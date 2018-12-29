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Bird Box, Netflix kullanıcılarından büyük ilgi gördü

Netflix, geçtiğimiz hafta yayınladığı orijinal filmi Bird Box'ın izlenme rakamlarını açıkladı. Başrolünü Sandra Bullock'un üstlendiği Bird Box, Netflix'in en popüler filmleri arasına girmeyi başardı.
4 ay
7,8b
1
27
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal dizilerden sonra orijinal filmlerinin de sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, son dönemde dikkat çekici birçok orijinal film yayınladı. Bu filmlerden biri de başrolünü ünlü oyuncu Sandra Bullock'un üstlendiği Bird Box'tı. Bird Box eleştirmenler tarafından pek beğenilmese de Netflix kullanıcılarından büyük ilgi gördü.
Netflix bugün yayınladığı açıklamayla Bird Box'ın yayınlandıktan sonraki hafta 45 milyon abone tarafından izlendiğini duyurdu. Bu da Bird Box'ı Netflix'in bugüne kadar ilk haftasında en çok izlenen filmi yaptı.
Netflix son dönemde orijinal içerikleri için farklı bir tanıtım stratejisi izlemeye başladı. Filmlerini önceden tanıtıp popüler hale getirmek yerine kullanıcıların ilgisini çeken içerikler için daha çok tanıtım yayınlayan Netflix, bu sayede özellikle bazı içerikleri geniş kitlelere ulaştırmayı başardı.
Josh Malerman'ın aynı adlı romanından uyarlanan Bird Box; görünmeyen bir gücün dünya nüfusunun önemli bir kısmını intihara sürüklediği büyük bir felaketin beş yıl sonrasında geçiyor ve iki çocuğuyla birlikte hayatta kalabilmek için gözleri bağlı yaşamak zorunda kalan bir kadının hikayesini anlatıyor.
Senaryosunu Eric Heisserer (Lights Out, Arrival)'ın kaleme aldığı Bird Box'ın yönetmenliğini Susanne Bier (After the Wedding, In A Better World) üstleniyor. Filmin başrollerinde Sandra Bullock'a Trevante Rhodes, John Malkovich, Sarah Paulson, Jacki Weaver ve Rosa Salazar eşlik ediyor. 

https://variety.com/2018/digital/news/bird-box-netflix-45-million-views-first-week-1203096379/ Yorum Yaz
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ramazan_yıldız 4 ay en beğenilen
Kitabını bi solukta bitirmiştim geçen ne izlesem diye gezerken gördüm ve o kadar çok sevindim ki kitabın hikayesi birebir işlenmiş izlemenizi tavsiye ederim.
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JESKO 4 ay
Düşük bütçeli vasat bir film netflix kalitesine göre olmuş 10/5
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Usbehci 4 ay
A Quite Place filminin başka bir versiyonu olmuş, izlettiriyor yinede çünkü pek çok kişi dünyanın sonu konusuna bayılıyor.
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SAY10 4 ay
netflix i denemek için üye oldum. şu ana kadar netflix yapımı 2 tane film izledim birisi birdbox. ikisininde sonundan birşey anlamadım. tamam oyunculuklar vs güzel ama 2 saatim boşa gitmiş gibi oldu. umarım güzel bir filme denk gelirim.
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IbolarKisilikBozuklugu 4 ay
Filmde hiçbir şey açıklanmamış ki.Tamamen balonmuş film.Imdb de en popülerde diye izledim sinirlendim boşa giden 2 saatim için.
1-Filmdeki şey neydi? Virüs mü salgın mı anlamadık.
2-Bu şey ne ara Rusya'dan Amerika'ya kadar yayıldı?
3-Gözünü açınca ne görüyolardı?
4-Deliler neden görmesine rağmen etkilenmiyordu?
5-Deliler neden kör insanların yanına gitmedi?
6-Bu olay nerden geldi kim niye yaptı? Veya birileri mi yaptı bu salgını?
Görme engellilerle ilgili bir mesaj falan vermeyi amaçlamışlarsa da neden bunu 5 dk lık bir sahneye sığdırdılar.
Yani ortada bir senaryo yok.Birşeyden kaçıyorlar ama ne bilmiyoruz.Olay ne bilmiyoruz.Mesaj mı vermek isteniyor bilmiyoruz.Filmin sonunda ne oldu bilmiyoruz.
Saçma sapan şişirme bir film.Sandra Bullock var diye izledim ama hiç beğenmedim.3/10
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_Raistlin_Majere_ 4 ay
Sağlam, hoş film
İzleyiniz
7/10
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Drumyr 4 ay
Filmi izleyeceğim bakalım.Nereden gördüysem sabah
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etkinus 4 ay
Bu kadar -birşey anlatmayan film- çektikleri için yapımcıyı tebrik ederim. Çekim iyi, oyunculuk iyi de filmi birşeye bağlamak lazımdı.
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DH Misafiri 4 ay
Battal gazinin gozleri kor edildikten intikam aldigi filmi izledim, bu filmden sonra hicte abartili gelmedi
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alito 4 ay
Sandra Bullock sayesinde seviye atlamış başka bir apokaliptik Netflix filmi olmuş. Bazı havada kalmış hikaye ve mantık hatalarını saymazsak, sonuna kadar merakla izleten bir yapım diyebilirim.
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The Hollow 4 ay
Bird Box'ı geçen gün annem izlemiş, türü sevdiğine rağmen beğenmemiş. Netflix yapımı değil ama, A Quiet Place'i yarısına kadar izledikten sonra kapatmıştım. Pek sarmamıştı..
Netflix'in kendi projelerine dönüp bakılmaz bile. Diğer ülkelerin kütüphanelerine ulaşamasam, üyeliği 1 dk açık tutmam. Şu anki kablolu kanalların kalitesinde içerik üretebilmesi için anlaşılan bi 40 yıl geçmesi gerekiyor.
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furandor 4 ay
Sandra bullock çok özel bir oyuncu..adeta filmi tek başına götürmüş.
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Seyrim 4 ay
Listeye ekledik.. Diziler bitince sıra gelecek..
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