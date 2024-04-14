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    Retro oyun severlere: iPhone için Game Boy emülatörü yayınlandı

    Apple, iOS 17.4 ile oyun emülatörlerinin App Store'da yayınlanması kararını almıştı. iPhone için Game Boy emülatörü ücretsiz olarak App Store'da yayınlandı.     
    game boy emülatör iphone app store indir Tam Boyutta Gör
    iOS 17.4 güncellemesi AB’deki kullanıcılar için büyük değişiklikler getirirken, dünya genelinde tüm iPhone kullanıcılarını ilgilendiren değişiklikler de getirdi. Bunlardan birisi; oyun emülatörlerinin artık App Store’da engellenmeyecek olması. Bu politika değişikliğinin ardından ilk emülatör uygulamaları mağazada görünmeye başladı. iGBA: GBA & GBC Retro Emulator, retro oyun konsol emülatörü olarak App Store’a çıkış yaptı.

    iGBA, iPhone ve iPad için ücretsiz Game Boy oyun emülatörü ve cihaza indirilen ROM’ları gerçekten yükleyip oynatabiliyor. Tam özellikli bir emülatör; Game Boy Advance veya Game Boy Color ROM’larını internetten indirip ardından iGBA’da açarak oynamaya başlayabiliyorsunuz. Kayıt durumu, sanal kontrollerin özelleştirilmesi, titreşimli geri bildirim ayarları, AirPlay ile harici ekrana yansıtma, hepsi mevcut.

    Geliştiricilere göre iGBA, optimizasyonuyla diğer emülatörlerden ayrılıyor; tüm iOS cihazlarda her zaman sorusuz bir şekilde çalışacak ve hatasız performans sağlayacak şekilde tasarlanmış. Retro oyun tutkunları için en iyi emülatör olarak öne çıkarılan iGBA’yı App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz:

    iGBA: GBA &amp; GBC Retro Emulator iGBA: GBA &amp; GBC Retro Emulator iGBA: GBA &amp; GBC Retro Emulator iGBA: GBA &amp; GBC Retro Emulator Developer Tools Ücretsiz 12 MB

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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