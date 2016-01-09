Daredevil'in 2. sezonundan yeni fragman ve poster

Son yıllarda orijinal içerik konusunda önemli yatırımlar yapan Netflix'in, çizgi roman devi Marvel ile imzaladığı dev anlaşma kapsamında geliştirdiği ilk dizi olan Daredevil'in ilk sezonu geçtiğimiz yıl yayınlandı ve tüm dünyada ilgiyle karşılandı. Daredevil'in ardından Jessica Jones'u yayınlayan, Luke Cage ve Iron Fist'in de yapım aşamasına başlayan Netflix, bir yandan da Daredevil'ın ikinci sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Daredevil'in, çekimleri geçtiğimiz ay tamamlanan ikinci sezonu için meraklı bekleyiş devam ederken, yeni sezon için yeni bir poster ve tanıtım videosu yayınlandı. Ayrıca Netflix tarafından yayınlanan açıklamayla, ikinci sezonun 18 Mart 2016'da yayınlanacağı duyurulu. İlk sezonda olduğu gibi ikinci sezonun da tüm bölümleri aynı anda yayınlanacak.

Daredevil'in ikinci sezonunda, Marvel çizgi romanlarının bir diğer önemli kahramanı olan Frank Castle, ya da daha çok bilinen adıyla Punisher (Cezalandırıcı) da diziye dahil olacak. Kendi çizgi roman serisi de bulunan Punisher, sürpriz bir şekilde Daredevil'in ikinci sezonunda dizinin kötü adamı olarak karşımıza çıkacak. Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Batman v Superman'de olduğu gibi iki sevilen kahramanı karşı karşıya getirecek olan yeni sezon, dizinin yapımcıları tarafından Daredevil vs. Punisher olarak nitelendiriliyor. İleride kendi dizisine kavuşabileceği konuşulan Frank Castle'ı, The Walking Dead'den tanıdığımız Jon Bernthal canlandıracak.

Yeni sezonda diziye dahil olacak bir diğer önemli karakter de Elektra olacak. Daredevil'in ilk sezonunda Matt Murdock'un eski sevgilisi olarak kısaca bahsi geçen Elektra, ikinci sezonun ana karakterlerinden biri olacak. 2003 yapımı sinema filminde Jennifer Garner tarafından canlandırılan karakteri dizide, G.I. Joe 2 ile adını duyuran Elodie Yung canlandıracak.