Apple'dan beklenmedik karar: Retro oyun emülatörleri App Store'a geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17.4 ile App Store’da AB’deki kullanıcıları ilgilendiren değişiklikler yapmıştı. Şimdi de dünya genelinde kullanıcıları ilgilendiren bir değişiklik söz konusu; Retro oyun emülatörleri artık yasak değil.

iPhone'un alternatif uygulama mağazalarından biri görüntülendi 1 gün önce eklendi

Tüm yasalara uyan oyun emülatörlerine izin verilecek

Apple, geçtiğimiz günlerde oyun emülatörlerinin global olarak App Store’a geleceğini ve indirilebilir oyunlar sunacağını duyurdu. Tabii ki Apple, korsan oyunlar sağlayan uygulamaları yasaklayacak. Bu oyunların geçerli tüm yasalara uyması gerekiyor.

Apple, yeni kararla halihazırda Android’de bulunan retro konsol emülatörlerinin uygulamaları iPhone’a getirmesine izin vermiş oldu. iOS platformunda oyun emülatörleri uzun süredir yasak. iPhone kullanıcıları jailbreak veya başka geçici çözümlerle erişebiliyordu, artık resmileşti. Bu değişiklik yeni gerçekleştiği için ilk emülatörlerin App Store’da görünmesi muhtemelen biraz zaman alacak.

Apple, emülatörlere ilişkin yeni kuralların yanı sıra WeChat gibi süper uygulamalara ilişkin kuralları da güncelledi. Artık bu uygulamalardaki mini oyunların ve mini uygulamaların HTML5 kullanması gerekecek.

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Apple'dan sürpriz karar: Oyun emülatörleri App Store'a geliyor