Tam Boyutta Gör Apple, Salı günü 7 Mayıs’ta özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Apple, genellikle etkinlikte nelerin tanıtılacağından bahsetmez ancak davetiye görselinden iPad’lere özel (yeni iPad Air ve iPad Pro’lar) bir etkinlik olacağı açıkça belli. Dikkat çeken diğer bir detay da; kalemin öne çıkarılması. Bu, etkinlikte Apple Pencil 3’ü de görebileceğimiz anlamına geliyor.

Apple, 14 yıl sonra iPad'lere hesap makinesini getiriyor 1 sa. önce eklendi

Apple, yeni nesil Apple Pencil 2018’de çıkardı. Sadece USB-C bağlantısının eklendiği daha ucuz modeli saymazsak en son 2018’de Apple Pencil, mat tasarım, daha iyi kavrama, yeni çift dokunma hareketi, manyetik şarj özellikleriyle güncellendi. Peki, Apple Pencil 3 özellikleri nasıl olacak, beklentiler neler?

Bul entegrasyonu, sıkma algılama, değiştirilebilen uçlar

Apple Pencil 3’ün Bul (Find By) entegrasyonuna sahip olacağı söyleniyor. Bu, kullanıcının tıpkı AirPods ve AirTag’de olduğu gibi kaybolan kalemin nerede olduğunu bulmasını kolaylaştıracak. Yeni Apple Pencil’ın ayrıca farklı kullanımlara yönelik değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olacağı söyleniyor. Yeni Apple kalem, sıkma algılama özelliğini de sahip olacak.

Yeni Apple etkinliği ne zaman?

Apple, yeni 12.9 inç iPad Air ve OLED ekranla yenilenmesi beklenen 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro’yu 7 Mayıs’ta tanıtacak. Apple Let Loose etkinliği TSİ 17.00’de başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

Apple Pencil 3, yeni iPad'lerle birlikte tanıtılabilir