Yeni iPad Pro ve iPad Air ailesi için tarih verildi: Fiyatlar artacak

Yeni nesil iPad Pro ve iPad Air mayıs ayında tanıtılacak
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On sekmesinde yeni iPad cihazları hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, mayıs ayının ikinci haftasında yeni iPad Pro ailesini ve 12.9 inç iPad Air modelini tanıtacak. Böylece firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı cihazlar, yaz öncesi satışa çıkmış olacak.
M3 işlemcisi ile yenilenecek olan iPad Pro ailesi, önceki nesil modellerin aksine OLED ekrana sahip olacak. Gurman, bu durumun 799$ başlangıç fiyatına sahip olan iPad Pro ailesinde fiyat artışına sebep olacağını belirtiyor. 12.9 inç ekrana sahip olan iPad Air’ın ise teknik detayları ve fiyatı henüz bilinmiyor ancak bu ürünün, öğrenciler ve dijital sanatçılar için dikkat çekici bir tablet olması bekleniyor. Ayrıca iPadOS’in kaynak kodları, firmanın yakında yeni nesil Apple Pencil'ı tanıtacağını da gözler önüne seriyor. Standart iPad ve iPad mini serisi ise yıl sonunda yeni modellerine kavuşacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...