Daha gelişmiş tablet deneyimi vadeden Android 3.2 resmi olarak yayınlandı

Bilişim devi Google, günde 550,000'den fazla cihazın aktif edildiği Android platformunun en yeni sürümü Android 3.2'yi sonunda resmi olarak duyurdu. Lansmanıyla birlikte geliştiriciler için yazılım geliştirme kitinin de yayınladığı Android 3.2, kullanıcılara daha gelişmiş bir tablet deneyimi vadediyor.

Sistemindeki çeşitli optimizasyonlar ile geniş bir yelpazedeki tablet cihazlarında kullanıcılara, önceki sürümler göre daha gelişmiş tablet deneyimi vadeden Android 3.2'nin performans dışında iki önemli özelliği bulunuyor. Bunlardan ilki cihazın ekran boyutuna göre uyumlu yakınlaştırma modu. Piksel ölçeklendirilmesinin yanı sıra kullanıcı arayüzünü uzatma olmak üzere iki farklı seçeneği bulunan bu mod ile sabit boyuttaki uygulamalar, daha büyük boyuttaki tabletlerin ekranları ile rahatlıkla uyumlu hale getirilebiliyor. Android 3.2'nin ikinci önemli özelliği ise SD kart üzerinde medya senkronizasyonuna izin veriyor olması. Bu sayede kullanıcılar cihazların dahili depolama alanlarını kullanmadan, SD kart üzerindeki içeriklere uygulamaları üzerinden direkt olarak ulaşabilecekler.

Android 3.2'nin geliştirici ayağında ise en önemli yenilik ise uygulamaların ekran desteklerini daha iyi yönetilebilmesini sağlayan genişletilmiş API desteği sunuyor olması. Geliştiriciler, bu API sayesinde, uygulamalarının arayüzlerini farklı boyutlardaki ekranlara göre rahatlıkla yönetebilecekler.

Android 3.2 güncellemesi ilk Honeycomb'lı tablet olan Motorola Xoom için geçtiğimiz hafta yayınlanırken; Asus'da sistemin testlerinin sürdüğünü ve kısa zaman içersinde güncellemeyi yayınlamayı planladıklarını açıklamıştı. Ayrıca, Android 3.2'nin farklı boyutlardaki ekranlara daha gelişmiş bir destek sunuyor olmasından dolayı önümüzdeki günlerde 7-9 inçlik Honeycomb'lı tabletlerin yaygınlaşması muhtemel görünüyor.