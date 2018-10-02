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Dacia Duster'a 1.3 litrelik yeni benzinli motor

Haziran'da dizel motorları güncellenen yeni Dacia Duster'ın benzinli ayağında beklenen değişiklik gerçekleşiyor. Daimler işbirliğiyle geliştirilen 1.3 litre benzinli motor yakında satışa çıkacak.
7 ay
8,3b
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25
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dacia Duster'a 1.3 litrelik yeni benzinli motor
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Türkiye’de mart ayından itibaren satılmaya başlanan yeni nesil Dacia Duster, bazı önemli güncellemelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen Dacia Duster, yakın zamanda yeni benzinli motoruna merhaba diyecek.

Şirket yetkililerinin Paris’te verdiği bilgiye göre Renault-Nissan-Daimler ortaklığı ile geliştirilen 1.3 litrelik benzinli motor, yeni nesil Dacia Duster’ın motor yelpazesine eklenecek. Benzin partikül filtresinden faydalanan ve bu üç markanın çeşitli modellerinde görev alan benzinli motor, Duster’da iki farklı güç çıkışına sahip olacak.

4x4 versiyonlar 2019'da 

Yeni nesil Dacia Duster’da kullanılacak 1.3 litrelik benzinli motorlardan ilki 130 PS güç ve 240 Nm tork üretecek. Diğer versiyonda ise 150 PS güç çıkışı ve 250 Nm tork bulunacak. Dacia tarafından belirtilene göre, yeni motorun kullanıldığı önden çekişli versiyonlar – pazara bağlı olarak - önümüzdeki birkaç hafta içinde satışa çıkacak. 1.3 litrelik dört çeker versiyonların yelpazeye eklenmesi ise 2019 yılının ortasını bulacak.

Bir diğer değişiklik multimedya sisteminde 

Paris’te açıklanan bir diğer değişiklik de kabin tarafında. Dacia’nın MediaNav Evolution adındaki bilgi-eğlence sistemi yıl sonu itibariyle yeni bir versiyona kavuşacak. Apple Car Play ve Android Auto desteğiyle gelen yeni versiyon; Waze, Whatsapp ve Spotify gibi uygulamalarla birlikte daha zengin bir deneyim sunacak. Fiyatında ise herhangi bir değişim olmayacak.


https://www.carscoops.com/2018/10/dacia-duster-gets-powered-renault-mercedes-petrol-engine/ Yorum Yaz
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Ekrem71.5 7 ay en beğenilen
Zamanında bu arabaya 35.000 tl verilirmi diyoduk şimdi düştüğümüz duruma bak.
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erdem552 7 ay
YENİ DUSTER
2018 Model Comfort 1.6 16v 115bg 4x2
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları
112.100 TL
Tavsiye Edilen Hurda Teşvikli Anahtar Teslim Fiyatları
104.100 TL
Bırakıyor ve kaçıyorum....
YENİ DUSTER2018 Model Comfort 1.6 16v 115bg 4x2Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları112.100 TLTavsiye Edilen Hurda Teşvikli Anaht...
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elcas 7 ay
clioya da gelirse uçar.
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mahmut716 7 ay
benzinlisi gitmez bu arabanın
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wind06 7 ay
Önümüzde günlerin en kral aracı.
Orta sınıfın SUV'u.
10 numara araba.
Motor seçenekleri de artıyor.
Beğenmeyen gitsin 3008 alsın 250 bin liraya.
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SeKSandDoRT 7 ay

motor silindir hacmi kesin 1332cc

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DH Misafiri 7 ay
konfor fakiri dacia araçları ama sorunsuz motor.
300 bin km de dacia logan aracım var sıfır almıştım.motoruna anahtar değmedi.bozuk yolları kullanama rağmen 8 yaşındaki aracım alt takımı hala fabrika orjinali. konfor fakiri demişmiydim. dacia öyle bir araç
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10ff 7 ay
valla motor en iyisi. 1 yil once kripto paralardan kazandigim para ile ehliyet ve motor aldim. mtv si 100 kusur lira. bir depo 300km yol gidiyor 35 liraya fulluyorum benzin daha da artarsa lpg de takacagim motora
gişelerden felanda kaçak geciyorum trafik derdi yok cik kaldirima yardır ordan... park icinde para felan odeme derdi yok. cikariyorum kaldirima kilitliyorum
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muammer816 7 ay
mercedesle ortaklıkları ilginç derecede derinleşiyor.bu küçük hacim benzinli turbo motorlar çok verimli geliyorlar.bunların arkasına da elektrikli motorlar ilave edilebilse 4 çeker tadına hibrit süper olurdu :D
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astegon 7 ay
Dacia'dan hybrid atağı bekliyorum ben. DUSTER EV model

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Sönmeyen Arıza Lambası. 7 ay
30 cc ile üst vergi dilimine giriyor
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artenis 7 ay
Terlik gibi arabalar bile 100.000'i gördü ya... bu ülkenin vatandaşı ASLA AKILLANMAZ... (vatandaşla ne alakası var diyorsan işte akıllanmazlar sınıfında olmanın alameti o)
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dacia duster 2018, 1.3 litre benzinli duster ve
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