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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Daha güçlü bir Apple TV, iOS 5 dosya sisteminde ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,6b
1
34
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad 2'de sonra iPhone 4S modelini de A5 işlemcisine terfi ettiren Apple, yeni işlemciyi diğer iOS cihazlarında da kullanmaya kararlı görünüyor. iOS 5 dosya sisteminde rastlanan Apple TV'ye ait satırlar bu üründe de bir terfi olabileceği tahminlerine neden oldu.

Apple TV'nin piyasada olan sürümü 2.1. 9to5Mac sitesinin iOS 5 dosya sisteminde rastladığı satırlarda belirtilen ise Apple TV 3.1. Model numarasındaki 2 rakamının 3 ile yer değiştirmesi büyük bir güncelleme anlamına geliyor.

Tahminler yeni Apple TV'nin yeni bir kasa, A5 işlemci ve RAM artırımı gibi geliştirmelere uğrayacağı yönünde. Bu da 1080p içerikleri sorunsuz bir şekilde oynatması anlamına geliyor. A4 işlemcisinin performansı nedeniyle şu an ki Apple TV'lerde bu pek mümkün olmuyor. Bunun yanında iTunes platformunda 1080p içerikleri görmemiz de olası.

Ancak şu da bir gerçek ki işletim sistemi dosya sisteminde ortaya çıkan model numaraları her zaman piyasaya çıkacak bir ürüne işaret etmeyebiliyor. Fakat Apple TV'de bir geliştirme yaşanması uzun süredir bekleniyordu.

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darkaura 8 yıl en beğenilen
turkiye gibi korsanin yaygin, internetin yavas oldugu ulkelerde hic sansi onu gecelim bir kere.
olayi internetten legal film satin almayi saglamasi ama her laptopin hatta akilli telefonlarin hdmi cikisinin oldugu daha onemlisi dlna gibi kablosuz sistemleirn gelistigi bir donemde, sadece bu is icin ayri cihaz almak ne kadar mantikli. kaldiki yeni televizyonlar bu ozellikler yuklu halde gelmeye basliyorlar. ustunde elma olan hersey satar ayri mevzu ama bir fenomen olmasi asla mumkun degil.
turkiye gibi korsanin yaygin, internetin yavas oldugu ulkelerde hic sansi onu gecelim bir kere.olayi internetten legal film satin almayi saglamasi ama her ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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UnInvited_Guest 8 yıl KRML_KNN
KRML_KNN
mebrar

Bu Apple TV tam olarak ne işe yarıyor acaba?


misal evde buyuk ekran tv-in var ve bilgisayarindaki filmi dirkt usb falan takmadan izlemek istiyorsun onun icin ve ya lcd tv de youtube a girmek istiyorsun apple tv sayesinde gire biliyorsun ve jailbreake yapinca browser ozelligi ile internetde surf yapa biliyorsun her jailbreaksiz bir az manasiz geldi bana cunki bilgisayarimdaki filmi iunese convert edib atmak cok zaman goturuyor 500 gb lik film arsivimi convert etmem yillar alir jailbreak yapinca direkt pc-ye baglanib paylasima acdigim istedigim klasorun icindeki resim video sarkiyi direkt olarak tv-ye aktara biliyorum

