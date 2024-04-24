Apple Pencil 3, yeni iPad'lerle birlikte tanıtılabilir

Apple, yeni nesil Apple Pencil 2018’de çıkardı. Sadece USB-C bağlantısının eklendiği daha ucuz modeli saymazsak en son 2018’de Apple Pencil, mat tasarım, daha iyi kavrama, yeni çift dokunma hareketi, manyetik şarj özellikleriyle güncellendi. Peki, Apple Pencil 3 özellikleri nasıl olacak, beklentiler neler?
Bul entegrasyonu, sıkma algılama, değiştirilebilen uçlar
Apple Pencil 3’ün Bul (Find By) entegrasyonuna sahip olacağı söyleniyor. Bu, kullanıcının tıpkı AirPods ve AirTag’de olduğu gibi kaybolan kalemin nerede olduğunu bulmasını kolaylaştıracak. Yeni Apple Pencil’ın ayrıca farklı kullanımlara yönelik değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olacağı söyleniyor. Yeni Apple kalem, sıkma algılama özelliğini de sahip olacak.
Yeni Apple etkinliği ne zaman?
Apple, yeni 12.9 inç iPad Air ve OLED ekranla yenilenmesi beklenen 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro’yu 7 Mayıs’ta tanıtacak. Apple Let Loose etkinliği TSİ 17.00’de başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu