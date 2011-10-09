Daha güçlü bir Apple TV, iOS 5 dosya sisteminde ortaya çıktı

iPad 2'de sonra iPhone 4S modelini de A5 işlemcisine terfi ettiren Apple, yeni işlemciyi diğer iOS cihazlarında da kullanmaya kararlı görünüyor. iOS 5 dosya sisteminde rastlanan Apple TV'ye ait satırlar bu üründe de bir terfi olabileceği tahminlerine neden oldu.





Apple TV'nin piyasada olan sürümü 2.1. 9to5Mac sitesinin iOS 5 dosya sisteminde rastladığı satırlarda belirtilen ise Apple TV 3.1. Model numarasındaki 2 rakamının 3 ile yer değiştirmesi büyük bir güncelleme anlamına geliyor.





Tahminler yeni Apple TV'nin yeni bir kasa, A5 işlemci ve RAM artırımı gibi geliştirmelere uğrayacağı yönünde. Bu da 1080p içerikleri sorunsuz bir şekilde oynatması anlamına geliyor. A4 işlemcisinin performansı nedeniyle şu an ki Apple TV'lerde bu pek mümkün olmuyor. Bunun yanında iTunes platformunda 1080p içerikleri görmemiz de olası.





Ancak şu da bir gerçek ki işletim sistemi dosya sisteminde ortaya çıkan model numaraları her zaman piyasaya çıkacak bir ürüne işaret etmeyebiliyor. Fakat Apple TV'de bir geliştirme yaşanması uzun süredir bekleniyordu.