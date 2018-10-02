2019 Mercedes B Serisi tanıtıldı; sınıfının en aerodinamik otomobili

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2018 Paris Otomobil Fuarı’nın kapılarını açmasıyla birlikte bu yılın merakla beklenen otomobil modelleri de ortaya çıkmaya başladı. Fuar kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştiren en önemli otomobillerden bir tanesi de 2019 Mercedes B Serisi oldu. Tamamen yenilenen Mercedes B Serisi, tazelenmiş görüntüsü, yepyeni boyutları ve teknolojileriyle göz doldurdu.

Alman premium otomobil üreticisi Mercedes’in yenilenen kompakt otomobil ailesi 2019 Mercedes B Serisi’nin gelişiyle daha da büyüdü. Ön ve arka yüzü Mercedes’in yeni tasarım dili doğrultusunda yenilenen otomobilin daha alçak bir çatı hattına ve kaslı bir gövdeye sahip olması sağlandı. Tüm bu yenilikler opsiyon olarak gelen yeni LED aydınlatma grubu, geniş bir spoiler ve 16 – 19 inç arasında değişen yeni jantlarla desteklendi.

Sınıfının en aerodinamik otomobili

Alman üretici, tüm yeni modellerinde olduğu gibi 2019 Mercedes B Serisi’nde de aerodinamiğe büyük önem verdi. Şirketin iddiasına göre yeni B Serisi, sınıfının en aerodinamik otomobili olarak tasarlandı. Ayrıca mühendislerin yaptığı detaylı çalışmalar sonucu kabin içine yansıyan rüzgar sesi de minimuma düşürüldü.

2019 Mercedes B Serisi’nin konsol kısmına baktığımızda yeni A Serisi üyelerindeki yapının neredeyse aynısını görüyoruz. İki devasa çerçevesiz ekran, 5 adet yuvarlak hava çıkışı ve ambiyans aydınlatması B Serisi’ne de birebir taşınmış durumda. Öte yandan yeni B Serisi’nin sürücü koltuğu yeni A-Serisi’ne göre 90 mm yukarıda. Bu durumun daha iyi bir görüş açısını beraberinde getirdiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Genişleyen iç hacim ve yeni teknolojiler

2019 Mercedes B Serisi’nin aks mesafesi selefine göre 30 mm uzadı. Bu da arka taraftaki diz mesafesinin artmasına neden olurken, bagaj tarafında da az da olsa etkisini gösterdi. Arka koltukların tamamen açık olduğu durumlarda 455 litre ile başlayan kapasite, koltuklar tamamen katlandığında 1,540 litreye kadar ulaşabiliyor. Koltuk demişken; masaj, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip koltuklar yeni B Serisi’nin opsiyon listesinde yer alıyor.

2019 Mercedes B Serisi, yeni A Serisi’ndeki pek çok teknolojiyi üzerinde barındırıyor. Öyle ki şirketin amiral gemisi modeli S Serisi’nden alınan bazı fonksiyonlar yeni B Serisi’nde de bulunuyor. Bu da aracın belli koşullarda yarı otonom sürüş yeteneğine sahip olması gibi pek çok yeni teknolojiyi beraberinde getiriyor. Aracın güvenlik ekipmanları arasında aktif mesafe asistanı DISTRONIC, aktif acil durum freni, aktif şerit değiştirme asistanı ve aktif fren asistanı gibi özellikler yer alıyor.

Yeni standartlara uyumlu motorlar

Yeni B Serisi’nin kaputunun altında tamamı yeni standartlara uyumlu yeni ve güncellenmiş motorlar bulunuyor. Motor gamındaki varlığını sürdüren 1.5 litrelik dCi ünite, 115 PS güç ve 260 Nm tork üretiyor. Dizel tarafına katılan 2.0 litrelik ünitenin de 150 PS ve 190 PS olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Benzin tarafında ise 136 PS ve 163 PS olmak üzere iki farklı güç seçeneği olan dört silindirli üniteler bulunuyor.

2019 Mercedes B Serisi’nin büyük hacimli dizel motoru, yeni 8 ileri DCT şanzıman ile eşlenebiliyor. Diğer versiyonlar 7 ileri DCT şanzıman ile birlikte çalışıyor. Alman üretici yeni şanzımanın zamanla diğer versiyonlara ekleneceğini ve 4Matic dört çeker sistemin de getirileceğini belirtiyor. 2019 Mercedes B Serisi’nin satışları 3 Aralık tarihinde başlıyor. Fiyatı ise henüz belli değil.

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