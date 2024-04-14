Retro oyun severlere: iPhone için Game Boy emülatörü yayınlandı

iGBA, iPhone ve iPad için ücretsiz Game Boy oyun emülatörü ve cihaza indirilen ROM’ları gerçekten yükleyip oynatabiliyor. Tam özellikli bir emülatör; Game Boy Advance veya Game Boy Color ROM’larını internetten indirip ardından iGBA’da açarak oynamaya başlayabiliyorsunuz. Kayıt durumu, sanal kontrollerin özelleştirilmesi, titreşimli geri bildirim ayarları, AirPlay ile harici ekrana yansıtma, hepsi mevcut.
Geliştiricilere göre iGBA, optimizasyonuyla diğer emülatörlerden ayrılıyor; tüm iOS cihazlarda her zaman sorusuz bir şekilde çalışacak ve hatasız performans sağlayacak şekilde tasarlanmış. Retro oyun tutkunları için en iyi emülatör olarak öne çıkarılan iGBA’yı App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz:
iGBA: GBA & GBC Retro Emulator Developer Tools Ücretsiz 12 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)