Intel Core Ultra 400 ''Nova Lake'' işlemciler sızdı: İşte özellikleri

Ana akım modeller belli oldu
Sızdırılan detaylara göre Intel Nova Lake-S serisinde 7 farklı yapılandırma planlanıyor. Bunlar arasında en güçlü model, 16 yüksek performans (P-Core), 32 verimlilik (E-Core) ve 4 düşük güçlü LP-E çekirdekle birlikte toplam 52 çekirdekli bir konfigürasyon sunuyor. Bu modelin PL1 güç limiti 150W seviyesinde. Mevcut Core Ultra 9 285K modeliyle karşılaştırıldığında, toplam çekirdek sayısında 2,16 kat artış söz konusu. Üstelik önceki nesilde bulunmayan LP-E çekirdekler de bu mimaride yer alıyor.
Seride yer alacak diğer yapılandırmalar ise şu şekilde:
- Core Ultra 9: 16P + 32E + 4 LP-E (150W)
- Core Ultra 7: 14P + 24E + 4 LP-E (150W)
- Core Ultra 5: 8P + 16E + 4 LP-E (125W)
- Core Ultra 5: 8P + 12E + 4 LP-E (125W)
- Core Ultra 5: 6P + 8E + 4 LP-E (125W)
- Core Ultra 3: 4P + 8E + 4 LP-E (65W)
- Core Ultra 3: 4P + 4E + 4 LP-E (65W)
Bu yapılandırmalara bakıldığında, Intel'in yalnızca performansı değil aynı zamanda verimliliği de artırmayı hedeflediğini söyleyelim. Özellikle giriş seviyesinde yer alacak Core Ultra 3 modelleri 65W, üst segment modellerde ise 150W’a kadar TDP limitleri belirlenmiş.
Ayrıca yeni işlemcilerle birlikte Intel, CUDIMM form faktörüyle 10.000 MT/s üzerinde bellek hızlarını hedefliyor. Bu da entegre bellek denetleyicisinin ciddi oranda iyileştirildiğini gösteriyor. Kart üreticileri ise LGA 1854 uyumlu anakartların geliştirme aşamasına başlamış durumda. Sızıntıya göre platform, yüksek frekanslı bellekler, PCIe 5.0 hattı ve diğer yeni nesil teknolojilere tam destek sunacak. Nova Lake-S işlemcilerin tanıtım tarihi netleşmiş değil ancak Intel'in 2025 yılı içerisinde masaüstü pazarına bu yeni mimariyi sunması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.