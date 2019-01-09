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DJI droneları için HD ekranlı kontrolcü

Drone modelinizi yönetmek için ekranlı bir kontrolcü arıyorsanız DJI Smart Controller bunun için geliştirildi. 649$ fiyat etiketi ile sizi akıllı telefonlara bağımlı olmaktan kurtaracak.
4 ay
6,1b
1
2
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Ticari Drone konusunda lider firma haline gelen DJI, CES 12019 fuarında ürünleri için bir kontrolcü tanıttı. DJI Smart Controller adındaki kontrolcü dahili ekranı ile daha fonksiyonel bir kullanım sunuyor.

DJI Smart Controller özellikleri ve fiyatı

DJI kutu içerisinde çıkan kontrolcü haricinde farklı bir çözüme yönelmek isteyenleri hedefliyor. DJI Smart Controller, 5.5 inçlik ekranı üzerinden hem daha iyi bir kontrol sağlıyor hem de Full HD olarak görüntüleri izlemenizi sağlıyor.

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1000 Kandela değeri ile aydınlık dış ortamlarda bile temiz bir görüntü sunan DJI Smart Controller hali hazırda Mavic 2 gibi yeni piyasaya çıkmış Drone modelleri ile uyumlu. Kontrolcünün fiyatı 649$ olarak açıklandı.

Aslında DJI dronelarında akıllı telefonlarınızı kullanarak da görüntülü bir kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte sürekli telefonu kontrolcüye bağlamak da pek çok işinizden sizi mahrum bırakabilir. Yine de DJI Smart Controller oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip. Kontrolcü yakın zamanda Mavic 2 modeliyle bir paket halinde de satılacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/09/dji-smart-controller-for-drones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sarı Mucit 4 ay
gereksiz ötesi olmuş yapmış olmak için yapılmış izlenimi veriyor, yuneec typhoon serisinde olan ekranlı kumandadan esinlenilmiş ben de yapim bakim nolacak havası.
phantom 4 serilerinde de yaptı ya kumandalı dron plus özellik diye satıyordu + diye
onun kompak yapıda olanı işte
intelin mavic air dronu kullandım çok iyi görüntü kalitesi var
4k 100 mbps
ama fokus özelliği yok
1650 metreye yolladım görüntü hala geliyordu
ama ne hikmetse kısa mesafelerde görüntüde anlık kopmalar oluyor özellikle telefona görüntüyü aktarınca daha iyi anlışılıyor bu durum
ama sorun teşkil etmiyor tabi
mavic proda bu sorun yoktu ama onun da kamera tatmin edici değildi renkleri bozuk veriyordu ama keskinlik harikaydı
phantom 4 ler de sürekli kopma yaşanıyordu
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hömmgüzel 4 ay
İyi ucuzmus
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