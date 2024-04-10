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    Anlık Bildirim

    iPadOS 17.5 beta ile onaylandı: Yeni iPad Pro'lar OLED ekranla geliyor

    Apple'ın iPad Pro 2024 modellerinde ilk kez OLED ekran kullanacağı zaten biliniyordu ancak iPadOS 17.5 beta sürümle yeni iPad Pro'ların ekran teknolojisi onaylanmış oldu.
    ipad pro 2024 oled ekran Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil iPad Pro’nun mevcut LCD panellere göre önemli bir yükseltme olan son teknoloji OLED ekranlara sahip olacağı söyleniyor. Yakın zamanda yayınlanan iPadOS 17.5 beta sürümü, iPad Pro 2024 modelin yakında piyasaya sürüleceğine dair ipuçları veriyor.

    iPadOS 17.5 beta kodunda Apple’ın yeni iPad Pro modellerinde OLED ekran kullanabileceğini gösteriyor. 12.9 inç OLED panellerin tamamını LG’nin üretmesi beklenirken, 11 inç panellerin LG ve Samsung’un üretmesi bekleniyor. Yeni iPad’ler her zamanki gibi WiFi ve hücresel seçenekle iki boyutta gelecek.

    Gelecek iPad Pro modellerinde OLED teknolojisine geçişin görsel deneyimde devrim yaratması bekleniyor. OLED, LCD ekranlardan daha üstün; daha derin siyahlar, daha canlı renkler ve gelişmiş kontrast oranları sunuyor. OLED paneller aynı zamanda verimlilikleriyle de biliniyor; bu da iPad Pro modellerinin daha uzun pil ömrü sunacağı anlamına geliyor.

    12.9 inç iPad Air ve Apple Pencil 3 geliyor

    iPadOS 17.5 betada, OLED iPad Pro’nun yanı sıra Bul entegrasyonu ve yeni hareketleri destekleyen Apple Pencil’a dair referanslara da rastlandı. Apple’ın Mayıs ayı içinde yeni iPad Pro ve iPad Air ile birlikte yeniden tasarlanan Magic Keyboard ve Apple Pencil 3’ü tanıtması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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