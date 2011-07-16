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Daha gelişmiş tablet deneyimi vadeden Android 3.2 resmi olarak yayınlandı

7 yıl
11,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Bilişim devi Google, günde 550,000'den fazla cihazın aktif edildiği Android platformunun en yeni sürümü Android 3.2'yi sonunda resmi olarak duyurdu. Lansmanıyla birlikte geliştiriciler için yazılım geliştirme kitinin de yayınladığı Android 3.2, kullanıcılara daha gelişmiş bir tablet deneyimi vadediyor.

Sistemindeki çeşitli optimizasyonlar ile geniş bir yelpazedeki tablet cihazlarında kullanıcılara, önceki sürümler göre daha gelişmiş tablet deneyimi vadeden Android 3.2'nin performans dışında iki önemli özelliği bulunuyor. Bunlardan ilki cihazın ekran boyutuna göre uyumlu yakınlaştırma modu. Piksel ölçeklendirilmesinin yanı sıra kullanıcı arayüzünü uzatma olmak üzere iki farklı seçeneği bulunan bu mod ile sabit boyuttaki uygulamalar, daha büyük boyuttaki tabletlerin ekranları ile rahatlıkla uyumlu hale getirilebiliyor. Android 3.2'nin ikinci önemli özelliği ise SD kart üzerinde medya senkronizasyonuna izin veriyor olması. Bu sayede kullanıcılar cihazların dahili depolama alanlarını kullanmadan, SD kart üzerindeki içeriklere uygulamaları üzerinden direkt olarak ulaşabilecekler.

Android 3.2'nin geliştirici ayağında ise en önemli yenilik ise uygulamaların ekran desteklerini daha iyi yönetilebilmesini sağlayan genişletilmiş API desteği sunuyor olması. Geliştiriciler, bu API sayesinde, uygulamalarının arayüzlerini farklı boyutlardaki ekranlara göre rahatlıkla yönetebilecekler.

Android 3.2 güncellemesi ilk Honeycomb'lı tablet olan Motorola Xoom için geçtiğimiz hafta yayınlanırken; Asus'da sistemin testlerinin sürdüğünü ve kısa zaman içersinde güncellemeyi yayınlamayı planladıklarını açıklamıştı. Ayrıca, Android 3.2'nin farklı boyutlardaki ekranlara daha gelişmiş bir destek sunuyor olmasından dolayı önümüzdeki günlerde 7-9 inçlik Honeycomb'lı tabletlerin yaygınlaşması muhtemel görünüyor.


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Sunstorms 7 yıl
Bugün asus tf101 i uzun uzun inceledim sunu rahatlikla söyleyebilirim ki tegra 2 ile isleri çook zor grafik kalitesinden ödün vermek durumundalar çünkü gpu oldukca zayıf.
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rmnkim 7 yıl
Lansmanıyla birlikte geliştiriciler için yazılım geliştirme kitinin de yayınladığı Android 3.2, kullanıcılara daha gelişmiş bir tablet deneyimi vadediyor.
Sistemindeki çeşitli optimizasyonlar ile geniş bir yelpazedeki tablet cihazlarında kullanıcılara, önceki sürümler göre daha gelişmiş tablet deneyimi vadeden Android 3.2'nin
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Rainbow6 7 yıl
biraz daha pismesi lazim ama boyle devam ederse ortada ipad falan birakmaz Ben bu 3 serisi icin neden bu kadar acele ettiklerini anlamadim acikcasi mevcut 2 serisi icin tablet versiyonunu yapsa yeterdi simdiki haliyle donanim olarak guclu olan tabletleri bile zorluyor apple taktigini yapacakti aslinda ustelik GUI o kadar hosuma gitmedi benim 2 serisini daha cok begeniyorum ben... bu arada android hakkaten bedavami yaa
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LordMayros 7 yıl
tuvalet kagıdı gibi sürüm çıkıyor millet neyi kullanacagını şaşırdı artık
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kml_sri 7 yıl
bu olayın gerçekleşmesi hanı orginal olarak update 1 seneden fazla sürer ama tabiki internet üzerinden kaçak olarak yüklenicektir umarım 7''ekranlarada gelir
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khaos 7 yıl
Türkiye'de hatta avrupada bile daha 3.1 bile yayınlanmadı
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jibe 7 yıl
Umarım şu geçişlerde ki lag olayını halletmişlerdir.
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