Daha fazla iPad 3 prototip parçaları internete sızdı

Apple'ın yeni iPad modelini tanıtmasına iki gün kala yeni ilk kez bu kadar fazla prototip parçası internete sızdırıldı.





Ekran çözünürlüğünün 2048 x 1536 piksel olacağına kesin gözüyle bakılan yeni iPad modelinin bir de LTE özelliği sunacağı tahmin ediliyor. M.I.C. Gadget sitesinin elde ettiği yeni parçalar da daha geniş bir iPad kasasına işaret ediyor.





Parçalardan birisi ön çerçeveye ait ve Home tuşunun bu modelde de devam edeceği çerçeveden belli oluyor. Kasa ise biraz daha kalın ve ek donanımlar için biraz daha fazla yer ayrıldığı belli oluyor. Bu donanım da muhtemelen LTE modülü ve artan enerji ihtiyacını karşılamak için daha büyük bir batarya olacak.





Kasa parçasında göze çarpan ise daha büyük bir kamera yuvası. Apple'ın daha büyük bir lens kullanarak yeni iPad modelinde daha yetenekli bir kameraya yer vermesi mümkün olabilir. Şimdilik bu iddialar için resmi bir doğrulama yok. Parçaların daha önce denenmiş ve sonra vazgeçilmiş bir modele de ait olması mümkün. Ancak parçalara bakarak yeni iPad modelinin önemli değişiklikler içerdiğini söyleyebiliriz.

Site ise yeni iPad modelinde LTE modülünün olmayacağını çünkü bu teknolojinin henüz yaygınlaşmadığını düşünüyor. İşlemcinin ise daha düşük fabrikasyon sürecine sahip olan A5x olacağını iddia ediyor.







