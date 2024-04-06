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    Anlık Bildirim

    Apple'dan beklenmedik karar: Retro oyun emülatörleri App Store'a geliyor

    Apple, geliştiriciler için App Store'un uygulama inceleme ve gönderme politikalarına ilişkin en son güncellemeyi yayınladı. Geliştiriciler artık iPhone ve iPad için oyun emülatörleri yayınlayabilecek.
    apple app store retro oyun emülatörlerine izin Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17.4 ile App Store’da AB’deki kullanıcıları ilgilendiren değişiklikler yapmıştı. Şimdi de dünya genelinde kullanıcıları ilgilendiren bir değişiklik söz konusu; Retro oyun emülatörleri artık yasak değil.

    Tüm yasalara uyan oyun emülatörlerine izin verilecek

    Apple, geçtiğimiz günlerde oyun emülatörlerinin global olarak App Store’a geleceğini ve indirilebilir oyunlar sunacağını duyurdu. Tabii ki Apple, korsan oyunlar sağlayan uygulamaları yasaklayacak. Bu oyunların geçerli tüm yasalara uyması gerekiyor.

    Apple, yeni kararla halihazırda Android’de bulunan retro konsol emülatörlerinin uygulamaları iPhone’a getirmesine izin vermiş oldu. iOS platformunda oyun emülatörleri uzun süredir yasak. iPhone kullanıcıları jailbreak veya başka geçici çözümlerle erişebiliyordu, artık resmileşti. Bu değişiklik yeni gerçekleştiği için ilk emülatörlerin App Store’da görünmesi muhtemelen biraz zaman alacak.

    Apple, emülatörlere ilişkin yeni kuralların yanı sıra WeChat gibi süper uygulamalara ilişkin kuralları da güncelledi. Artık bu uygulamalardaki mini oyunların ve mini uygulamaların HTML5 kullanması gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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