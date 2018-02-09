DH ölücülerine fısıldayan adam "Tahsin Hasoğlu" | Mesut Çevik ile Canlı

Genel Yayın Yönetmeni
Youtube kanalındaki skeçleri ile tanıdığımız senaryo yazarı ve oyuncu Tahsin Hasoğlu ile yaşantısını ve gelecek planlarını konuştuk. Tahsin Hasoğlu aynı zamanda sıkı bir Donanım Haber kullanıcısı
Mesut Çevik ile Canlı'da Tahsin Hasoğlu'nun programı dolu olduğu için ilk defa canlı yayın yerine kayıt üzerinden sohbet yayınlıyoruz. Tahsin Hasoğlu ile iş hayatını ve gelecek planlarını konuştuk.
Tahsin Hasoğlu'nun kanalına gitmek için https://goo.gl/Numfg5
Donanım Haber fırsatlar bölümünün sıkı takipçilerine gönderme içeren skeç
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Geçen Sinan Akkolu izliyordum o da dedi bende Dh ölücüsüyüm diye.
Tahsin Hasoğlu adamdır.İzliyordum abone değildim oldum.Beyler destekleyelim