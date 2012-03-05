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Daha fazla iPad 3 prototip parçaları internete sızdı

7 yıl
6,2b
1
42
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha fazla iPad 3 prototip parçaları internete sızdı
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Apple'ın yeni iPad modelini tanıtmasına iki gün kala yeni ilk kez bu kadar fazla prototip parçası internete sızdırıldı.

Ekran çözünürlüğünün 2048 x 1536 piksel olacağına kesin gözüyle bakılan yeni iPad modelinin bir de LTE özelliği sunacağı tahmin ediliyor. M.I.C. Gadget sitesinin elde ettiği yeni parçalar da daha geniş bir iPad kasasına işaret ediyor.

Parçalardan birisi ön çerçeveye ait ve Home tuşunun bu modelde de devam edeceği çerçeveden belli oluyor. Kasa ise biraz daha kalın ve ek donanımlar için biraz daha fazla yer ayrıldığı belli oluyor. Bu donanım da muhtemelen LTE modülü ve artan enerji ihtiyacını karşılamak için daha büyük bir batarya olacak.

Kasa parçasında göze çarpan ise daha büyük bir kamera yuvası. Apple'ın daha büyük bir lens kullanarak yeni iPad modelinde daha yetenekli bir kameraya yer vermesi mümkün olabilir. Şimdilik bu iddialar için resmi bir doğrulama yok. Parçaların daha önce denenmiş ve sonra vazgeçilmiş bir modele de ait olması mümkün. Ancak parçalara bakarak yeni iPad modelinin önemli değişiklikler içerdiğini söyleyebiliriz.
Site ise yeni iPad modelinde LTE modülünün olmayacağını çünkü bu teknolojinin henüz yaygınlaşmadığını düşünüyor. İşlemcinin ise daha düşük fabrikasyon sürecine sahip olan A5x olacağını iddia ediyor. 
Daha fazla iPad 3 prototip parçaları internete sızdı
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Daha fazla iPad 3 prototip parçaları internete sızdı
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ZZ RAT 7 yıl en beğenilen
Ben de su ifadeye taktim. "iPad modelinde LTE modülünün olmayacağını çünkü bu teknolojinin henüz yaygınlaşmadığını"

Simdiden ciddi gelismeler var LTE konusunda, amerika'da firmalar yayginlastirmaya basladi,
ayni calisma Avrupa'da da var. 1-1.5 yila kalmaz standart donanim olur.
Guney Asya(Japonya, Kore) zaten tamamen bu sisteme entegre olmus durumda.

Apple bize sunu mu demek istiyor "bu cihazin omru 1-1.5 yil, ondan sonra degistirmelisin."
Umarim bu kadar sacma bir mantiga sahip degillerdir.
LTE koymayacaksa koymasin, ama bahanesi bu olamaz. (Pahali desin, IOS ile verimli calismiyor desin vs.)
Neyse 2 gun kaldi, bekleyip gorecegiz.

(Sozum Turkiye'den disari, Turkiye'ye LTE ancak 5 yil sonra gelir en erken)
Ben de su ifadeye taktim. "iPad modelinde LTE modülünün olmayacağını çünkü bu teknolojinin henüz yaygınlaşmadığını"Simdiden ciddi gelismeler var L...
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eeevrim 7 yıl
yeni çıkan iphone un da yeni kılıfları belli oldu diye bir haber yapılmıştı ama iphone 4 ün kılıflarını kullanmaya devam ediyoruz...Demem o ki bu tip haberler her ne kadar gerçekçi görsel kanıtları olan haberler olsa da Pekte üstünde durmamak lazım...
yeni çıkan iphone un da yeni kılıfları belli oldu diye bir haber yapılmıştı ama iphone 4 ün kılıflarını kullanmaya devam ediyoruz...Demem o ki bu tip haberler h...
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HggR 7 yıl
bugün bekliyoruz tanıtımı :))
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zengier 7 yıl
Yüksek çözünürlük konusu kesin değil. Akşam hep birlikte öğreneceğiz.

