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DH Özel: Intel entegre grafik birimsiz Core i5-3350P işlemcisini hazırlıyor

7 yıl
31,9b
1
15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel cephesinden elimize ulaşan bilgilere göre, Ivy Bridge kod adını taşıyan ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üçüncü nesil Core işlemci ailesine önümüzdeki aylarda entegre grafik birimine sahip olmayan yeni bir model eklenecek. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan Core i5-3350P modeli isimli yeni işlemci, standart olarak 3.1GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çalışma frekansını 3.3GHz'e kadar arttırabiliyor. 6MB büyüklüğünde bellek ile donatılan işlemci Hyper-Threading desteğine sahip olmadığı için her çekirdek için tek izlek desteği sunuyor.
Entegre grafik birimine sahip olmayan işlemci ile birlikte kullanıcıların harici bir  ekran kartı kullanmaları gerekiyor. Çift kanal bellek kontrolcüsü 1600MHz'e kadar DDR3 desteği sunan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 69 Watt. Baz çalışma frekansı aynı olan ancak Turbo ile 3.5GHz'e kadar çıkabilen Core i5-3450 dikkate alındığında, entegre grafik biriminin olmamasının TDP tarafında sağladığı kazanç çok daha net bir şekilde gözlemlenebilmekte. Intel tarafından 3. çeyrek içerisinde satışa sunulması beklenen Core i5-3350P işlemcisinin fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 
 
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Legend3017 7 yıl
keske 3570k modelininde grafik birimsiz modeli gelse hem daha ucuz olur hemde tdp degeri az olur
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arabcian 6 yıl
Hyper threading performans arttırımı yapıyo bazı programlarda mesela word excel gibi programlarda :D bide yuksek işlem gucu gerektiren uygulamalarda işletim sisteminin arkada planda çalıştırdıgı programlardan dolayı oluşan küçük kasmaları azaltıyor yani temennim budur hyperthreading falan kanmayın pek anca benchmarklarda 3 5 puan fazla alır normal kullanımda farkına varmazsınız eğer ışık hızında klavye kullanıyosanız falan word kulanırken farkına varabilirsiniz video editingde ufak tefek faydaları olacaktır yani iş için kullanılabilir casual kullanıcılar için i5 in carpanı açık modelleri en iyisi fiyat perf açısından
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dreamblue35 6 yıl
Hyper-Threading bir ekli gelseydi fena olurdu; yukarda bir yorumda arkadaş Hyper-Threading özelliğini çalıştıramadım demiş

buyrun
penta.com.tr/...

bilisimakademi.net/...


edit; kısaca performans arttırımı demektir
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alikiziltoprak 7 yıl
İntel çeşitliliği iyice artırdı. 3. nesil i'ler yolda.. Dahili graik birimine ihtiyaç duymayanlar için birebir.
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anxie48 7 yıl
bu şekilde 300mm lik waferdan daha fazla işlemci çıkarıp parça başına maliyeti düşürecektir... buda inteli daha rekabetçi
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halitozbasli 7 yıl
Hyper-Threading denen ozellik zaten adam gibi calısmıyor kac driver denedim unuttum bi turlu calıstıramadım z68 chip setle
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CoreXXX 7 yıl
zaten tümleşik grafikleri niye 150 dolar üstünde işlemcilere koyarlar anlamıyorum. adamlar i7 2600k ya hd 3000 koyun g620 ye hd2000 in bile altında grafik birimi koyuyor. zaten tümleşik karta ihtiaycı olan ofis internet için alanlar ayrı ekran kartı istemez 300 dolarlık işilemci alan biride illa bi ekran kartı alır. eğer oyun için almıyorsa giden 30 dolara bi ayrı kart bile alır yani
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Rubisco 7 yıl
İçinde GPU yok mu yoksa varda iptal mi edilmiş bilmiyoruz(büyük ihtimalle ikincisidir). O yüzden fiyatı güzel bi seviyede olamaz bence. Böylece sorunlu ürünü de milletin sırtına dayamış olurlar.
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CodeMachine 7 yıl
Lüzumsuz görülen o entegre grafik ekran kartında herhangi bir sorun çıktığında hayat kurtarıcı olabiliyor. Var mı bilmiyorum ama harici ekran kartının kullanılmadığı durumlarda harici ekran kartını komple kapatıp veya sağlam bi uyku moduna alıp, entegre grafik üzerinden görüntü aktarımı olsa asıl o zaman sistemin toplam çektiği güçte gerçek bir tasarruf sağlanır.
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easymen 7 yıl
Batuist
fiyat olarakda güzel bir konumlandırma yaparsa grafik birimini kullanmayacaklar için çok güzel bir seçenek olacaktır. gereksiz yere bunun maliyetinide kullanmasanda kullanmasanda ödüyordun... herkese mecburi bir dayatma yapmak gereksizdi.. bu şekilde 300mm lik waferdan daha fazla işlemci çıkarıp parça başına maliyeti düşürecektir... buda inteli daha rekabetçi yapacaktır.. umarım :S

pardon da intel kiminle neyin rekabetini yapacak?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Batuist 7 yıl easymen
easymen

Batuist

fiyat olarakda güzel bir konumlandırma yaparsa grafik birimini kullanmayacaklar için çok güzel bir seçenek olacaktır. gereksiz yere bunun maliyetinide kullanmasanda kullanmasanda ödüyordun... herkese mecburi bir dayatma yapmak gereksizdi.. bu şekilde 300mm lik waferdan daha fazla işlemci çıkarıp parça başına maliyeti düşürecektir... buda inteli daha rekabetçi yapacaktır.. umarım :S


pardon da intel kiminle neyin rekabetini yapacak?

AMD sadece performans konusunda rakibi olamaz ama fiyat olarak AMD intelin ciddi rakibidir... rekabet sadece performans olarak ölçülemez...
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DemirAtlı 7 yıl
intelin derdi performans değil artık amd yi her anlamda köşeye sıkıştırmak. Saf cpu performansta geçmek, apu da geçmek hepsinde geçmek.
AMD nin tek şansı APU da inteli hezimete uğratmak başka şansı yok onuda kaybederse çok büyük yara alır bir daha zor toparlar.
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