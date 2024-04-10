iPadOS 17.5 beta ile onaylandı: Yeni iPad Pro'lar OLED ekranla geliyor

iPadOS 17.5 beta kodunda Apple’ın yeni iPad Pro modellerinde OLED ekran kullanabileceğini gösteriyor. 12.9 inç OLED panellerin tamamını LG’nin üretmesi beklenirken, 11 inç panellerin LG ve Samsung’un üretmesi bekleniyor. Yeni iPad’ler her zamanki gibi WiFi ve hücresel seçenekle iki boyutta gelecek.
Gelecek iPad Pro modellerinde OLED teknolojisine geçişin görsel deneyimde devrim yaratması bekleniyor. OLED, LCD ekranlardan daha üstün; daha derin siyahlar, daha canlı renkler ve gelişmiş kontrast oranları sunuyor. OLED paneller aynı zamanda verimlilikleriyle de biliniyor; bu da iPad Pro modellerinin daha uzun pil ömrü sunacağı anlamına geliyor.
12.9 inç iPad Air ve Apple Pencil 3 geliyor
iPadOS 17.5 betada, OLED iPad Pro’nun yanı sıra Bul entegrasyonu ve yeni hareketleri destekleyen Apple Pencil’a dair referanslara da rastlandı. Apple’ın Mayıs ayı içinde yeni iPad Pro ve iPad Air ile birlikte yeniden tasarlanan Magic Keyboard ve Apple Pencil 3’ü tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...