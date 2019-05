Bird Box, Netflix kullanıcılarından büyük ilgi gördü

Orijinal dizilerden sonra orijinal filmlerinin de sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, son dönemde dikkat çekici birçok orijinal film yayınladı. Bu filmlerden biri de başrolünü ünlü oyuncu Sandra Bullock'un üstlendiği Bird Box'tı. Bird Box eleştirmenler tarafından pek beğenilmese de Netflix kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

Netflix bugün yayınladığı açıklamayla Bird Box'ın yayınlandıktan sonraki hafta 45 milyon abone tarafından izlendiğini duyurdu. Bu da Bird Box'ı Netflix'in bugüne kadar ilk haftasında en çok izlenen filmi yaptı.

Netflix son dönemde orijinal içerikleri için farklı bir tanıtım stratejisi izlemeye başladı. Filmlerini önceden tanıtıp popüler hale getirmek yerine kullanıcıların ilgisini çeken içerikler için daha çok tanıtım yayınlayan Netflix, bu sayede özellikle bazı içerikleri geniş kitlelere ulaştırmayı başardı.

Josh Malerman'ın aynı adlı romanından uyarlanan Bird Box; görünmeyen bir gücün dünya nüfusunun önemli bir kısmını intihara sürüklediği büyük bir felaketin beş yıl sonrasında geçiyor ve iki çocuğuyla birlikte hayatta kalabilmek için gözleri bağlı yaşamak zorunda kalan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Senaryosunu Eric Heisserer (Lights Out, Arrival)'ın kaleme aldığı Bird Box'ın yönetmenliğini Susanne Bier (After the Wedding, In A Better World) üstleniyor. Filmin başrollerinde Sandra Bullock'a Trevante Rhodes, John Malkovich, Sarah Paulson, Jacki Weaver ve Rosa Salazar eşlik ediyor.

