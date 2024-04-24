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    Anlık Bildirim

    Apple, 14 yıl sonra iPad'lere hesap makinesi uygulamasını getiriyor

    Apple, Haziran ayında WWDC 2024 etkinliğini düzenleyecek. Tanıtılacak yeni yazılımlardan biri de iPadOS 18 olacak. Yeni iPadOS sürümü, Apple tabletlerde olmayan uygulamayı sonunda getiriyor.
    ipad hesap makinesi uygulaması ipados 18 Tam Boyutta Gör
    iPad kullanıcıları tablette matematiksel işlemler için şimdiye kadar PCalc, Calcbot gibi hesap makinesi uygulamalarını kullanıyordu. Apple’ın ilk iPad’den bu yana yer vermediği hesap makinesi uygulamasını iPadOS 18 ile uyumlu tüm iPad’lere sunacağı söyleniyor.

    iPad için ilk, MacOS için yenilenmiş hesap makinesi geliyor

    iPad için hesap makinesi uygulaması 10 Haziran’da Apple’ın yıllık geliştiriciler konferansı WWDC’de tanıtılacak iPadOS 18 ile gelecek. Bu arada Apple’ın macOS 15 güncellemesiyle Notlar uygulamasıyla entegrasyona sahip yenilenmiş bir hesap makinesi uygulaması sunacağı söyleniyor. Hesap makinesi, yeniden boyutlandırılabilir bir pencere, son hesaplamaları listeleyen bir kenar çubuğu ve fazlasını içerecek.

    Apple’ın iPadOS 18 beta sürümünü WWDC etkinliğinin hemen ardından yayınlaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 23 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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