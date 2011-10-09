Daha güçlü bir Apple TV, iOS 5 dosya sisteminde ortaya çıktı

Haber Editörü
iPad 2'de sonra iPhone 4S modelini de A5 işlemcisine terfi ettiren Apple, yeni işlemciyi diğer iOS cihazlarında da kullanmaya kararlı görünüyor. iOS 5 dosya sisteminde rastlanan Apple TV'ye ait satırlar bu üründe de bir terfi olabileceği tahminlerine neden oldu.
Apple TV'nin piyasada olan sürümü 2.1. 9to5Mac sitesinin iOS 5 dosya sisteminde rastladığı satırlarda belirtilen ise Apple TV 3.1. Model numarasındaki 2 rakamının 3 ile yer değiştirmesi büyük bir güncelleme anlamına geliyor.
Tahminler yeni Apple TV'nin yeni bir kasa, A5 işlemci ve RAM artırımı gibi geliştirmelere uğrayacağı yönünde. Bu da 1080p içerikleri sorunsuz bir şekilde oynatması anlamına geliyor. A4 işlemcisinin performansı nedeniyle şu an ki Apple TV'lerde bu pek mümkün olmuyor. Bunun yanında iTunes platformunda 1080p içerikleri görmemiz de olası.
Ancak şu da bir gerçek ki işletim sistemi dosya sisteminde ortaya çıkan model numaraları her zaman piyasaya çıkacak bir ürüne işaret etmeyebiliyor. Fakat Apple TV'de bir geliştirme yaşanması uzun süredir bekleniyordu.
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olayi internetten legal film satin almayi saglamasi ama her laptopin hatta akilli telefonlarin hdmi cikisinin oldugu daha onemlisi dlna gibi kablosuz sistemleirn gelistigi bir donemde, sadece bu is icin ayri cihaz almak ne kadar mantikli. kaldiki yeni televizyonlar bu ozellikler yuklu halde gelmeye basliyorlar. ustunde elma olan hersey satar ayri mevzu ama bir fenomen olmasi asla mumkun degil.
Iyi de Samsung smart tv ler bunun daha fazlasını coktandır yapıyor :-) kendine ait browser da var full HD standart zaten dlna da aynı şekilde artı 3d vs...... Çok gereksiz bence :-)üstelik 1080p mkv dosyaları da sorunsuz açıyor...