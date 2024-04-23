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    Anlık Bildirim

    Apple, 7 Mayıs'ta etkinlik yapacağını duyurdu: Yeni iPad'ler tanıtılacak

    Apple, 7 Mayıs günü Türkiye saatiyle 17.00'de özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlikte yeni iPad Pro ve iPad Air'in yanı sıra Apple Pencil ve Magic Keyboard'un da tanıtılması bekleniyor
    Apple 7 Mayıs'taki etkinliğini duyurdu: Yeni iPad'ler tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Apple, 7 Mayıs günü Türkiye saatiyle 17.00'de özeli bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. "Let Loose" sloganıyla duyurulan etkinlik Türkçe'ye "Özgür Bırak" ya da "Serbest Bırak" olarak çevrilebilir. Etkinliğin davetiye görselinde Apple Pencil bulunuyor, dolayısıyla odak noktası yeni iPad'ler olacak.

    2024 iPad Pro ve iPad Air, 7 Mayıs'ta tanıtılacak

    Sanal olarak düzenlenecek ve apple.com ve Youtube'dan yayınlanacak etkinlikte, Apple’ın yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini duyurması bekleniyor. Ayrıca güncellenmiş Apple Pencil ve Magic Keyboard  da tanıtımda yerlerini alacak.

    2024 iPad Pro'ların M3 çipine, OLED ekrana, daha ince bir gövdeye ve çerçeveye sahip olması bekleniyor. Ayrıca yatay yönlü kamera ve MagSafe kablosuz şarj özelliklerinin de eklenceği gelen bilgiler arasında.

    Etkinlikte ayrıca, 12.9 inç büyüklüğünde daha büyük ekrana sahip yenilenmiş iPad Air'leri de görmemiz muhtemel. M2 işlemcisiyle güçlenecek olan iPad Air, iPad Pro gibi yatay yönlü kameraya sahip olacak.

    Yeni Magic Keyboard ise alüminyum gövde ve daha büyük bir trackpad ile tanıtılacak. Apple Pencil da yeni eklenen sıkıştırma jestiyle yeni özellikler kazanacak.

    En son Ekim 2022 ve Mart 2022'de güncellenen iPad Pro ve iPad Air modelleri Apple'ın yeni etkinliğiyle uzun bir aradan sonra güncellenecek. Dolayısıyla, Apple'ın tabletlerinde sergileyeceği yeni teknoloji ve gelişimler merak ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 9 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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