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DH ölücülerine fısıldayan adam "Tahsin Hasoğlu" | Mesut Çevik ile Canlı

1 yıl
5,4b
1
Mesut Çevik ile Canlı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Youtube kanalındaki skeçleri ile tanıdığımız senaryo yazarı ve oyuncu Tahsin Hasoğlu ile yaşantısını ve gelecek planlarını konuştuk. Tahsin Hasoğlu aynı zamanda sıkı bir Donanım Haber kullanıcısı
Mesut Çevik ile Canlı'da Tahsin Hasoğlu'nun programı dolu olduğu için ilk defa canlı yayın yerine kayıt üzerinden sohbet yayınlıyoruz. Tahsin Hasoğlu ile iş hayatını ve gelecek planlarını konuştuk.
Tahsin Hasoğlu'nun kanalına gitmek için https://goo.gl/Numfg5 
Donanım Haber fırsatlar bölümünün sıkı takipçilerine gönderme içeren skeç 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ohol Oula 1 yıl en beğenilen
Video ücretsiz dimi
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Giresunlufuk 1 yıl
Bu adamı yıllardır takip ederim. Kesinlikle efsanedir. Müthiş bir insan. Buraya konuk olması beni çok sevindirdi.
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kangalsucuk 1 yıl
durumum yoktu izleyemedim
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DH Misafiri 1 yıl
Abi bi arada oğuzhan Uğur'u konuk edersen mutlu oluruz.
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bombombombom 1 yıl
indirim yoksa izlemem
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zack06 1 yıl
DH ölücüleri boş mezar bulsa girmeden önce düşünür acaba kirası var mı diye?
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Kabus87 1 yıl
Güzel programdı.
Geçen Sinan Akkolu izliyordum o da dedi bende Dh ölücüsüyüm diye.
Tahsin Hasoğlu adamdır.İzliyordum abone değildim oldum.Beyler destekleyelim
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nirvanha 1 yıl
Ne zamandır izlemiyorum bu herifi ne youtubede ne de başka bi yerde hadi kaçtım ben yine.Vitaminli geceler.
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sosisvesalam 1 yıl
yıllar önce mynette izlerdim hey gidi
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turyunus 1 yıl
Burada "Canlı" olan "Tahsin Hasoğlu" mu ?
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Giresunlufuk 1 yıl
Bu adamı yıllardır takip ederim. Kesinlikle efsanedir. Müthiş bir insan. Buraya konuk olması beni çok sevindirdi.
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alpalp84 1 yıl
MÇ de saç-manç kalmamış. Bari kazıttırsın, belki jason statham a benzer.
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