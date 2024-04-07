Yeni iPad Pro ve iPad Air ailesi için tarih verildi: Fiyatlar artacak

Tam Boyutta Gör Tablet pazarının en büyük isimlerinden olan Apple’ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni iPad Pro ve iPad Air cihazları için geri sayım başladı. İddialara göre firma, gelecek ay iPad Pro ve iPad Air ailesini güncelleyecek.

Apple’da dev işten çıkarma 1 gün önce eklendi

Yeni nesil iPad Pro ve iPad Air mayıs ayında tanıtılacak

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On sekmesinde yeni iPad cihazları hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, mayıs ayının ikinci haftasında yeni iPad Pro ailesini ve 12.9 inç iPad Air modelini tanıtacak. Böylece firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı cihazlar, yaz öncesi satışa çıkmış olacak.

M3 işlemcisi ile yenilenecek olan iPad Pro ailesi, önceki nesil modellerin aksine OLED ekrana sahip olacak. Gurman, bu durumun 799$ başlangıç fiyatına sahip olan iPad Pro ailesinde fiyat artışına sebep olacağını belirtiyor. 12.9 inç ekrana sahip olan iPad Air’ın ise teknik detayları ve fiyatı henüz bilinmiyor ancak bu ürünün, öğrenciler ve dijital sanatçılar için dikkat çekici bir tablet olması bekleniyor. Ayrıca iPadOS’in kaynak kodları, firmanın yakında yeni nesil Apple Pencil'ı tanıtacağını da gözler önüne seriyor. Standart iPad ve iPad mini serisi ise yıl sonunda yeni modellerine kavuşacak.



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OLED ekranlı iPad Pro önümüzdeki ay tanıtılacak