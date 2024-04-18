Tam Boyutta Gör Analist Ross Young’a göre, Mayıs ayında duyurulması beklenen 12.9 inç iPad Air modeli, mevcut 12.9 inç iPad Pro ile aynı mini LED ekranla donatılacak. Mevcut 10.9 inç iPad Air, standart LCD panele sahip.

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Mini LED'e geçiş

Mini LED ekran, mevcut LED ekrana göre güç tüketiminde tasarruf sağlayacak. Mini LED'ler ayrıca daha iyi siyahlar ürettiğinden iPad Air’ın görüntü kalitesinde iyileşme olacak. Apple’ın 12.9 inç iPad Pro’nun MiniLED panellerini kullanacağı söyleniyor.

Apple, şu anda son 12.9 inç iPad Pro modellerinde ve MacBook Pro’da MiniLED ekran teknolojisini kullanıyor. Bu arada şirket, iPad Pro tarafında da OLED panele geçecek. Hem 11 inç hem de 12.9 inç iPad Pro modellerinin bu yıl ilk kez OLED ekran kullanması bekleniyor. Şu anda iPhone ve Apple Watch’lar OLED ekran kullanıyor.

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12.9 inç iPad Air, iPad Pro'nun ekran teknolojisini kullanacak