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Dacia Duster'a ekonomik motor takviyesi: 1.0 lt üç silindirli TCe 100

2020 Dacia Duster'a eklenen 1.0 lt üç silindirli TCe 100 motor, giriş seviyesindeki 1.6 lt atmosferik ünitenin yerini alacak. Yeni motor, yakıt tüketimi ve emisyon değerlerini %18 oranında azaltacak.
6 gün
12,6b
1
40
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dacia Duster'a ekonomik motor takviyesi: 1.0 lt üç silindirli TCe 100
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Dacia modellerinin motor yelpazesindeki yenilenme süreci devam ediyor. Değişimin merkezinde bu kez markanın SUV modeli Duster bulunuyor. İkinci nesil Dacia Duster, 2020 model yılı ile birlikte yeni TCe 100 benzinli motor seçeneğine kavuşacak.

2020 Dacia Duster’ın motor gamına eklenecek yeni TCe 100 benzinli motor, 1.6 litre atmosferik ünitenin yerini alarak giriş seviyesine adını yazdıracak. Renault Nissan ortaklığının en yeni ürünü olan 1.0 litrelik üç silindirli motor 100 beygir güç ve 160 Nm tork üretecek. Yalnızca 5 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle gücünü ön tekerleklere aktaracak TCe 100 motor, yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerlerini de aşağıya çekecek.

2020 Dacia Duster’a eklenecek yeni TCe 100 motor, turbo sayesinde yerini aldığı motora göre hem daha tepkisel hem de enerji verimliliği daha yüksek bir ünite olacak. Bunu da 4 Nm artan maksimum tork değeri ve bu değere 2,750 dev/dak’da ulaşması sayesinde başaracak. Hatırlayacak olursak, yerini aldığı motor maksimum 156 Nm tork üretiyordu ve bu değere 4,000 dev/dak’da ulaşabiliyordu. TCe 100 motora sahip 2020 Dacia Duster’ın 0-100 km/s hızlanması 12.5 saniyede tamamlanırken, maksimum hızı da 168 km/s olacak.

Dacia tarafından yapılan açıklamaya göre, TCe 100 benzinli motor yerini aldığı atmosferik motora kıyasla yüzde 18 daha az yakıt tüketimi ve emisyon salımına sahip olacak. Bu değerler WLTP ölçümlerine göre sırasıyla 5.5 lt/100 km ve 125 g/km şeklinde açıklandı.

TCe 100 motorlu 2020 Dacia Duster, Avrupa’da 12 bin 490 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.



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Abdülhak Hamit Tarhan 6 gün en beğenilen nikony
Biz iterdik hocam, motora ne gerek

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madmahmutd 6 gün
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nikony 6 gün
0.9 yeterdi ne gerek var şimdi 1.0 falan
2 Yanıt Yanıtla +23
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tokatli6061 2 gün
Elektirik sanki sıfır emisyonla havadan üretiliyormuş gibi taktılar elektirikli arabaya kafayı milenyumun en devrimsel icadı common rail dizel motoru afaroz edip astılar şimdilerde üç silindire ki fiat bunun iki silindirli olanını yaptı çok önce yakında yekten içten yanmalıyı kaldırıp dıştan bataryası yanmalı arabaya dönecekler havayı kirletmiyecez diye suya toprağa lityum saçıp toptan bok edecekler dünyayı
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Dovahkiin 3 gün
Yorumlara bak sanki hepsi 4600 cc Mustang'le geziyor.
1.3 bilemedin 1.6 arabaya biniyorsunuz işte. Neyin tatavası bu.
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CLİO SYMBOL 4 gün
1.5 dCi 65 bg aracım ile aynı torqu veriyor. 160 nm. Lpg ye ihtiyaç duymadan pekala kullanilabilir. F/p açısından bakmak lazım tabi.
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_tayfun_ 4 gün
Birkaç sene sonra rektefeye gittiğinde fazla masraf çıkmasın diye 3 silindir takmışlar. Masraf 4/1 oranında azalacak. Malum 1.0 motorla büyük bir araç heleki yüklü olursa yokuş ve arazide bayağı zorlanacak yüksek devirlerde çalışacak.
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predator93 4 gün _tayfun_
2 yıl öncesine kadar duster giriş motoru olarak 1.6 105ps 144nm motorla satıldı. giriş seviyesi motoru olarak 1.0 turbo 160 nm tork ile 1.6dan daha iyi olacak. daha fazla güç isteyen 1.3tce 130bg 240 tork modelini alır. ayrıca fabrikasyon 1.0 turbo eco-g lpgli motorda gelecektir.
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froster2006 4 gün _tayfun_
Buyuk ihtimal 4 silindir yeni turbo1.3lt motorun bir silindir kesilmis halidir.
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kartal172 4 gün
Türkiye için suyunu çıkarsalar pahalılık aşmış artık...
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darkfriairs 4 gün
150 cc Mondial motosiklet moturu taksaydınız.
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ivenrec 5 gün
Birde LPG takacan, eşek niyetine dağ bayır taş demeden gider gelir valla. Altında yüksek, oh mis..
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lojistisyen 5 gün
En alınacak duster versiyonu, 2.el 83-84 bine kadar inen 1.2 tce 125 hp prestige+full opsiyonlu lansman araçları idi.
Bayilerde test aracı olarak görev yaptı çoğu, 3-10 bin km arası sahibindene düşmüşlerdi %99'u turunu renk.
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manisa_tr 5 gün
bir de 1.33 atmosferik motor getirdimi dadından yenmez
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kcart 5 gün yeni yorumcu
2020 de avrupanın yarısı elektrıklı arac olacak bızde hala cc muhabbetınden vergıden kacmaya calsııyoruz
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