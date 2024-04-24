Apple, 14 yıl sonra iPad'lere hesap makinesi uygulamasını getiriyor

Tam Boyutta Gör iPad kullanıcıları tablette matematiksel işlemler için şimdiye kadar PCalc, Calcbot gibi hesap makinesi uygulamalarını kullanıyordu. Apple’ın ilk iPad’den bu yana yer vermediği hesap makinesi uygulamasını iPadOS 18 ile uyumlu tüm iPad’lere sunacağı söyleniyor.

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iPad için ilk, MacOS için yenilenmiş hesap makinesi geliyor

iPad için hesap makinesi uygulaması 10 Haziran’da Apple’ın yıllık geliştiriciler konferansı WWDC’de tanıtılacak iPadOS 18 ile gelecek. Bu arada Apple’ın macOS 15 güncellemesiyle Notlar uygulamasıyla entegrasyona sahip yenilenmiş bir hesap makinesi uygulaması sunacağı söyleniyor. Hesap makinesi, yeniden boyutlandırılabilir bir pencere, son hesaplamaları listeleyen bir kenar çubuğu ve fazlasını içerecek.

Apple’ın iPadOS 18 beta sürümünü WWDC etkinliğinin hemen ardından yayınlaması bekleniyor.

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