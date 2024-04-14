Tam Boyutta Gör iOS 17.4 güncellemesi AB’deki kullanıcılar için büyük değişiklikler getirirken, dünya genelinde tüm iPhone kullanıcılarını ilgilendiren değişiklikler de getirdi. Bunlardan birisi; oyun emülatörlerinin artık App Store’da engellenmeyecek olması. Bu politika değişikliğinin ardından ilk emülatör uygulamaları mağazada görünmeye başladı. iGBA: GBA & GBC Retro Emulator, retro oyun konsol emülatörü olarak App Store’a çıkış yaptı.

Apple'dan sürpriz karar: Oyun emülatörleri App Store'a geliyor 1 hf. önce eklendi

iGBA, iPhone ve iPad için ücretsiz Game Boy oyun emülatörü ve cihaza indirilen ROM’ları gerçekten yükleyip oynatabiliyor. Tam özellikli bir emülatör; Game Boy Advance veya Game Boy Color ROM’larını internetten indirip ardından iGBA’da açarak oynamaya başlayabiliyorsunuz. Kayıt durumu, sanal kontrollerin özelleştirilmesi, titreşimli geri bildirim ayarları, AirPlay ile harici ekrana yansıtma, hepsi mevcut.

Geliştiricilere göre iGBA, optimizasyonuyla diğer emülatörlerden ayrılıyor; tüm iOS cihazlarda her zaman sorusuz bir şekilde çalışacak ve hatasız performans sağlayacak şekilde tasarlanmış. Retro oyun tutkunları için en iyi emülatör olarak öne çıkarılan iGBA’yı App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz:

iGBA: GBA & GBC Retro Emulator Developer Tools Ücretsiz 12 MB

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Retro oyun severlere: iPhone için Game Boy emülatörü yayınlandı