OpenAI, Google’ın yapay zeka çiplerini kullanmayacak

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Tam Boyutta Gör OpenAI, geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerin aksine, Google’ın geliştirdiği yapay zeka çiplerini (TPU) ürünlerinde kullanma yönünde bir planı olmadığını duyurdu. Daha önceki haberlerde OpenAI’ın artan işlem gücü ihtiyacını karşılamak için Google Cloud altyapısını kullanacağı ve bu kapsamda bazı Tensor Processing Unit (TPU) çiplerinin de test edildiği öne sürülmüştü.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre OpenAI, Google’ın TPU çipleriyle erken test sürecinde ancak bu donanımların ölçekli şekilde kullanılmasına dair herhangi bir aktif plan bulunmuyor. Google ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

OpenAI kendi çipine odaklı

Her ne kadar yapay zeka şirketlerinin farklı donanımları test etmesi yaygın bir uygulama olsa da yeni bir çipin geniş ölçekte devreye alınması zaman alıyor. Bu tür bir geçiş, mimari uyum ve yazılım desteği gibi birçok faktör gerektiriyor. OpenAI halihazırda Nvidia’nın ve AMD’nin yapay zeka çipleriyle sistemlerini çalıştırıyor. Ayrıca, şirketin kendi özel çipini geliştirme süreci de devam ediyor. Açıklamalara göre bu çip, bu yıl içinde “tape-out” aşamasına, yani tasarımın tamamlanıp üretime gönderilmesi sürecine ulaşacak.

Öte yandan OpenAI’ın, Google Cloud hizmetlerinden faydalandığı bilgisi doğru. Bu iş birliği, sektörde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor çünkü OpenAI ve Google, yapay zeka alanında doğrudan rakip konumunda.

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Google ise TPU çiplerini yalnızca kendi iç sistemleri için değil, artık dış müşteriler için de erişilebilir hale getirmiş durumda. Bu strateji sayesinde Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin yanı sıra, Anthropic ve Safe Superintelligence gibi rakip girişimler de Google çiplerini kullanmaya başladı.

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