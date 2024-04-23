Apple, 7 Mayıs'ta etkinlik yapacağını duyurdu: Yeni iPad'ler tanıtılacak

2024 iPad Pro ve iPad Air, 7 Mayıs'ta tanıtılacak
Sanal olarak düzenlenecek ve apple.com ve Youtube'dan yayınlanacak etkinlikte, Apple’ın yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini duyurması bekleniyor. Ayrıca güncellenmiş Apple Pencil ve Magic Keyboard da tanıtımda yerlerini alacak.
2024 iPad Pro'ların M3 çipine, OLED ekrana, daha ince bir gövdeye ve çerçeveye sahip olması bekleniyor. Ayrıca yatay yönlü kamera ve MagSafe kablosuz şarj özelliklerinin de eklenceği gelen bilgiler arasında.
Etkinlikte ayrıca, 12.9 inç büyüklüğünde daha büyük ekrana sahip yenilenmiş iPad Air'leri de görmemiz muhtemel. M2 işlemcisiyle güçlenecek olan iPad Air, iPad Pro gibi yatay yönlü kameraya sahip olacak.
Yeni Magic Keyboard ise alüminyum gövde ve daha büyük bir trackpad ile tanıtılacak. Apple Pencil da yeni eklenen sıkıştırma jestiyle yeni özellikler kazanacak.
En son Ekim 2022 ve Mart 2022'de güncellenen iPad Pro ve iPad Air modelleri Apple'ın yeni etkinliğiyle uzun bir aradan sonra güncellenecek. Dolayısıyla, Apple'ın tabletlerinde sergileyeceği yeni teknoloji ve gelişimler merak ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu