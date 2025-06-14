AMD Ryzen 5 5500X3D sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

AMD Ryzen 5 5500X3D neler sunuyor?
Adından da anlaşılacağı üzere Ryzen 5 5500X3D, daha önce tanıtılan Ryzen 5 5600X3D'nin biraz kırpılmış bir versiyonu. Her iki modelde de 6 çekirdek ve 12 izlek yer alıyor. Ancak 5500X3D, 3.0GHz taban ve 4.0GHz boost frekanslarıyla çalışıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse; 5600X3D'nin saat hızları 3.3GHz - 4.4GHz aralığında.
Hatta Zen 3 ailesindeki Ryzen 5 5500'ün dahi 3.6GHz taban frekansa sahip olduğu düşünülürse, 5500X3D oldukça limitli bir hız sunuyor. Bu farkın temel nedeni, X3D modellerin dikey yığın bellek (3D V-Cache) teknolojisi nedeniyle termal limitlerinin daha düşük olması. Ancak buna rağmen Ryzen 5 5500X3D, 96MB L3 önbellekle donatılmış.
Ryzen 5 5500X3D'nin fiyatı henüz netleşmiş değil ancak beklentiler yaklaşık 150 dolar seviyesinde konumlanacağı yönünde. Şu anda işlemcinin yalnızca Latin Amerika pazarında satışa sunulduğu belirtiliyor. Küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz paylaşılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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