Pagani, 800 beygirlik yeni canavarı Huayra Roadster BC'yi tanıttı

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Geliştirdiği süper otomobillerle hayranlık uyandıran Pagani, ilk modeli Zonda ile başladığı yolculuğunu başarılı bir şekilde sürdürüyor. İtalyan marka şimdi de yeni Pagani Huayra Roadster BC ile karşımızda.

Diğer tüm Pagani modellerinde olduğu gibi sınırlı sayıda üretilecek Huayra Roadster BC’den dünyada yalnızca 40 adet bulunacak. Fiyatı 3.5 milyon dolar olan araçların şimdiden satılmış olması da dikkat çeken detaylar arasında. Pagani Huayra Roadster BC’de karbon fiber ve titanyum alaşımlarından oluşan monokok şasinin gelişmiş bir versiyonu kullanılacak. Hiç olmadığı kadar hafif ve güçlü olan bu şasi sayesinde aracın yalnızca 1,250 kg ağırlığa sahip olacağı söyleniyor.

Yeni Pagani Huayra Roadster BC’de ve gelecek Pagani modellerinde AMG kaynaklı 6.0 litre çift turbo V12 motor kullanılacak. Aracın performans verileri henüz resmi olarak açıklanmadı fakat söz konusu ünitenin 802 beygir güç ve 1050 Nm tork değerlerine sahip olduğu biliniyor. 7 ileri Xtrac şanzımanın tek seçenek olması da daha önceki modellerden anımsadığımız bir detay. Yeni 6 çıkışlı egzoz sistemi, agresif arka difüzör ve araçla aynı genişlikte büyük spoyler da dikkat çeken özellikler arasında.

Gövdesi neredeyse tamamen yeni olan Huayra Roadster BC, yapılan güncellemeler sayesinde 280 km/s hızda 500 kg yere basma kuvveti uygulayacak. Pagani’den yapılan açıklamaya göre yeni Huayra Roadster BC virajlarda 1.9G, hızlanma ve frenleme sırasında da 2.2G kuvveti oluşturacak. Pahani Huayra Roadster BC’nin ilk kez önümüzdeki ay düzenlenecek Monterey Otomobil Haftası’nda görücüye çıkması bekleniyor.