Iyi de Samsung smart tv ler bunun daha fazlasını coktandır yapıyor :-) kendine ait browser da var full HD standart zaten dlna da aynı şekilde artı 3d vs...... Çok gereksiz bence :-)üstelik 1080p mkv dosyaları da sorunsuz açıyor...
KRML_KNNmebrarBu Apple TV tam olarak ne işe yarıyor acaba?misal evde buyuk ekran tv-...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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SystemApps 8 yıl
apple demek teknoloji israfı demektir.Apple olmasaydı şuan teknoloji üreten firmalara daha çok kaynak sağlanabilirdi ve bu da bize elektrik su olarak dönebilirdi.
apple teknoloji kösteği oluyor her çıkardığı ve her sattığı ürünle...
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turuncum 8 yıl
Nokia'da çalışıyorsunuz galiba
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darkaura 8 yıl en beğenilen
turkiye gibi korsanin yaygin, internetin yavas oldugu ulkelerde hic sansi onu gecelim bir kere.
olayi internetten legal film satin almayi saglamasi ama her laptopin hatta akilli telefonlarin hdmi cikisinin oldugu daha onemlisi dlna gibi kablosuz sistemleirn gelistigi bir donemde, sadece bu is icin ayri cihaz almak ne kadar mantikli. kaldiki yeni televizyonlar bu ozellikler yuklu halde gelmeye basliyorlar. ustunde elma olan hersey satar ayri mevzu ama bir fenomen olmasi asla mumkun degil.
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turuncum 8 yıl
AppleTV 99 dolar sevgili assasin. Baban kaça aldı sordun mu Samsung smart TV yi?
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Batuist 8 yıl
appledan samsung smart TV gibi ioslu bir apple TV gelse ciddi satış başarısı yakalar.. artık sitiv olmadığına göre böyle yeniliklerde beklemiyorum.
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umutarslan.com 8 yıl
Pyloge
assasin44
KRML_KNN
mebrar Bu Apple TV tam olarak ne işe yarıyor acaba?
misal evde buyuk ekran tv-in var ve bilgisayarindaki filmi dirkt usb falan takmadan izlemek istiyorsun onun icin ve ya lcd tv de youtube a girmek istiyorsun apple tv sayesinde gire biliyorsun ve jailbreake yapinca browser ozelligi ile internetde surf yapa biliyorsun her jailbreaksiz bir az manasiz geldi bana cunki bilgisayarimdaki filmi iunese convert edib atmak cok zaman goturuyor 500 gb lik film arsivimi convert etmem yillar alir jailbreak yapinca direkt pc-ye baglanib paylasima acdigim istedigim klasorun icindeki resim video sarkiyi direkt olarak tv-ye aktara biliyorum
Iyi de Samsung smart tv ler bunun daha fazlasını coktandır yapıyor :-) kendine ait browser da var full HD standart zaten dlna da aynı şekilde artı 3d vs...... Çok gereksiz bence :-)üstelik 1080p mkv dosyaları da sorunsuz açıyor...
Apple TVnin fiyatını bir araştır. Bu aleti sen tüplü televizyonunda bile kullanabilirsin düşünürsen.

o aleti tüplü tvye takmak.. samsung tvler bu konuda çok iyi. dlna olayıda süper. alt komşum da samsung led tv var. 16tb hd film arşivimden yararlanıyor.Allah herkese benim gibi komşu nasip etsin :D:D
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Farwynd 8 yıl
assasin44
KRML_KNN
mebrar Bu Apple TV tam olarak ne işe yarıyor acaba?
misal evde buyuk ekran tv-in var ve bilgisayarindaki filmi dirkt usb falan takmadan izlemek istiyorsun onun icin ve ya lcd tv de youtube a girmek istiyorsun apple tv sayesinde gire biliyorsun ve jailbreake yapinca browser ozelligi ile internetde surf yapa biliyorsun her jailbreaksiz bir az manasiz geldi bana cunki bilgisayarimdaki filmi iunese convert edib atmak cok zaman goturuyor 500 gb lik film arsivimi convert etmem yillar alir jailbreak yapinca direkt pc-ye baglanib paylasima acdigim istedigim klasorun icindeki resim video sarkiyi direkt olarak tv-ye aktara biliyorum
Iyi de Samsung smart tv ler bunun daha fazlasını coktandır yapıyor :-) kendine ait browser da var full HD standart zaten dlna da aynı şekilde artı 3d vs...... Çok gereksiz bence :-)üstelik 1080p mkv dosyaları da sorunsuz açıyor...

