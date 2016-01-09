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Daredevil'in 2. sezonundan yeni fragman ve poster

Netflix'in popüler dizisi Daredevil'ın merakla beklenen ikinci sezonundan yeni bir fragman ve poster yayınlandı. Ayrıca yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı da belli oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
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14
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Daredevil'in 2. sezonundan yeni fragman ve poster
Son yıllarda orijinal içerik konusunda önemli yatırımlar yapan Netflix'in, çizgi roman devi Marvel ile imzaladığı dev anlaşma kapsamında geliştirdiği ilk dizi olan Daredevil'in ilk sezonu geçtiğimiz yıl yayınlandı ve tüm dünyada ilgiyle karşılandı. Daredevil'in ardından Jessica Jones'u yayınlayan, Luke Cage ve Iron Fist'in de yapım aşamasına başlayan Netflix, bir yandan da Daredevil'ın ikinci sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.
 Daredevil'in, çekimleri geçtiğimiz ay tamamlanan ikinci sezonu için meraklı bekleyiş devam ederken, yeni sezon için yeni bir poster ve tanıtım videosu yayınlandı. Ayrıca Netflix tarafından yayınlanan açıklamayla, ikinci sezonun 18 Mart 2016'da yayınlanacağı duyurulu. İlk sezonda olduğu gibi ikinci sezonun da tüm bölümleri aynı anda yayınlanacak.
 
Daredevil'in 2. sezonundan yeni fragman ve poster
 Daredevil'in ikinci sezonunda, Marvel çizgi romanlarının bir diğer önemli kahramanı olan Frank Castle, ya da daha çok bilinen adıyla Punisher (Cezalandırıcı) da diziye dahil olacak. Kendi çizgi roman serisi de bulunan Punisher, sürpriz bir şekilde Daredevil'in ikinci sezonunda dizinin kötü adamı olarak karşımıza çıkacak. Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Batman v Superman'de olduğu gibi iki sevilen kahramanı karşı karşıya getirecek olan yeni sezon, dizinin yapımcıları tarafından Daredevil vs. Punisher olarak nitelendiriliyor. İleride kendi dizisine kavuşabileceği konuşulan Frank Castle'ı, The Walking Dead'den tanıdığımız Jon Bernthal canlandıracak.
 
Daredevil'in 2. sezonundan yeni fragman ve poster
 Yeni sezonda diziye dahil olacak bir diğer önemli karakter de Elektra olacak. Daredevil'in ilk sezonunda Matt Murdock'un eski sevgilisi olarak kısaca bahsi geçen Elektra, ikinci sezonun ana karakterlerinden biri olacak. 2003 yapımı sinema filminde Jennifer Garner tarafından canlandırılan karakteri dizide, G.I. Joe 2 ile adını duyuran Elodie Yung canlandıracak.

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Ironim 3 yıl
Poster süper olmuş
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dik duranın göz yaşları 3 yıl
posterdeki punisher silüetini gören bir tek benmiyim
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Witsel 3 yıl
İlk sezon çok güzeldi 2.sezon da Shane reis ile daha bir güzel olcak.
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Drago 3 yıl
İyi ki geç izledim diziyi neyseki marta birşey kalmadı
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Reverans! 3 yıl
18 Mart' ı merakla beklıyoruz :)
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Pete Dunham 3 yıl
Diyaloglar bazen sikici olsa dizi bence guzeldi ilk sezon
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WB 3 yıl
Ilk sezonun ilk 3 bolumu zar zor izledim, marvel dunyasini sevsem de bu dizi biraz sıkıcı..
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Dodge 3 yıl
Kaliteli dizilerden bu sezondan beklentim daha yüksek daha iyi olacağını düşünüyorum.
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N. Chomsky 3 yıl

Daredevil'den çok Punisher'ı bekliyorum ben, umarım aslına uygun bol kanlı sahneler görürüz.
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Gray Code 3 yıl
Heyecanla bekliyoruz :)
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mahsur kalan adam 3 yıl
Karakter çok tipsiz la çok aradılar mı bunu acaba
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