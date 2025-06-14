AMD Ryzen 5 5500X3D sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör AMD, yıllar geçse de AM4 platformuna olan desteğini sürdürüyor. Bildiğiniz gibi Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi ile birlikte AM5 soketine geçilmiş olsa da, özellikle uygun fiyatlı sistem toplamak isteyen kullanıcılar için Ryzen 5000 ailesi hâlen güçlü bir konuma sahip. Son olarak AMD, Zen 3 mimarisine dayanan yeni Ryzen 5 5500X3D modelini duyurdu.

AMD Ryzen 5 5500X3D neler sunuyor?

Adından da anlaşılacağı üzere Ryzen 5 5500X3D, daha önce tanıtılan Ryzen 5 5600X3D'nin biraz kırpılmış bir versiyonu. Her iki modelde de 6 çekirdek ve 12 izlek yer alıyor. Ancak 5500X3D, 3.0GHz taban ve 4.0GHz boost frekanslarıyla çalışıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse; 5600X3D'nin saat hızları 3.3GHz - 4.4GHz aralığında.

Hatta Zen 3 ailesindeki Ryzen 5 5500'ün dahi 3.6GHz taban frekansa sahip olduğu düşünülürse, 5500X3D oldukça limitli bir hız sunuyor. Bu farkın temel nedeni, X3D modellerin dikey yığın bellek (3D V-Cache) teknolojisi nedeniyle termal limitlerinin daha düşük olması. Ancak buna rağmen Ryzen 5 5500X3D, 96MB L3 önbellekle donatılmış.

Tam Boyutta Gör Bu değer, hem 5600X3D hem de 5800X3D ile aynı seviyede. Dolayısıyla oyun performansı açısından ciddi bir katkı sunması bekleniyor. AMD'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre işlemci, 105W TDP ile geliyor. Bu da önceki X3D modellerine kıyasla daha yüksek bir güç tüketimi demek.

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Ryzen 5 5500X3D'nin fiyatı henüz netleşmiş değil ancak beklentiler yaklaşık 150 dolar seviyesinde konumlanacağı yönünde. Şu anda işlemcinin yalnızca Latin Amerika pazarında satışa sunulduğu belirtiliyor. Küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz paylaşılmadı.

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