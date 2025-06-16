Huawei'nin 5nm işlemci hamlesi 2026'ya kaldı

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Tam Boyutta Gör Huawei, yeni amiral gemisi Pura 80 serisinde beklendiği gibi 7nm Kirin 9020 yonga setine yer verdi. Aynı çip geçen yıl piyasaya çıkan Mate 70 modellerinde de kullanılmıştı. Çin'in en büyük çip üreticisi SMIC’in 5nm teknolojisini başarıyla geliştirdiği yönündeki haberler beklentileri artırsa da, bu gelişmenin Huawei’nin ürünlerine yansıması görünüşe göre 2026’yı bulacak.

5nm hazır, ama seri üretim değil

Huawei’ye yakınlığıyla bilinen bir kaynağa göre, şirket 5nm Kirin çipleri geliştirme sürecinde ilerleme kaydetmiş durumda. Ancak bu yeni nesil yongaların 2025’teki hiçbir amiral gemisinde yer almayacağı açıkça belirtiliyor. Bunun en büyük nedeni, SMIC’in sahip olduğu üretim altyapısının halen tam anlamıyla seri üretime elverişli olmaması. Şu an için kullanılan DUV (Derin Ultraviyole Litografi) ekipmanları, 5nm üretim için verimli değil. ABD'nin ASML'nin EUV (Aşırı Ultraviyole) makinelerinin Çin'e satışını engellemesi, bu süreci daha da karmaşık hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Mevcut DUV sistemleriyle 5nm üretim teknik olarak mümkün. Ancak bu, çoklu desenleme veya multi-patterning adı verilen karmaşık bir yöntemle sağlanabiliyor. Bu süreç daha fazla maskeye, daha yüksek işlem sayısına ve dolayısıyla daha fazla hataya yol açıyor. Sonuç olarak, düşük verimlilik ve yüksek üretim maliyetleri gibi sorunlar kaçınılmaz hale geliyor. Huawei için bu durum, yeni nesil çiplerin maliyetini dramatik şekilde artırabilir.

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Tüm bu sorunlara rağmen Çin, kendi EUV litografi makinelerini geliştirmede kararlı. Bu makinelerin 2025’in üçüncü çeyreğinde deneme üretimine başlaması bekleniyor. Eğer başarılı olunursa, Huawei ve SMIC gibi firmalar artık yurt dışı ekipmanlara ihtiyaç duymadan 5nm ve ötesi teknolojilere geçiş yapabilecek.

ABD’nin Çin’e yönelik kısıtlamaları yalnızca üretim donanımlarıyla sınırlı değil. Yarı iletken tasarımının kalbi sayılan EDA yazılımlarının satışı da durduruldu. Huawei, 7nm Kirin 9020'yi geliştirmek için 14nm düzeyinde kendi EDA araçlarını üretmeyi başarmıştı. Ancak 5nm seviyesine geçiş için bu araçların yeterli olup olmayacağı bilinmiyor.

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