Yeni işlemci, daha fazla ram, daha güçlü bir grafik çipi, daha iyi ön ve arka kamera, siri? , daha güçlü bir batarya, keynote ..
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m_akan 7 yıl
Arkadaşlar retina ekran olabilmesi için inc başına 300 (insan gözünün algılama sınırı) pikselden fazla olması gerekmiyor mu?
2048 x 1536 çözünürlükte 9.7" ekranda 263.92 ppi oluyor.
Ayrıca bu çözünürlükte 1080p filmlerde bile tam ekranda bozulma olmaz mı?
Not:1920 x 1080 çözünürlükte 7" ekranda 314.7 ppi oluyor.Böyle bir seçenek de Apple'ın masasında olabilir.Uygulama ve filmler için daha makul bir çözünürlük.
Ayrıca yeni ios da home tuşunun işlevi yerine ekran üzerinde beş parmağı kapayarak ana ekrana dönüşün mümkün olduğunu görmüştüm.Bu nedenle Apple home tuşuna elveda demiş olabilir (eğer bilmediğim başka bir fonksiyonu yoksa).
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Somberlain 7 yıl
pikselin tam olarak 4 katına çıkacağı kesin değil. ama oran 4/3 olacak bu durumda 1280/960, 1600/1200 de olabilir. zaten 2048/1536 çok abartı ve iphone 4'teki gibi düz mantıkla 4'e çarpılmış hali. boş hayallerin ötesinde bi cihaz olursa hevesim kaçmaz ve alırım.
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kingofnothings 7 yıl
of yaaaa...
nasıl bir strateji bu
önce tanıtımını bekle
sonra amerika yı bekle
en son avrupa pazarına girmesini
sonra git teknoloji mağazalarına git kalmadı cümlesiyle karşılaş
hani derler ya paramızla rezil oluyoruZ diye
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ecangurkan 7 yıl
resimde gösterildiği gibiyse iyi ama yorumlara bakınca fikir değişiyor
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Rainbow6 7 yıl
Cihaz ipad2 ye gore daha kalin mi olacak enteresan .. asus bi yeni cikardigi modelde 4 cekirdekli islemci kullaniyor ustelik eski modeline gore daha ince .. bu durum beni sasirtti acikcasi yuksek cozunurluklu ekrandan dolayi mi oldu acaba kasa daha genis ve kalin
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emiLL 7 yıl Rainbow6
Rainbow6
Cihaz ipad2 ye gore daha kalin mi olacak enteresan .. asus bi yeni cikardigi modelde 4 cekirdekli islemci kullaniyor ustelik eski modeline gore daha ince .. bu durum beni sasirtti acikcasi yuksek cozunurluklu ekrandan dolayi mi oldu acaba kasa daha genis ve kalin

batarya
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pocemonmutlu 7 yıl
Home tusu donanimin bir parcasi (restart,dfu) nereye gidiyor oyle

Ama Apple sasirtabilir bizi
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söny 7 yıl
Tasarım olarak pek bi farkını göremedim tabi ekran görüntü kalitesine dicek hiç bi sey bulamıyorumda
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Rainbow6 7 yıl pocemonmutlu
pocemonmutlu
Home tusu donanimin bir parcasi (restart,dfu) nereye gidiyor oyle

