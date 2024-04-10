iPadOS 17.5 beta ile onaylandı: Yeni iPad Pro'lar OLED ekranla geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni nesil iPad Pro’nun mevcut LCD panellere göre önemli bir yükseltme olan son teknoloji OLED ekranlara sahip olacağı söyleniyor. Yakın zamanda yayınlanan iPadOS 17.5 beta sürümü, iPad Pro 2024 modelin yakında piyasaya sürüleceğine dair ipuçları veriyor.

OLED ekranlı iPad Pro önümüzdeki ay tanıtılacak 3 gün önce eklendi

iPadOS 17.5 beta kodunda Apple’ın yeni iPad Pro modellerinde OLED ekran kullanabileceğini gösteriyor. 12.9 inç OLED panellerin tamamını LG’nin üretmesi beklenirken, 11 inç panellerin LG ve Samsung’un üretmesi bekleniyor. Yeni iPad’ler her zamanki gibi WiFi ve hücresel seçenekle iki boyutta gelecek.

Gelecek iPad Pro modellerinde OLED teknolojisine geçişin görsel deneyimde devrim yaratması bekleniyor. OLED, LCD ekranlardan daha üstün; daha derin siyahlar, daha canlı renkler ve gelişmiş kontrast oranları sunuyor. OLED paneller aynı zamanda verimlilikleriyle de biliniyor; bu da iPad Pro modellerinin daha uzun pil ömrü sunacağı anlamına geliyor.

12.9 inç iPad Air ve Apple Pencil 3 geliyor

iPadOS 17.5 betada, OLED iPad Pro’nun yanı sıra Bul entegrasyonu ve yeni hareketleri destekleyen Apple Pencil’a dair referanslara da rastlandı. Apple’ın Mayıs ayı içinde yeni iPad Pro ve iPad Air ile birlikte yeniden tasarlanan Magic Keyboard ve Apple Pencil 3’ü tanıtması bekleniyor.

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iPadOS 17.5 betada onaylandı: Yeni iPad Pro OLED ekranla geliyor