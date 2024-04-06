Apple’a nazar değdi: İşten çıkarmalar kapıda

Apple’da 700 kişi işten çıkarılacak
Apple tarafından Kaliforniya yönetimine sunulan rapora göre Santa Clara’da bulunan bir ofisin yüzde 58’i işten çıkarılacak. Bu ofis Apple’ın 2014 yılında satın aldığı LuxVue firmasına ait ve 1000 kişi çalışmaktaydı. Apple Watch Ultra için microLED ekran iptali en çok bu ofisi etkiledi.
Diğer taraftan San Diego ofisinde Siri asistanının kullanıcıya cevap verme şekli ve doğruluğunun iyileştirilmesi için çalışan 120 mühendisin de işten çıkarılacağı bilgisi geldi. Apple talep eden mühendislerini Texas’taki ofislerine transfer etme sözü verdi. İstemeyen çalışanlara ise bir tazminat paketi sunulacak.
Apple böylece toplamda 700 kişiyi işten çıkarmış olacak. Özellikle pandemi sonrasında yaşanan büyük ekonomik kriz döneminde kârlılığını korumayı başaran ve çalışanlarını koruyarak takdir toplayan Apple da maalesef pes etmiş oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...