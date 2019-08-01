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Pagani, 800 beygirlik yeni canavarı Huayra Roadster BC'yi tanıttı

Hem nefes kesici detayları hem de 3.5 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat çeken Pagani Huayra Roadster BC'den yalnızca 40 adet üretilecek. Üstelik araçların tamamının şimdiden satıldığı söyleniyor.
6 gün
6,5b
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19
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Pagani, 800 beygirlik yeni canavarı Huayra Roadster BC'yi tanıttı
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Geliştirdiği süper otomobillerle hayranlık uyandıran Pagani, ilk modeli Zonda ile başladığı yolculuğunu başarılı bir şekilde sürdürüyor. İtalyan marka şimdi de yeni Pagani Huayra Roadster BC ile karşımızda.

Diğer tüm Pagani modellerinde olduğu gibi sınırlı sayıda üretilecek Huayra Roadster BC’den dünyada yalnızca 40 adet bulunacak. Fiyatı 3.5 milyon dolar olan araçların şimdiden satılmış olması da dikkat çeken detaylar arasında. Pagani Huayra Roadster BC’de karbon fiber ve titanyum alaşımlarından oluşan monokok şasinin gelişmiş bir versiyonu kullanılacak. Hiç olmadığı kadar hafif ve güçlü olan bu şasi sayesinde aracın yalnızca 1,250 kg ağırlığa sahip olacağı söyleniyor.

Yeni Pagani Huayra Roadster BC’de ve gelecek Pagani modellerinde AMG kaynaklı 6.0 litre çift turbo V12 motor kullanılacak. Aracın performans verileri henüz resmi olarak açıklanmadı fakat söz konusu ünitenin 802 beygir güç ve 1050 Nm tork değerlerine sahip olduğu biliniyor. 7 ileri Xtrac şanzımanın tek seçenek olması da daha önceki modellerden anımsadığımız bir detay. Yeni 6 çıkışlı egzoz sistemi, agresif arka difüzör ve araçla aynı genişlikte büyük spoyler da dikkat çeken özellikler arasında.

Gövdesi neredeyse tamamen yeni olan Huayra Roadster BC, yapılan güncellemeler sayesinde 280 km/s hızda 500 kg yere basma kuvveti uygulayacak. Pagani’den yapılan açıklamaya göre yeni Huayra Roadster BC virajlarda 1.9G, hızlanma ve frenleme sırasında da 2.2G kuvveti oluşturacak. Pahani Huayra Roadster BC’nin ilk kez önümüzdeki ay düzenlenecek Monterey Otomobil Haftası’nda görücüye çıkması bekleniyor.



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en_x 5 gün en beğenilen
geç haber veriyorsunuz geç araba bittikten sonra haberimiz oluyor, kalmamış işte
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1 Avatar
DesertEagle67 5 gün
Offf buda satılmış gideyim 2. El taklasız Chiron kovalayım bari
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BlackBeasT 5 gün
Forza Horizon 4 ekleselerde kullansak
Nasıla gerçeğini anca resimler'de, videolar'da görürüz.
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haberelectro 5 gün
HArika
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partyboy 5 gün
Birşey dikkatimi çekti bu araç 1.250 kilogram civarında 280 kmde 500km ağırlıkla yere basması demek, yerebasma kuvvetinin hafiflemesi demek.Ben artmasını tercih ederim 3 ton vs olsun mesela.Yol tutuşu düşüyor.Yüksek hızlarda.Formula araçlarındaki o kanatlar hızandıkça aracı yere basar.Bence bunu alan bu hızları yaparca kolayca intahar eder.
2 Yanıt Yanıtla
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crazywinner3 5 gün partyboy
Ağırlığına artı olarak 500 kg yerebasma kuvveti uyguluyor. Zaten spoiler o yüzden var. Yerebasma kuvvetini azaltmak gibi bir şey söz konusu olamaz, mantığa aykırı
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TheCaliph_ 5 gün partyboy
Gereginden fazla downforce, son hizi azaltir. Virajlarda iyi guzel ama duz yolda yavaslatir.
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en_x 5 gün en beğenilen
geç haber veriyorsunuz geç araba bittikten sonra haberimiz oluyor, kalmamış işte
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tokatli6061 6 gün
Millet ben alamıyacam diye gelmiş ağlıyo ulan zaten sadece 40 tane üretilecek arabadan parası olanların bile sadece 40 tanesi alabilecekmiş 40. arabayı alamadıysan bill gates olsan bu arabadan alamıyosun
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DH Misafiri 6 gün
tork beygir oranı düşük en az 1400 tork vermesi gerekir
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berk768 6 gün
Kullandığım 204 beygirlik araç bana hızlı geliyor.
Bide bunu kullanmak var 800 beygir yuh :D
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medverdev 6 gün
cihaz çok iyi
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Nyanko Sensei 6 gün
Hiç beğenmiyorum böyle yarış arabası gibi hoş alacak para da yok
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