Ama Apple sasirtabilir bizi


Vala belli olmaz mesela garmin gps lerde cihaz kapaliyken ekranin sag alt kosesine parmakla basili tutup cihazi acip bilmemkac saniye bekleyince hard reset atiyodu bunda da oyle bisiler yapabilirler
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depeche35 7 yıl
Evet ama sen doyuma ulaşmışsın . Hiç ipad2'si olmayan kişiler normal olarak bu haberi okur ve içinden alsam mı almasam mı diye iç geçirebilir. Herşey doyana kadar unutma dostum
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Dante 7 yıl
iPad 2'si olanlar 3'e çamur atmasın bence
Ben de yeni iPad 2 alanlardanım ama yeni iPad benim ağzımı sulandırıyor şimdiden. Yüksek çözünürlük çok gerekli olacak çünkü iPad 2'de pikseller rahatsız ediyor şahsen beni. Yeni iPad kamera olarak da iphone 4s kalitesinde bir kamera da kullanırsa donanım olarak kusursuz bir tablet olacak ve ipad 2'yi satmam için bir neden bu benim için.
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phantom_coal 7 yıl
Bunun ipad2 den farki yok ,bence palavra video
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DH Misafiri 7 yıl
Bir ipad2 kullanicisi olarak urunumu yeterli buluyorum ve bu sonucda tablet bir bilgisayar ve bir tabletten bekleyebilecegim herseyi elimdeki urunden gayet rahat gordum ve ipad3 u o kadar meraklada beklemiyorum acikcasi belli bazi ozellikleri ekran i buyutme islemci vs. Diye tanitiliyor ancak elmdeki urun zaten hic bir sekilde kasma yapmiyor icinde 100den fazla uygulama var 300e yakin sarki var hafizasi 64gb yarisini ancak doldurabildim yani demem o ki Apple urunlerini gercekden kullanmak ihtiyaci icin alan kisi sirketin goz boyamali oyalamaci her yil cikan yeni urune musterileri almak zorubdaymiscasina baski uygulayacak sekildeki satis taktiklerine zaten kanmaz bu konuda bilinci olunmasi cebiniz icin bence onemlo cunku sadece aman ipad 3 um iphone5im var diye alanlar zaten her yil cikan yeni modelleri almak icin ellerinden geleni yapacaktir ancak yaptiklarinin sacma oldugunu neden anlamazkar bilemiyorum demem o ki bu sirket her yil minik minik yenilikleri dev yenilikler gbi gostererek urunlerini satmaya calisacak ve sadece hava civa icin alacak insanlar oldukcada her sene satislari tavan yapacaktir .)
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mogosan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bir ipad2 kullanicisi olarak urunumu yeterli buluyorum ve bu sonucda tablet bir bilgisayar ve bir tabletten bekleyebilecegim herseyi elimdeki urunden gayet rahat gordum ve ipad3 u o kadar meraklada beklemiyorum acikcasi belli bazi ozellikleri ekran i buyutme islemci vs. Diye tanitiliyor ancak elmdeki urun zaten hic bir sekilde kasma yapmiyor icinde 100den fazla uygulama var 300e yakin sarki var hafizasi 64gb yarisini ancak doldurabildim yani demem o ki Apple urunlerini gercekden kullanmak ihtiyaci icin alan kisi sirketin goz boyamali oyalamaci her yil cikan yeni urune musterileri almak zorubdaymiscasina baski uygulayacak sekildeki satis taktiklerine zaten kanmaz bu konuda bilinci olunmasi cebiniz icin bence onemlo cunku sadece aman ipad 3 um iphone5im var diye alanlar zaten her yil cikan yeni modelleri almak icin ellerinden geleni yapacaktir ancak yaptiklarinin sacma oldugunu neden anlamazkar bilemiyorum demem o ki bu sirket her yil minik minik yenilikleri dev yenilikler gbi gostererek urunlerini satmaya calisacak ve sadece hava civa icin alacak insanlar oldukcada her sene satislari tavan yapacaktir .)

İnsanların anlamak istemedikleri bir nokta var.Elinizdeki ipad 2 tabikide kasma yapmayacak çünkü apple store da ki uygulamalar ipad 2 için.Şu an iphone 4s-4 için olan çoğu uygulamaları iphone 3 te rahat oynayabiliyormusunuz ?Eğer 3.nesil ipad dedikleri gibi bir ekranla gelirse(gelebilir ,gelirse sevinirim ama bana ekran değerleri çok yüksek gibi geldi) ipad 2 nin bu uygulamaları çalıştırmasını nasıl bekliceksiniz ?O zamanda yetmeyecek cihaz.Tamam iphone 4 ten 4s e geçiş göz boyama olabilir,ama emin olun ipad 2 den 3. nesil ipad e geçiş(eğer bu ekranla gelirse),iphone 3 ten iphone 4 e geçiş gibi olucak.
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okty_ksk 7 yıl
İphone 5 çıkcak denip en sözü geçen sitelerde haberler sunulmuştu hatta bi alman sitesinde prototipini kutudan çıkarmıştı. İphone 5 kılıfları yapilmaya başlanmıştı. İşin güzel tarafı apple gerek kalamadan teknoloji siteleri forumları reklam yapıyor bu büyük basarı :) 3 gün sonra yeni ipadin neye benzedigini goruruz.
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siyahtemas 7 yıl
Makyajlı kasa ipad2.5 tan 3 geliyor... İyi ki ipad2 almışım, 10" ekranda 6k görüntü olsa ne yazar???
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