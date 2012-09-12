DH Özel: Windows 8 RT ön inceleme "ARM Tabanlı Windows 8, tablette yeni bir dönem başlatacak!" video

Genel Yayın Yönetmeni
Windows 8'in belki de en büyük yeniliği artık ARM mimarili cihazlarda da çalışan bir sürüme sahip olacak olması. Windows 8 RT olarak adlandırılan sürüm uygun fiyatlı tabletlerde Windows deneyimi sunacak. Bu videomuzda QUalcomm'un Berlin'de gerçekleştirdiği iQ2012 etkinliğinde deneme fırsatı bulduğumuz Qualcomm Snapdragon S4 işlemcili tablet üzerinde Windows 8 RT'i değerlendiriyoruz.
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Merhaba,
Burada bilgi eksikliği var sanırım. Windows 8 RT sürümünde ne masa üstünde ne de yeni arayüz üzerinde Flash desteği bulunmuyor.
Sizin dediğiniz X86 yani Pro sürümü için geçerli.
Sevgiler,
Mesut Çevik