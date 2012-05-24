DH Özel: Intel entegre grafik birimsiz Core i5-3350P işlemcisini hazırlıyor

Intel cephesinden elimize ulaşan bilgilere göre, Ivy Bridge kod adını taşıyan ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan üçüncü nesil Core işlemci ailesine önümüzdeki aylarda entegre grafik birimine sahip olmayan yeni bir model eklenecek. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan Core i5-3350P modeli isimli yeni işlemci, standart olarak 3.1GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile çalışma frekansını 3.3GHz'e kadar arttırabiliyor. 6MB büyüklüğünde bellek ile donatılan işlemci Hyper-Threading desteğine sahip olmadığı için her çekirdek için tek izlek desteği sunuyor.

Entegre grafik birimine sahip olmayan işlemci ile birlikte kullanıcıların harici bir ekran kartı kullanmaları gerekiyor. Çift kanal bellek kontrolcüsü 1600MHz'e kadar DDR3 desteği sunan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 69 Watt. Baz çalışma frekansı aynı olan ancak Turbo ile 3.5GHz'e kadar çıkabilen Core i5-3450 dikkate alındığında, entegre grafik biriminin olmamasının TDP tarafında sağladığı kazanç çok daha net bir şekilde gözlemlenebilmekte. Intel tarafından 3. çeyrek içerisinde satışa sunulması beklenen Core i5-3350P işlemcisinin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.