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    Anlık Bildirim

    Apple Pencil 3, yeni iPad'lerle birlikte tanıtılabilir

    Yeni Apple etkinliği 7 Mayıs'ta. Tim Cook'un paylaşımdan Let Loose etkinliğinde yeni iPad'lerin tanıtılacağı anlaşılıyor ancak Apple, uzun süredir yenilenmeyen bir iPad aksesuarını da tanıtabilir.
    apple pencil 3, 7 mayıs apple let loose ipad etkinliği Tam Boyutta Gör
    Apple, Salı günü 7 Mayıs’ta özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Apple, genellikle etkinlikte nelerin tanıtılacağından bahsetmez ancak davetiye görselinden iPad’lere özel (yeni iPad Air ve iPad Pro’lar) bir etkinlik olacağı açıkça belli. Dikkat çeken diğer bir detay da; kalemin öne çıkarılması. Bu, etkinlikte Apple Pencil 3’ü de görebileceğimiz anlamına geliyor.

    Apple, yeni nesil Apple Pencil 2018’de çıkardı. Sadece USB-C bağlantısının eklendiği daha ucuz modeli saymazsak en son 2018’de Apple Pencil, mat tasarım, daha iyi kavrama, yeni çift dokunma hareketi, manyetik şarj özellikleriyle güncellendi. Peki, Apple Pencil 3 özellikleri nasıl olacak, beklentiler neler?

    Bul entegrasyonu, sıkma algılama, değiştirilebilen uçlar

    Apple Pencil 3’ün Bul (Find By) entegrasyonuna sahip olacağı söyleniyor. Bu, kullanıcının tıpkı AirPods ve AirTag’de olduğu gibi kaybolan kalemin nerede olduğunu bulmasını kolaylaştıracak. Yeni Apple Pencil’ın ayrıca farklı kullanımlara yönelik değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olacağı söyleniyor. Yeni Apple kalem, sıkma algılama özelliğini de sahip olacak.

    Yeni Apple etkinliği ne zaman?

    Apple, yeni 12.9 inç iPad Air ve OLED ekranla yenilenmesi beklenen 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro’yu 7 Mayıs’ta tanıtacak. Apple Let Loose etkinliği TSİ 17.00’de başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 23 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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