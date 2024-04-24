Apple, 14 yıl sonra iPad'lere hesap makinesi uygulamasını getiriyor

iPad için ilk, MacOS için yenilenmiş hesap makinesi geliyor
iPad için hesap makinesi uygulaması 10 Haziran’da Apple’ın yıllık geliştiriciler konferansı WWDC’de tanıtılacak iPadOS 18 ile gelecek. Bu arada Apple’ın macOS 15 güncellemesiyle Notlar uygulamasıyla entegrasyona sahip yenilenmiş bir hesap makinesi uygulaması sunacağı söyleniyor. Hesap makinesi, yeniden boyutlandırılabilir bir pencere, son hesaplamaları listeleyen bir kenar çubuğu ve fazlasını içerecek.
Apple’ın iPadOS 18 beta sürümünü WWDC etkinliğinin hemen ardından yayınlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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