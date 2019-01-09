DJI droneları için HD ekranlı kontrolcü

Ticari Drone konusunda lider firma haline gelen DJI, CES 12019 fuarında ürünleri için bir kontrolcü tanıttı. DJI Smart Controller adındaki kontrolcü dahili ekranı ile daha fonksiyonel bir kullanım sunuyor.

DJI Smart Controller özellikleri ve fiyatı

DJI kutu içerisinde çıkan kontrolcü haricinde farklı bir çözüme yönelmek isteyenleri hedefliyor. DJI Smart Controller, 5.5 inçlik ekranı üzerinden hem daha iyi bir kontrol sağlıyor hem de Full HD olarak görüntüleri izlemenizi sağlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Giriş seviyesi Alcatel 1X ve 1C akıllı telefonları duyuruldu"

1000 Kandela değeri ile aydınlık dış ortamlarda bile temiz bir görüntü sunan DJI Smart Controller hali hazırda Mavic 2 gibi yeni piyasaya çıkmış Drone modelleri ile uyumlu. Kontrolcünün fiyatı 649$ olarak açıklandı.

Aslında DJI dronelarında akıllı telefonlarınızı kullanarak da görüntülü bir kontrol sağlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte sürekli telefonu kontrolcüye bağlamak da pek çok işinizden sizi mahrum bırakabilir. Yine de DJI Smart Controller oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip. Kontrolcü yakın zamanda Mavic 2 modeliyle bir paket halinde de satılacak.