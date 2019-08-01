Dacia Duster'a ekonomik motor takviyesi: 1.0 lt üç silindirli TCe 100

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Dacia modellerinin motor yelpazesindeki yenilenme süreci devam ediyor. Değişimin merkezinde bu kez markanın SUV modeli Duster bulunuyor. İkinci nesil Dacia Duster, 2020 model yılı ile birlikte yeni TCe 100 benzinli motor seçeneğine kavuşacak.

2020 Dacia Duster’ın motor gamına eklenecek yeni TCe 100 benzinli motor, 1.6 litre atmosferik ünitenin yerini alarak giriş seviyesine adını yazdıracak. Renault Nissan ortaklığının en yeni ürünü olan 1.0 litrelik üç silindirli motor 100 beygir güç ve 160 Nm tork üretecek. Yalnızca 5 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle gücünü ön tekerleklere aktaracak TCe 100 motor, yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerlerini de aşağıya çekecek.

2020 Dacia Duster’a eklenecek yeni TCe 100 motor, turbo sayesinde yerini aldığı motora göre hem daha tepkisel hem de enerji verimliliği daha yüksek bir ünite olacak. Bunu da 4 Nm artan maksimum tork değeri ve bu değere 2,750 dev/dak’da ulaşması sayesinde başaracak. Hatırlayacak olursak, yerini aldığı motor maksimum 156 Nm tork üretiyordu ve bu değere 4,000 dev/dak’da ulaşabiliyordu. TCe 100 motora sahip 2020 Dacia Duster’ın 0-100 km/s hızlanması 12.5 saniyede tamamlanırken, maksimum hızı da 168 km/s olacak.

Dacia tarafından yapılan açıklamaya göre, TCe 100 benzinli motor yerini aldığı atmosferik motora kıyasla yüzde 18 daha az yakıt tüketimi ve emisyon salımına sahip olacak. Bu değerler WLTP ölçümlerine göre sırasıyla 5.5 lt/100 km ve 125 g/km şeklinde açıklandı.

TCe 100 motorlu 2020 Dacia Duster, Avrupa’da 12 bin 490 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.