Apple TV'nin fiyatını bir araştır. Bu aleti sen tüplü televizyonunda bile kullanabilirsin düşünürsen.
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UnInvited_Guest 8 yıl Farwynd
Pyloge
assasin44
Orijinalden alıntı: KRML_KNN
Orijinalden alıntı: mebrar Bu Apple TV tam olarak ne işe yarıyor acaba?
misal evde buyuk ekran tv-in var ve bilgisayarindaki filmi dirkt usb falan takmadan izlemek istiyorsun onun icin ve ya lcd tv de youtube a girmek istiyorsun apple tv sayesinde gire biliyorsun ve jailbreake yapinca browser ozelligi ile internetde surf yapa biliyorsun her jailbreaksiz bir az manasiz geldi bana cunki bilgisayarimdaki filmi iunese convert edib atmak cok zaman goturuyor 500 gb lik film arsivimi convert etmem yillar alir jailbreak yapinca direkt pc-ye baglanib paylasima acdigim istedigim klasorun icindeki resim video sarkiyi direkt olarak tv-ye aktara biliyorum
Iyi de Samsung smart tv ler bunun daha fazlasını coktandır yapıyor :-) kendine ait browser da var full HD standart zaten dlna da aynı şekilde artı 3d vs...... Çok gereksiz bence :-)üstelik 1080p mkv dosyaları da sorunsuz açıyor...

Apple TV'nin fiyatını bir araştır. Bu aleti sen tüplü televizyonunda bile kullanabilirsin düşünürsen.

Malesef tuplu tv m yok sende varsa onu bilemem. Al paşa paşa kullan o zaman tuplu tv in ile :-)
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ender 8 yıl
Daha onceden LCD tv in varsa onu satıp rahatlıkla Samsung smart tv alıyorsan ona bisiy diyemeyiz
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UnInvited_Guest 8 yıl ender
ender
Daha onceden LCD tv in varsa onu satıp rahatlıkla Samsung smart tv alıyorsan ona bisiy diyemeyiz

Hocam bunun fanlikla ilgisi yok gerektiğinde Samsung gerçekten yapmış diyebilmeli ama smart tv nin de hakkı yenmemeli. Apple ne ki her zaman ki kisitlamasini tv de de konusturmus. :-)
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AlphaCentauri 8 yıl
Amerikadaysan hayatin boyunca birndaha dvd, blueray almana gerek kalmiyormdunyadaki tum filmler, dizileri alip veya kiralayip televizyonunda hd olarak izlemeye basliyorsun,
Misal, arkadaslarinla evde film seyredeceksin, hangim filmler var diye soruyorlar, sen tum filmler var diye cevap veriyorsun:) Apple TVye girip, istedigin filmi tek tikla kiraliyorsun, 5 dolara hd olarak izlemeye basliyosun, Turkiyede daha vizyona girmemis filmler Apple Tv de su an kiralanabiliyor, dizileri de bolumu 3 dolara satin alip seyredeliyorsun. Yukleme derdi de yok bu arada direk Apple'in server larindan stream ederek seyrediyorsun.
Bunun disinda iPad ve iPhone un ekranindakileri kablosuz olarak HD ve 5.1 ses kalitesiyle tv ne aktarabiliyorsun airplay ile
Ayrica bilgisayarindaki film ve dizileri seyredeiliyor, sarkilari calabiliyirsun
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bekoc 8 yıl
Herseyi apple aldiracak adamlar :)
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mobil_kirpi 8 yıl
Ne olcak gercekten de tv mi yoksa farklı bişi mi ?
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KRML_KNN 8 yıl
insallah 1080p lik video lari rahatlikla goruntulemek mumkuno lur cunki cox fazla takilmalar oluyor ve cox can sikici oluyor
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mebrar 8 yıl
Bu Apple TV tam olarak ne işe yarıyor acaba?
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KRML_KNN 8 yıl mebrar
mebrar

Bu Apple TV tam olarak ne işe yarıyor acaba?


misal evde buyuk ekran tv-in var ve bilgisayarindaki filmi dirkt usb falan takmadan izlemek istiyorsun onun icin ve ya lcd tv de youtube a girmek istiyorsun apple tv sayesinde gire biliyorsun ve jailbreake yapinca browser ozelligi ile internetde surf yapa biliyorsun her jailbreaksiz bir az manasiz geldi bana cunki bilgisayarimdaki filmi iunese convert edib atmak cok zaman goturuyor 500 gb lik film arsivimi convert etmem yillar alir jailbreak yapinca direkt pc-ye baglanib paylasima acdigim istedigim klasorun icindeki resim video sarkiyi direkt olarak tv-ye aktara biliyorum
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