DH ölücülerine fısıldayan adam "Tahsin Hasoğlu" | Mesut Çevik ile Canlı

Youtube kanalındaki skeçleri ile tanıdığımız senaryo yazarı ve oyuncu Tahsin Hasoğlu ile yaşantısını ve gelecek planlarını konuştuk. Tahsin Hasoğlu aynı zamanda sıkı bir Donanım Haber kullanıcısı

Mesut Çevik ile Canlı'da Tahsin Hasoğlu'nun programı dolu olduğu için ilk defa canlı yayın yerine kayıt üzerinden sohbet yayınlıyoruz. Tahsin Hasoğlu ile iş hayatını ve gelecek planlarını konuştuk.

Tahsin Hasoğlu'nun kanalına gitmek için https://goo.gl/Numfg5

Donanım Haber fırsatlar bölümünün sıkı takipçilerine gönderme içeren skeç