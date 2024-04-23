Apple, 7 Mayıs'ta etkinlik yapacağını duyurdu: Yeni iPad'ler tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Apple, 7 Mayıs günü Türkiye saatiyle 17.00'de özeli bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. "Let Loose" sloganıyla duyurulan etkinlik Türkçe'ye "Özgür Bırak" ya da "Serbest Bırak" olarak çevrilebilir. Etkinliğin davetiye görselinde Apple Pencil bulunuyor, dolayısıyla odak noktası yeni iPad'ler olacak.

2024 iPad Pro ve iPad Air, 7 Mayıs'ta tanıtılacak

Sanal olarak düzenlenecek ve apple.com ve Youtube'dan yayınlanacak etkinlikte, Apple’ın yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini duyurması bekleniyor. Ayrıca güncellenmiş Apple Pencil ve Magic Keyboard da tanıtımda yerlerini alacak.

2024 iPad Pro'ların M3 çipine, OLED ekrana, daha ince bir gövdeye ve çerçeveye sahip olması bekleniyor. Ayrıca yatay yönlü kamera ve MagSafe kablosuz şarj özelliklerinin de eklenceği gelen bilgiler arasında.

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Etkinlikte ayrıca, 12.9 inç büyüklüğünde daha büyük ekrana sahip yenilenmiş iPad Air'leri de görmemiz muhtemel. M2 işlemcisiyle güçlenecek olan iPad Air, iPad Pro gibi yatay yönlü kameraya sahip olacak.

Yeni Magic Keyboard ise alüminyum gövde ve daha büyük bir trackpad ile tanıtılacak. Apple Pencil da yeni eklenen sıkıştırma jestiyle yeni özellikler kazanacak.

En son Ekim 2022 ve Mart 2022'de güncellenen iPad Pro ve iPad Air modelleri Apple'ın yeni etkinliğiyle uzun bir aradan sonra güncellenecek. Dolayısıyla, Apple'ın tabletlerinde sergileyeceği yeni teknoloji ve gelişimler merak ediliyor.

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Apple 7 Mayıs'taki etkinliğini duyurdu: Yeni iPad'ler tanıtılacak