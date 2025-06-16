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    Intel Core Ultra 400 ''Nova Lake'' işlemciler sızdı: İşte özellikleri

    Intel’in Nova Lake mimarisine sahip masaüstü işlemcileri netleşiyor. 52 çekirdeğe kadar çıkan yeni modeller, LGA 1854 soket ile 2025'te karşımıza çıkacak. İşte detaylar...

    Intel Core Ultra 'Nova Lake' işlemciler sızdı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Intel, Panther Lake mimarili mobil işlemcilerin ardından odağını yeni nesil işlemcilere çevirdi. Bu kapsamda Nova Lake-S mimarisiyle donatılmış Core Ultra 400 serisi "Nova Lake" için geri sayım başlamış durumda ve ailesinde yer alacak ana akım işlemciler netleşmeye başladı. Yeni seri, LGA 1854 soket ve 900 serisi yonga setiyle birlikte gelecek. 

    Ana akım modeller belli oldu

    Sızdırılan detaylara göre Intel Nova Lake-S serisinde 7 farklı yapılandırma planlanıyor. Bunlar arasında en güçlü model, 16 yüksek performans (P-Core), 32 verimlilik (E-Core) ve 4 düşük güçlü LP-E çekirdekle birlikte toplam 52 çekirdekli bir konfigürasyon sunuyor. Bu modelin PL1 güç limiti 150W seviyesinde. Mevcut Core Ultra 9 285K modeliyle karşılaştırıldığında, toplam çekirdek sayısında 2,16 kat artış söz konusu. Üstelik önceki nesilde bulunmayan LP-E çekirdekler de bu mimaride yer alıyor.

    Seride yer alacak diğer yapılandırmalar ise şu şekilde:

    • Core Ultra 9: 16P + 32E + 4 LP-E (150W)
    • Core Ultra 7: 14P + 24E + 4 LP-E (150W)
    • Core Ultra 5: 8P + 16E + 4 LP-E (125W)
    • Core Ultra 5: 8P + 12E + 4 LP-E (125W)
    • Core Ultra 5: 6P + 8E + 4 LP-E (125W)
    • Core Ultra 3: 4P + 8E + 4 LP-E (65W)
    • Core Ultra 3: 4P + 4E + 4 LP-E (65W)

    Bu yapılandırmalara bakıldığında, Intel'in yalnızca performansı değil aynı zamanda verimliliği de artırmayı hedeflediğini söyleyelim. Özellikle giriş seviyesinde yer alacak Core Ultra 3 modelleri 65W, üst segment modellerde ise 150W’a kadar TDP limitleri belirlenmiş.

    Ayrıca yeni işlemcilerle birlikte Intel, CUDIMM form faktörüyle 10.000 MT/s üzerinde bellek hızlarını hedefliyor. Bu da entegre bellek denetleyicisinin ciddi oranda iyileştirildiğini gösteriyor. Kart üreticileri ise LGA 1854 uyumlu anakartların geliştirme aşamasına başlamış durumda. Sızıntıya göre platform, yüksek frekanslı bellekler, PCIe 5.0 hattı ve diğer yeni nesil teknolojilere tam destek sunacak. Nova Lake-S işlemcilerin tanıtım tarihi netleşmiş değil ancak Intel'in 2025 yılı içerisinde masaüstü pazarına bu yeni mimariyi sunması bekleniyor. 

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    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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