletler notebookların yerini alacak olayına kdar götürürsek işi, bende Haswell kullanan 35wh bataryalı cihazların 12 saatin üstünde batarya performansı ile işin renginin bi anda bambaşka yerlere varabileceğini hatırlatırım.

Performansı yeterli olayına girersek bambaşka yere geliriz, hiç girmeyelim (Sopcast ile 720/1080 50FPS maç izlerken post processing rica edeyim?? ekosistem ?? uç örnek??). Linux için aynı şeyleri söylemezken, yani aynı işlemci / sistem üstünde çalışabilirken hatta Wine ile bile Windows uygulamaları çalıştırabilirken ve buna rağmen Windows ve x86 çok büyük kullanım oranına sahipken ARM için aynı şeyleri nasıl söyleyebiliyorsunuz? Ortada daha ne yazılım var ne ekosistem var Nede A15'in flashlı janjanlı sayfaları takılmadan etmeden sorunsuz açarken multitaskingde sorun çıkartmayacağının garantisi var.

IDF'de bugun Haswell'in ne mal olduğunu öğrendik. Okuduklarım performans olarak açıkcası gözümü korktu, AMD açısından artık çok endişeliyim ve Trinity ile acilen 7750'yi crossfire edebilmesini umut ediyorum bolca satış yapabilmesi için. Yoksa Haswell çıktıktan sonra 1 tane AMD işlemci satamaz günmüzdeki haliyle.

ARM için Intel AMD seviyesinde performansa ulaşacak vs. hayallerinden önce, Mips'in ARM seviyesinde performansını yakaladığını ve ARM'nin hem Mips hemde Intel tarafından sıkıştırıldığına dikkat edin.
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