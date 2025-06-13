Dimensity 9500'ün Geekbench skoru ortaya çıktı: İddialı geliyor

Dimensity 9500 oldukça güçlü olacak
Güvenilir sızıntılarıyla tanıtan Digital Chat Station isimli kaynak, Snapdragon 8 Elite 2'nin ardından Dimensity 9500'ün de Geekbench puanlarını açıkladı. Kaynağa göre Dimensity 9500, Geekbench 6'da tek çekirdekte 3.900'ün üzerinde puan alıyor, çok çekirdekli testlerde 11.000'i geçmiş durumda. Bu puanlar, Dimensity 9400'ün sırasıyla 2.900+ ve 9.200+ puanlarına göre önemli oranda yüksek. Yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Elite 2'ye ise benzer skorlar.
Son raporlar, Dimensity 9500'ün, gelişmiş güç verimliliği ve iyileştirilmiş performans sunan TSMC'nin üçüncü nesil 3nm (N3P) üretim süreciyle üreteleceğini söylüyor. İşlemcinin, 1 Travis çekirdeği, 3 Alto çekirdeği ve 4 Gelas çekirdeğinden oluşan 8 çekirdekli bir yapıda olması bekleniyor. Hem Travis hem de Alto, Arm'ın yeni Cortex-X9 serisine dayanırken, Gelas çekirdekleri yeni Arm A7 serisine dayanıyor.
Dimensity 9500'ün ayrıca veri çıkışını iyileştirmek için 16 MB L3 önbellek ve 10 MB sistem düzeyinde önbellekle geleceği belirtiliyor. Ek olarak çipset, 10.667 Mbps'de 4 kanallı LPDDR5x RAM'i ve 4 kanallı bir arayüz aracılığıyla UFS 4.1 depolamayı destekleyecek.
Eylül ayında piyasaya sürülecek Vivo X300 serisinin Dimensity 9500'ü kullanacak ilk akıllı telefon olabilir. Aynı dönemde piyasaya çıkacak olan Oppo Find X9 serisi de aynı işlemciden güç alacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.