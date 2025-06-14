Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 5 5500X3D sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

    AMD, Zen 3 tabanlı Ryzen 5 5500X3D modelini sessizce piyasaya sürdü. AM4 soketini kullanan işlemci, şimdiye kadar tanıtılan en ucuz X3D model olarak öne çıkıyor.

    AMD Ryzen 5 5500X3D sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    AMD, yıllar geçse de AM4 platformuna olan desteğini sürdürüyor. Bildiğiniz gibi Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi ile birlikte AM5 soketine geçilmiş olsa da, özellikle uygun fiyatlı sistem toplamak isteyen kullanıcılar için Ryzen 5000 ailesi hâlen güçlü bir konuma sahip. Son olarak AMD, Zen 3 mimarisine dayanan yeni Ryzen 5 5500X3D modelini duyurdu.

    AMD Ryzen 5 5500X3D neler sunuyor?

    Adından da anlaşılacağı üzere Ryzen 5 5500X3D, daha önce tanıtılan Ryzen 5 5600X3D'nin biraz kırpılmış bir versiyonu. Her iki modelde de 6 çekirdek ve 12 izlek yer alıyor. Ancak 5500X3D, 3.0GHz taban ve 4.0GHz boost frekanslarıyla çalışıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse; 5600X3D'nin saat hızları 3.3GHz - 4.4GHz aralığında.

    Hatta Zen 3 ailesindeki Ryzen 5 5500'ün dahi 3.6GHz taban frekansa sahip olduğu düşünülürse, 5500X3D oldukça limitli bir hız sunuyor. Bu farkın temel nedeni, X3D modellerin dikey yığın bellek (3D V-Cache) teknolojisi nedeniyle termal limitlerinin daha düşük olması. Ancak buna rağmen Ryzen 5 5500X3D, 96MB L3 önbellekle donatılmış.

    AMD Ryzen 5 5500X3D sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu değer, hem 5600X3D hem de 5800X3D ile aynı seviyede. Dolayısıyla oyun performansı açısından ciddi bir katkı sunması bekleniyor. AMD'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre işlemci, 105W TDP ile geliyor. Bu da önceki X3D modellerine kıyasla daha yüksek bir güç tüketimi demek.

     

    Ryzen 5 5500X3D'nin fiyatı henüz netleşmiş değil ancak beklentiler yaklaşık 150 dolar seviyesinde konumlanacağı yönünde. Şu anda işlemcinin yalnızca Latin Amerika pazarında satışa sunulduğu belirtiliyor. Küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz paylaşılmadı. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dm den yürüme ilk mesaj lacoste outlet mağazaları sevgilimden ayrılmak istiyorum telefonda silinen not defterini geri getirme ayağımı gazdan çekince araba stop ediyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum