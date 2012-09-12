DH Özel: Windows 8 RT ön inceleme "ARM Tabanlı Windows 8, tablette yeni bir dönem başlatacak!" video

Windows 8'in belki de en büyük yeniliği artık ARM mimarili cihazlarda da çalışan bir sürüme sahip olacak olması. Windows 8 RT olarak adlandırılan sürüm uygun fiyatlı tabletlerde Windows deneyimi sunacak. Bu videomuzda QUalcomm'un Berlin'de gerçekleştirdiği iQ2012 etkinliğinde deneme fırsatı bulduğumuz Qualcomm Snapdragon S4 işlemcili tablet üzerinde Windows 8 RT'i değerlendiriyoruz.

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