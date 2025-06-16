Huawei'nin 5nm işlemci hamlesi 2026'ya kaldı

5nm hazır, ama seri üretim değil
Huawei’ye yakınlığıyla bilinen bir kaynağa göre, şirket 5nm Kirin çipleri geliştirme sürecinde ilerleme kaydetmiş durumda. Ancak bu yeni nesil yongaların 2025’teki hiçbir amiral gemisinde yer almayacağı açıkça belirtiliyor. Bunun en büyük nedeni, SMIC’in sahip olduğu üretim altyapısının halen tam anlamıyla seri üretime elverişli olmaması. Şu an için kullanılan DUV (Derin Ultraviyole Litografi) ekipmanları, 5nm üretim için verimli değil. ABD'nin ASML'nin EUV (Aşırı Ultraviyole) makinelerinin Çin'e satışını engellemesi, bu süreci daha da karmaşık hale getiriyor.
Tüm bu sorunlara rağmen Çin, kendi EUV litografi makinelerini geliştirmede kararlı. Bu makinelerin 2025’in üçüncü çeyreğinde deneme üretimine başlaması bekleniyor. Eğer başarılı olunursa, Huawei ve SMIC gibi firmalar artık yurt dışı ekipmanlara ihtiyaç duymadan 5nm ve ötesi teknolojilere geçiş yapabilecek.
ABD’nin Çin’e yönelik kısıtlamaları yalnızca üretim donanımlarıyla sınırlı değil. Yarı iletken tasarımının kalbi sayılan EDA yazılımlarının satışı da durduruldu. Huawei, 7nm Kirin 9020'yi geliştirmek için 14nm düzeyinde kendi EDA araçlarını üretmeyi başarmıştı. Ancak 5nm seviyesine geçiş için bu araçların yeterli olup olmayacağı bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.