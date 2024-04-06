Apple’a nazar değdi: İşten çıkarmalar kapıda

Tam Boyutta Gör Apple’ın son dönemde Project Titan elektrikli otomobil ve Apple Watch Ultra için microLED ekran geliştirme gibi projeleri iptal edilince işler karıştı. Yatırımları heba eden Apple çalışanların da görevine son veriyor.

Apple’da 700 kişi işten çıkarılacak

Apple tarafından Kaliforniya yönetimine sunulan rapora göre Santa Clara’da bulunan bir ofisin yüzde 58’i işten çıkarılacak. Bu ofis Apple’ın 2014 yılında satın aldığı LuxVue firmasına ait ve 1000 kişi çalışmaktaydı. Apple Watch Ultra için microLED ekran iptali en çok bu ofisi etkiledi.

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Diğer taraftan San Diego ofisinde Siri asistanının kullanıcıya cevap verme şekli ve doğruluğunun iyileştirilmesi için çalışan 120 mühendisin de işten çıkarılacağı bilgisi geldi. Apple talep eden mühendislerini Texas’taki ofislerine transfer etme sözü verdi. İstemeyen çalışanlara ise bir tazminat paketi sunulacak.

Apple böylece toplamda 700 kişiyi işten çıkarmış olacak. Özellikle pandemi sonrasında yaşanan büyük ekonomik kriz döneminde kârlılığını korumayı başaran ve çalışanlarını koruyarak takdir toplayan Apple da maalesef pes etmiş oldu.

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Apple’da dev işten çıkarma